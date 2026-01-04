¿Quién gobierna Venezuela tras la captura de Maduro? La promesa de Trump, el guiño a Delcy Rodríguez y el desaire a Machado

CARACAS.– Los venezolanos batallaban para entender quién está a cargo de su país después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la captura del presidente Nicolás Maduro, quien gobernaba el país desde 2013, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. La misma pregunta que reina en Venezuela se extiende a casi todo el mundo, que sigue con atención cuáles serán los próximos pasos del país petrolero.

“Vamos a dirigir el país [Venezuela] hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump el sábado en una conferencia de prensa, en la que confirmó contactos entre su secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta interina de Venezuela designada por el chavismo, Delcy Rodríguez.

Hasta el momento no hay señales de que Estados Unidos esté dirigiendo Venezuela.

El camino hacia la transición de la que habló Trump es complejo, peligroso y está plagado de interrogantes. La Casa Blanca tendrá que lidiar con cualquier vacío de poder causado por la captura de Maduro y las inevitables complicaciones de tratar de mantener la estabilidad en un país que ha soportado años de hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y que mantiene una fuerza militar y paramilitar poderosa.

Este domingo por la mañana, Rubio dio algunas pistas más sobre la gobernanza en Venezuela. En una entrevista con CBS, dijo que Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela –es decir, con los funcionarios chavistas que continúan en sus cargos- si toman “las decisiones adecuadas”.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo. “Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, añadió.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, escucha en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Según la Constitución de Venezuela, Delcy Rodríguez se convierte en presidenta interina en ausencia de Maduro, y el máximo tribunal del país -controlado por el chavismo- le ordenó asumir el cargo el sábado por la noche.

La Constitución venezolana también establece que se debe convocar a nuevas elecciones dentro de un mes en caso de ausencia del presidente, algo que los expertos consideran poco probable dada la excepcionalidad de la situación.

Las declaraciones de Rubio del domingo van en línea con las de Trump un día antes, cuando pareció apartar de sus planes a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de quien dijo que “le sería muy difícil estar al frente del país” porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus simpatizantes durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025 afp - AFP�

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento [opositor], pero estamos lidiando con la realidad inmediata”, dijo Rubio este domingo. “La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, agregó.

El rol de Delcy Rodríguez

El sábado Trump sorprendió cuando anunció que sus funcionarios estaban en coordinación con una de las colaboradoras más confiables de Maduro, Delcy Rodríguez, una figura de peso en el chavismo.

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro desde 2018. Desde ese rol, supervisaba gran parte de la economía venezolana, que depende principalmente del petróleo, así como su temido servicio de inteligencia.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el año pasado JUAN BARRETO� - AFP�

“Esencialmente, ella está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para lograr que Venezuela sea grande de nuevo”, reveló Trump sobre Rodríguez, quien enfrentó sanciones de Estados Unidos durante el primer mandato del republicano por su participación en el debilitamiento de la democracia venezolana.

Según el diario The New York Times, Rodríguez fue elegida como reemplazo de Maduro por funcionarios estadounidenses que quedaron “impresionados con su gestión de la crucial industria petrolera venezolana”.

“He estado siguiendo su carrera durante mucho tiempo, así que tengo una idea de quién es y qué hace”, dijo un alto funcionario estadounidense, sobre Delcy Rodríguez. “No afirmo que sea la solución permanente a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional que con él”, agregó el funcionario, en referencia a Maduro.

El diario agrega que la relación de la Casa Blanca con Rodríguez “se basará en su capacidad para actuar conforme a sus reglas”, al tiempo que funcionarios del gobierno de Trump advirtieron que se reservan el derecho de tomar medidas militares adicionales “si no respeta los intereses de Estados Unidos”. Para mantener su influencia, altos funcionarios estadounidenses afirmaron que las restricciones a las exportaciones petroleras venezolanas se mantendrían por ahora.

En público, Rodríguez se mostró combativa este sábado en un discurso a la nación en la que exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro. “Solo hay un presidente en este país, y su nombre es Nicolás Maduro Moros”, dijo Rodríguez, acompañada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, además de otros altos funcionarios civiles y comandantes militares.

Abogada educada en Reino Unido y Francia, Rodríguez ha representado la denominada revolución bolivariana iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial desde hace mucho tiempo. Ella y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional controlada por Maduro, tienen fuertes antecedentes izquierdistas nacidos de la tragedia. Su padre fue un líder socialista que murió bajo custodia policial en la década de 1970, un crimen que sacudió a muchos activistas de la época, entre ellos, un joven Maduro.

A diferencia de muchos miembros del círculo íntimo de Maduro, los hermanos Rodríguez no han sido acusados penalmente en Estados Unidos. Excanciller de Venezuela, Delcy Rodríguez ha desarrollado fuertes lazos con republicanos de la industria petrolera y de Wall Street que se opusieron a la idea de un cambio de régimen encabezado por Estados Unidos.

Entre sus interlocutores anteriores se encontraba el fundador de Blackwater, Erik Prince, y, más recientemente, Richard Grenell, enviado especial de Trump que intentó negociar un acuerdo con Maduro para lograr una mayor influencia de Estados Unidos en Venezuela.

Con un manejo fluido del inglés, Rodríguez a veces es presentada como una moderada bien educada en contraste con los militares radicales que tomaron las armas con Chávez contra el presidente democráticamente electo de Venezuela en la década de 1990.

Muchos de ellos, especialmente Cabello, son buscados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y están acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Pero siguen teniendo influencia sobre las fuerzas armadas, el árbitro tradicional de las disputas políticas en Venezuela. Eso presenta grandes desafíos para que Rodríguez afirme su autoridad. Pero algunos analistas esperan que los poderosos de Venezuela cierren filas, como lo han hecho antes.

Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello, el 1 de mayo de 2025 JUAN BARRETO� - AFP�

“Estos líderes han visto el valor de mantenerse unidos. Cabello siempre ha tomado un segundo o tercer lugar, sabiendo que su destino está ligado al de Maduro, y ahora muy bien podría hacer eso de nuevo”, dijo David Smilde, profesor de sociología en la Universidad de Tulane.

Mucho depende del estado del ejército venezolano después del bombardeo de Estados Unidos, añadió Smilde. “Si ya no tiene mucho poder de fuego, es más vulnerable y está más disminuido”.

Durante las negociaciones de Estados Unidos con Maduro para una salida del poder, funcionarios del gobierno venezolano habían propuesto un plan que tenía a Delcy Rodríguez como protagonista, informó The Associated Press en octubre.

La propuesta contemplaba que Maduro renunciara en tres años y entregara el poder a Delcy Rodríguez, quien completaría el mandato de seis años de Maduro que termina en enero de 2031. Rodríguez no se postularía para la reelección bajo ese plan. La Casa Blanca rechazó esta propuesta porque la administración cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro y lo acusa de encabezar un estado narco-terrorista.

El desafío de las redes chavistas

La aparición en público de Rodríguez con Cabello y Padrino López parecía indicar que el grupo que compartía el poder con Maduro se mantiene unido y todavía empoderado, por ahora.

Rodríguez intentó proyectar fuerza y unidad entre las muchas facciones del partido gobernante, minimizando cualquier indicio de traición.

Dentro del círculo interno del chavismo, reina un equilibrio entre civiles y militares. Los hermanos Rodríguez representan el costado civil y Padrino y Cabello, el lado militar.

Esta fotografía, publicada por la Presidencia de Venezuela el 28 de agosto de 2025, muestra al presidente venezolano, Nicolás Maduro (c-i), caminando con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello (c), el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (c-d) y la primera dama, Cilia Flores (3.ª-i), durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas ZURIMAR CAMPOS� - Venezuelan Presidency�

Esta estructura de poder hace que desmantelar el gobierno actual de Venezuela sea más complejo que derrocar a Maduro, según funcionarios estadounidenses y especialistas.

“Se pueden desmantelar todos los sectores del gobierno venezolano que se desee, pero se necesitarían múltiples actores en diferentes niveles para lograr un cambio radical”, declaró un exfuncionario estadounidense involucrado en investigaciones criminales en Venezuela.

Una gran incógnita rodea a Cabello, quien ejerce influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que realizan un espionaje interno generalizado y son acusadas por Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan estatal para reprimir la disidencia.

“La atención se centra ahora en Diosdado Cabello”, declaró el estratega militar venezolano José García. “Porque es el elemento más ideológico, violento e impredecible del régimen venezolano”.

Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, junto a Nicolás Maduro LEO RAMIREZ - AFP

Cabello, exoficial militar y figura clave del partido socialista, tiene influencia sobre una fracción significativa de las fuerzas armadas, a pesar de que el ejército venezolano ha estado dirigido formalmente por el ministro de Defensa, Padrino, durante más de diez años.

Venezuela cuenta con hasta 2000 generales y almirantes, más del doble que en Estados Unidos. Oficiales de alto rango y retirados controlan la distribución de alimentos, las materias primas y la petrolera estatal PDVSA, mientras que decenas de generales forman parte de las juntas directivas de empresas privadas.

Desaire a la oposición

Mientras tanto, desde la captura de Maduro, la oposición venezolana dice que debe asumir quien ellos y algunos países consideran el presidente legítimo de Venezuela: Edmundo González. El exdiplomático exiliado en España fue el candidato elegido por la inhabilitada líder opositora María Corina Machado en las elecciones de 2024, y fue el ganador de esos comicios, según gran parte de la comunidad internacional.

En un gran desaire que sorprendió, Trump afirmó que Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz el año pasado, no cuenta con el apoyo para dirigir el país.

Machado salió de la clandestinidad en Venezuela el mes pasado para buscar su Nobel de la Paz Ole Berg-Rusten� - NTB�

Según los funcionarios consultados por The New York Times, Trump nunca terminó de conectar con Machado, pese a los esfuerzos de la líder opositora de complacerlo, llamándolo “defensor de la libertad”, apoyando su campaña en el Caribe e incluso dedicándole su Nobel de la Paz.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, dijo Machado el sábado tras la captura de Maduro. Sin embargo, Trump pareció enfriar esos planes. “Creo que sería muy difícil para [Machado] ser la líder. No tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país”, dijo en su conferencia de prensa de Mar-a-Lago, y ni mencionó a Edmundo González.

Agencias AP, AFP, Reuters y The New York Times