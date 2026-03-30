Irán se mantiene desafiante: la OTAN interceptó otro misil en Turquía y los hutíes de Yemen lanzan nuevos ataques

DUBAI.– Irán lanzó múltiples oleadas de misiles contra Israel el lunes y prometió “castigar al agresor”, mientras las fuerzas israelíes bombardeaban Teherán y los precios del petróleo subían después de que los hutíes de Yemen entraron en la guerra en Medio Oriente.

En tanto, Turquía anunció este lunes que interceptó un cuarto misil lanzado desde Irán que se dirigía a su territorio, informó el Ministerio de Defensa.

“Un proyectil balístico, que se determinó que fue lanzado desde Irán y que penetró el espacio aéreo turco, fue neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, afirmó el ministerio en un comunicado.

El Ejército de Israel informó que dos drones provenientes de Yemen fueron interceptados el lunes, dos días después de que los hutíes alineados con Irán dispararan misiles contra Israel por primera vez desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido por la región.

Una fotografía muestra los daños de un taller mecánico en el este de Teherán que fue alcanzado por el impacto de un misil, el 28 de marzo de 2026 ATTA KENARE - AFP

Tel Aviv dijo que sus fuerzas estaban apuntando a lo que describió como instalaciones militares en Teherán y que habían lanzado un ataque contra infraestructura en la capital libanesa, Beirut, utilizada por Hezbollah. El grupo terrorista libanés respaldado por Irán también disparó más cohetes contra Israel el lunes, informaron las autoridades israelíes.

El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó el domingo que Estados Unidos e Irán habían estado manteniendo contactos “directos e indirectos” y que los nuevos líderes iraníes —tras la muerte del líder supremo de Irán el 28 de febrero— se habían mostrado “muy razonables”.

Pero el lunes lanzó otra advertencia al régimen islámico para que abra el estrecho de Ormuz, amenazando con ataques estadounidenses contra sus pozos de petróleo y centrales eléctricas.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

“Se han logrado grandes avances, pero, si por cualquier motivo no se alcanza pronto un acuerdo, lo cual probablemente sucederá, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico, pondremos fin a nuestra agradable ‘estancia’ en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Kharg”, escribió Trump en una Truth Social.

Al mismo tiempo, Trump ha estado enviando más tropas estadounidenses a la región, lo que llevó al presidente del Parlamento iraní a acusar a Washington de enviar señales sobre posibles negociaciones mientras planifica una invasión terrestre, lo que a su vez redobló la actitud desafiante desde Teherán.

El régimen desafía a Trump

El ministro de Defensa interino de Irán, Majid Ebn-e Reza, fue citado el lunes por la agencia estatal Islamic Republic News Agency (IRNA) diciendo a su par turco que Teherán continuará “castigando a los agresores, generando disuasión y garantizando que la guerra no vuelva a repetirse”.

La guerra, que ya lleva un mes, se ha extendido por la región, ha causado miles de muertos, ha provocado la mayor interrupción registrada en el suministro energético y ha golpeado a la economía global.

Por otro lado, el régimen iraní informó que se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, según declaró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un cartel con la leyenda en persa "cada misil tiene un mensaje", que muestra un dron de combate iraní, en Teherán, el 30 de marzo de 2026 ATTA KENARE - AFP

“La república islámica nunca ha buscado ni busca dotarse de armas nucleares”, reafirmó el vocero diplomático Esmail Baqai durante su rueda de prensa semanal. “Independientemente de nuestra clara posición sobre la prohibición de todas las armas de destrucción masiva, la adhesión a este tratado suscita un verdadero debate en la opinión pública y a nivel parlamentario”, añadió Baqai.

Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que el programa nuclear de Teherán tiene como fin último el desarrollo de un arma nuclear, aunque Irán ha negado repetidamente tal objetivo, defendiendo su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles y a enriquecer uranio en su territorio.

La pulseada por el petróleo

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha perturbado gravemente los mercados energéticos, ya que es un paso clave para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Los ataques hutíes contra Israel abren la posibilidad de que también puedan apuntar y bloquear una segunda ruta marítima crucial, el estrecho de Bab el-Mandeb.

Los precios del petróleo ampliaron sus ganancias el lunes, con los futuros del crudo Brent -la referencia internacional- subiendo un 2,8%, hasta casi 116 dólares por barril a las 6.33 de la Argentina.

Imagen del 28 de marzo de 2026 de un centro de servicio automotriz que fue golpeado por un ataque con misiles, en el este de Teherán Sha Dati - XinHua

El Financial Times citó el domingo a Trump diciendo que Washington podría apoderarse de la isla de Kharg, desde donde Irán exporta gran parte de su petróleo, aunque también señaló que un alto el fuego podría llegar rápidamente. Tomar el control de Kharg requeriría tropas terrestres.

“Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, dijo Trump al medio norteamericano. “Eso también significaría que tendríamos que estar ahí [en la isla de Kharg] por un tiempo”, agregó el mandatario.

Imagen del 28 de marzo de 2026 de un centro de servicio automotriz que fue golpeado por un ataque con misiles, en el este de Teherán Sha Dati - XinHua

El presidente norteamericano también afirmó que Irán había aceptado permitir el paso de 20 buques que transportan petróleo a través del estrecho de Ormuz a partir de la mañana del lunes y durante los días siguientes, “como una señal de respeto”.

“Solo diría que nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán, porque negociamos con ellos y después siempre tenemos que bombardearlos”, agregó el magnate.

“Conversaciones significativas”

Pakistán, que está actuando como intermediario entre Teherán y Washington, dijo que se preparaba para albergar “conversaciones significativas” en los próximos días con el objetivo de poner fin a la guerra. No estaba claro si Estados Unidos e Irán habían aceptado participar.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro, pero es posible que no”, dijo el presidente norteamericano a los periodistas el domingo por la noche mientras viajaba a Washington a bordo del Air Force One.

Manifestación en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad cerca del Capitolio de Estados Unidos, el 29 de marzo de 2026, en Washington TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump dijo que creía que Estados Unidos ya había logrado un “cambio de régimen” en Teherán después de que los bombardeos mataran al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y a otros altos funcionarios, pero afirmó en dos ocasiones que sus reemplazantes parecían “razonables”. Khamenei fue sucedido por su hijo, Mojtaba Khamenei.

El mandatario norteamericano también tiene la opción de lanzar una ofensiva terrestre, con el departamento de Defensa enviando miles de tropas a Medio Oriente, pero no ha aprobado ninguno de esos planes, según varios medios.

Ataques israelíes

Cuatro semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes no han logrado poner fin a las baterías de misiles y drones de Irán, y el país ha reemplazado a sus líderes muertos en los ataques. El régimen islámico confirmó el lunes la muerte del comandante naval de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, varios días después de que Israel dijera que había sido abatido.

Kuwait informó el lunes que interceptó cinco drones en áreas bajo su protección. El Ministerio de Defensa de Irak dijo que la base aérea Mohamad Alaa, junto al Aeropuerto Internacional de Bagdad, fue alcanzada por cohetes en la madrugada del lunes, lo que destruyó una aeronave pero no causó víctimas.

Se eleva humo desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí que tuvo como objetivo una zona de los suburbios del sur de Beirut, el 30 de marzo de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

Las aerolíneas globales han empezado a aumentar tarifas y reducir capacidad para afrontar la suba del precio del petróleo, pero analistas económicos señalan que la capacidad del sector para seguir siendo rentable podría depender de cuanto reduzcan sus vuelos los consumidores ante el impacto de los costos energéticos en los presupuestos familiares.

La mayoría de los norteamericanos se opone a la guerra y a una escalada militar, que podría derivar en una crisis prolongada y probablemente afectaría aún más los ya bajos índices de aprobación de Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que había ordenado al Ejército ampliar aún más sus operaciones en el sur del Líbano, citando el continuo lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah.

Equipos de emergencia inspeccionan un edificio gravemente dañado por un bombardeo aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, el 30 de marzo de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Israel dijo que tomará una franja del sur del Líbano para crear una “zona de amortiguación” contra el grupo terrorista, lo que alimenta los temores libaneses de una ocupación militar israelí que podría profundizar la inestabilidad y provocar más desplazamientos.

El grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos HRANA afirma que casi 3500 personas han muerto en Irán, incluidos 1550 civiles, mientras que las autoridades del Líbano señalan que en su país ya murieron casi 1240 personas. Más de 400 combatientes de Hezbollah han muerto desde que el grupo disparó contra Israel el 2 de marzo, dijeron fuentes a Reuters, aunque no está claro si la cifra oficial de fallecidos incluye a esos combatientes.

Al menos 100 personas han muerto en Irak y 13 miembros del servicio militar estadounidense han fallecido.

Agencias AP, AFP y Reuters