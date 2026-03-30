Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube y tocas los 116 dólares tras la nueva amenaza de Trump a Irán

DUBAI.– El mercado petrolero volvió a mostrar una fuerte volatilidad este lunes, en una jornada marcada por la guerra en Medio Oriente, y otra vez por el impacto directo de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los precios del crudo se dispararon en las primeras horas del día, pero recortaron parte de esas ganancias tras un llamado del G7 a garantizar la estabilidad del mercado energético.

El Brent, referencia internacional, llegó a escalar hasta los 116 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) tocó los 101 dólares. Sin embargo, hacia el cierre de la jornada los futuros del Brent retrocedían cerca de 2 dólares, hasta los 113,39 dólares por barril, en reacción a la señal política de las principales economías del mundo a favor de evitar disrupciones en la oferta.

La dinámica del día volvió a dejar en evidencia la sensibilidad extrema del mercado frente a los mensajes que llegan desde Washington. Trump combinó señales contradictorias: por un lado, aseguró que las negociaciones indirectas con Irán avanzan “muy bien” y que podría alcanzarse un acuerdo en el corto plazo. Por otro, insistió en la posibilidad de “apoderarse del petróleo de Irán”, lo que reavivó los temores sobre una escalada directa en el corazón energético del Golfo.

Trump sobre las últimas conversaciones con Irán

El foco de preocupación se concentró especialmente en la isla de Kharg, el principal nodo exportador iraní, por donde sale más del 90% del crudo del país. Trump no descartó una operación militar para tomar ese enclave estratégico y afirmó que Estados Unidos tiene “muchas opciones”, incluso sugiriendo que la defensa iraní sería limitada. Para el mercado, ese tipo de declaraciones implica un riesgo concreto sobre la oferta global.

El impacto se amplifica por el contexto. Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, el 28 de febrero, los precios del petróleo registran un alza vertiginosa. El Brent acumuló una suba cercana al 60% en marzo, mientras que el WTI avanzó más de 50%, en lo que ya se perfila como uno de los mayores saltos mensuales desde fines de los años 80.

A la presión geopolítica se suma el rol clave del estrecho de Ormuz, controlado por Irán, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Los ataques contra infraestructura energética en la región y la amenaza sobre esa vía marítima alimentan el temor a una crisis de abastecimiento a escala global.

REPORTER: You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back and give a response?@POTUS: "Yeah... They gave us most of the points — why wouldn't they?... and just to prove that they're serious, they gave us all of these [oil] boats." pic.twitter.com/fGRhahm5Mm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

En tanto, las negociaciones siguen sin ofrecer una salida clara. Washington presentó a Teherán un plan de 15 puntos que incluye la apertura del estrecho, mientras que Irán respondió con su propia propuesta, insistiendo en mantener su soberanía sobre esa ruta estratégica. Pese a los contactos “directos e indirectos” mencionados por Trump, el mercado descuenta una escalada antes que una resolución rápida.

En ese contexto, la declaración del G7 actuó como un freno parcial a la suba, al introducir un mensaje de coordinación internacional para sostener la seguridad energética. Sin embargo, los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá siendo la norma mientras persista la incertidumbre entre la amenaza militar y la negociación diplomática.

Agencias AP AFP y Reuters