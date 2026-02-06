Atacaron a tiros a un alto general de inteligencia ruso en Moscú y el Kremlin apunta contra Ucrania

MOSCÚ.– Un subdirector de la inteligencia militar rusa fue baleado en el edificio donde vive en Moscú y trasladado de urgencia a un hospital este viernes, informaron los investigadores, en el último de una serie de ataques contra altos cargos militares que Rusia atribuye a Ucrania.

El teniente general del Estado Mayor ruso Vladimir Alekseyev, de 64 años, recibió varios disparos de un atacante no identificado en un edificio en el noroeste de la capital rusa y fue hospitalizado, explicó la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado.

El atacante, haciéndose pasar por un repartidor, esperaba a Alekseyev cuando salía de su departamento rumbo al trabajo y disparó al general dos veces en la escalera del edificio, hiriéndolo en el pie y el brazo, según informó el diario Kommersant, que citó a fuentes de las fuerzas de seguridad. Alekseyev intentó arrebatarle el arma y recibió un nuevo disparo en el pecho antes de que el atacante huyera, según el informe.

Vista del edificio de apartamentos donde el teniente general Vladimir Alekseyev, subdirector de la inteligencia militar rusa, fue baleado y resultó herido, en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026 Pavel Bednyakov� - AP�

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue informado del ataque, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y agregó que las agencias de seguridad deben reforzar la protección de los altos cargos militares durante el conflicto en Ucrania. “Es evidente que los comandantes militares y los especialistas de alto nivel están en riesgo en tiempos de guerra”, señaló.

El Kremlin dijo que esperaba que Alekseyev sobreviviera y se recuperara.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que correspondería a las agencias de seguridad llevar a cabo la investigación, pero lo describió como un aparente “acto terrorista” de Ucrania destinado a descarrilar las conversaciones de paz.

Ucrania no realizó comentarios inmediatos.

El ataque ocurrió un día después de que negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran dos días de conversaciones en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para tratar de poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania. La delegación rusa estuvo encabezada por el jefe de la inteligencia militar de Alekseyev, el almirante Igor Kostyukov.

Quién es Vladimir Alekseyev

Alekseyev es el primer subdirector de la inteligencia militar rusa (GRU) desde 2011. Por su cargo, habría estado estrechamente involucrado en la conducción de la guerra rusa en Ucrania.

TOPSHOT – Agentes de policía caminan frente a un edificio residencial de gran altura, escenario de un intento de asesinato contra el teniente general ruso Vladimir Alekseyev, en Moscú, el 6 de febrero de 2026 HECTOR RETAMAL� - AFP�

Nacido en Ucrania cuando aún formaba parte de la Unión Soviética, Alekseyev fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos por la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. La Unión Europea también le impuso sanciones por el envenenamiento del ex agente ruso Sergei Skripal y de su hija en la ciudad inglesa de Salisbury, en 2018.

Oficial militar de carrera, Alekseyev dirigió operaciones de inteligencia durante la intervención rusa en Siria en apoyo al entonces presidente Bashar al-Assad. Su labor en esta campaña militar fue reconocida por el presidente Putin con la condecoración de Héroe de Rusia.

En junio de 2023, fue enviado para negociar con el jefe del grupo Wagner de mercenarios, Yevgueni Prigozhin, durante su intento de rebelión contra la cúpula militar rusa en la ciudad sureña de Rostov. Prigozhin combatió en algunas de las batallas más feroces en las primeras etapas de la guerra en Ucrania, pero fue un crítico del estamento militar y protagonizó el fallido intento de rebelión. Murió en un accidente aéreo dos meses después.

Antecedentes

Desde que Moscú invadió el país vecino hace casi cuatro años, las autoridades rusas culparon a Kiev de varios asesinatos de oficiales y figuras públicas suelo ruso. Ucrania se atribuyó la autoría de algunos de esos atentados, pero no realizó comentarios acerca del tiroteo a Alekseyev.

En esta imagen cedida por el Comité de Investigación de Rusia y difundida el 22 de diciembre de 2025, un investigador trabaja en el lugar donde explotó un coche bomba en el sur de Moscú, causando la muerte del teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor HANDOUT� - RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE�

En diciembre, un coche bomba acabó con la vida del teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

En abril del año pasado, otro alto cargo militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su coche, estacionado cerca del edificio de apartamentos en el que vivía a las afueras de la capital. Las autoridades arrestaron a un sospechoso de inmediato.

Días después de la muerte de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que había recibido un reporte del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania acerca de la “liquidación” de altos mandos militares rusos. “La justicia llega inevitablemente”, afirmó entonces el mandatario, que no mencionó directamente a Moskalik.

En diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter eléctrico en el exterior de su edificio. Su asistente también murió en el ataque. Los servicios de seguridad de Ucrania reivindicaron la responsabilidad por el atentado.

Agencias AFP, AP y Reuters