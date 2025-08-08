Choque a alta velocidad en Polonia: quedó atrapado en las vías, lo atropelló un tren y se salvó por un detalle insólito

Un hombre sufrió un grave siniestro vial en un paso a nivel en Wola Filipowska, una localidad cercana a Cracovia, Polonia, tras ser embestido por un tren de pasajeros. La forma en la que fue impactada su camioneta, que quedó destrozada, y cómo quedó posicionada tras girar en trombo resultó determinante para salir ileso.

Las imágenes del accidente reproducidas por LN+ muestran una maniobra imprudente del conductor.

Tren Polonia

Según se observa en el video, el hombre cruzó las vías, a pesar de que el semáforo indicaba luz roja (alertando la inminente llegada de un tren), mientras las barreras comenzaban a descender.

Indeciso entre rayar la camioneta con las barreras divisorias de seguridad o ir marcha atrás, quedó atrapado entre las vías. Ya sin margen de maniobra, eligió introducir la trompa en un espacio mínimo al costado. Pero no pudo evitar la violenta colisión.

El tren pasó a gran velocidad e impactó con la parte trasera del vehículo. La camioneta giró en trombo y acabó en una zanja del otro lado, estrellada contra un cartel.

Milagrosamente, el conductor salió ileso del accidente, aunque la camioneta quedó gravemente dañada, desmembrada en dos partes.

Los pasajeros del tren no reportaron heridas.