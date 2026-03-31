Claudia Sheinbaum celebra: el fallo millonario por el uso de taxímetros

El Estado mexicano obtuvo una victoria clave en un litigio internacional que llevaba años en disputa y que implicaba una reclamación superior a los 2100 millones de dólares, en un resultado que fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El fallo, emitido por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), desestimó por completo las acusaciones vinculadas a un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México.

Un fallo contundente a favor de México

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Economía, el tribunal arbitral rechazó en su totalidad las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC, que habían iniciado el proceso en mayo de 2020 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

La decisión final, emitida el 26 de marzo de 2026, concluyó que el Estado mexicano no incumplió ninguna de sus obligaciones internacionales.

La resolución judicial evita el pago de más de 2100 millones de dólares que las empresas Espíritu Santo Holdings y L1bre Holding reclamaban como indemnización bajo el marco del TLCAN Ginnette Riquelme - AP

El organismo también determinó que las compañías demandantes deberán asumir los costos del arbitraje, lo que representa un giro significativo respecto de sus pretensiones iniciales.

En su resolución, el tribunal fue categórico al señalar que no existían pruebas suficientes que respaldaran los señalamientos de las empresas. Incluso subrayó que el fracaso del proyecto no fue consecuencia de acciones del gobierno mexicano, sino de las propias decisiones de las demandantes.

Este resultado fue calificado por las autoridades como un logro relevante, al destacar el trabajo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con apoyo de firmas legales internacionales, así como la colaboración de entidades locales como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

El origen del conflicto por los taxímetros digitales

De acuerdo con la Dúplica de México presentada el 7 de marzo de 2023 ante el Ciadi, el conflicto tiene su origen en un proyecto impulsado entre 2015 y 2018 que buscaba modernizar el sistema de taxis en la capital mediante tecnología digital.

Las empresas demandantes sostenían que habían obtenido una concesión para implementar un sistema integral que incluía:

La sustitución e instalación de taxímetros digitales con geolocalización satelital

El mantenimiento de estos dispositivos en unidades del servicio público

El desarrollo y operación de una aplicación móvil para solicitar taxis (Sistema L1bre)

El conflicto se remonta a un proyecto iniciado entre 2015 y 2018 para modernizar los taxis de la Ciudad de México mediante dispositivos con geolocalización y la aplicación móvil "Sistema L1bre" Eduardo Verdugo - AP

Según su versión, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), habría suspendido de forma arbitraria dicha concesión en 2018, lo que provocó el colapso del proyecto.

Además, acusaron a las autoridades de intentar apropiarse de la tecnología, al señalar como evidencia el desarrollo posterior de la aplicación “Mi Taxi”. Bajo estos argumentos, las empresas alegaron violaciones a varios artículos del Tlcan, específicamente:

Artículo 1102: Trato Nacional

Artículo 1105: Nivel Mínimo de Trato

Artículo 1110: Expropiación e Indemnización

La postura de México: irregularidades y falta de sustento

La misma Dúplica de México ofrece una versión opuesta a la presentada por las empresas. Desde la perspectiva oficial, el proyecto nunca contó con un título definitivo válido, sino que operó bajo un esquema de prueba sujeto a condiciones específicas.

Entre los principales argumentos expuestos por el Estado mexicano se destacan:

La inexistencia de una concesión plenamente consolidada en los años iniciales del proyecto

Irregularidades en el proceso de adjudicación, incluyendo reuniones previas sin transparencia

Deficiencias técnicas y financieras por parte de la empresa Lusad, vinculada a las demandantes

La inexistencia de una suspensión arbitraria de la concesión en 2018

La mayoría del tribunal determinó que "no existen pruebas" de que México haya perjudicado deliberadamente la inversión o incumplido con el Nivel Mínimo de Trato Fernando Llano - AP

El análisis del tribunal internacional sobre el caso

El tribunal del Ciadi coincidió en gran medida con los planteamientos del Estado mexicano. En su laudo, destacó la falta de evidencia que demostrara que el gobierno hubiera destruido o afectado la inversión de las empresas.

En palabras citadas en el comunicado oficial, la mayoría del tribunal concluyó que “no existen pruebas” de que México haya perjudicado deliberadamente a las demandantes y que, por el contrario, “el fracaso fue el resultado de sus propias acciones”.

La celebración de Sheinbaum al conocerse el resultado

Tras conocerse el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión: “Fue un entramado de corrupción”, afirmó al referirse al origen del conflicto. “Ahora que ya se resolvió ya se pueden hacer públicos algunos de estos datos, muy interesante cómo se dio el entramado. Afortunadamente se dieron suficientes argumentos”, declaró en su conferencia de este martes.