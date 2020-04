Fauci, en una de las conferencias de prensa de Trump para hablar del coronavirus Fuente: AFP

29 de abril de 2020 • 15:37

WASHINGTON.- Un nuevo estudio clínico muestra que el medicamento antiviral remdesivir tiene un "claro" efecto en el tratamiento de personas con casos severos del nuevo coronavirus , dijo hoy el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus , dijo Fauci en la Casa Blanca. Esto prueba "que una droga puede bloquear este virus", siguió.

En este contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) planea anunciar el uso una droga contra el virus después de que un ensayo reveló un tiempo de recuperación más corto, según informó The New York Times.

Se trata del remdesivir , un medicamento antiviral experimental que se está probando en el tratamiento de pacientes con Covid-19, según le dijo un alto funcionario de esa agencia a The New York Times.

El presidente Trump y Fauci habían elogiado hoy los resultados de los primeros ensayos de la droga , con la esperanza de que pueda ayudar a detener el creciente número de muertes.

Más temprano, el laboratorio estadounidense Gilead, que realiza gran ensayo clínico junto a los Institutos de Salud de Estados Unidos, informó hoy que su medicamento remdesivir mostró resultados "positivos" en enfermos de Covid-19.

La compañía de biotecnología dice que su medicamento experimental demostró ser efectivo contra el coronavirus en un importante estudio del gobierno estadounidense que lo sometió a una prueba estricta.

"Gilead Sciences tuvo conocimiento de datos positivos provenientes del estudio conducido por el Instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas sobre su medicamento antiviral remdesivir para el tratamiento del Covid-19", indicó la empresa. Gilead no dio más detalles sobre los resultados , pero dijo que se espera un anuncio próximamente.

El remdesivir acelera en un 31% el tiempo de recuperación para pacientes con el nuevo coronavirus , según resultados preliminares del ensayo clínico patrocinado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos (NIH) que fueron publicados el miércoles.

En comparación con los pacientes que recibieron un placebo, los pacientes tratados con remdesivir, del laboratorio Gilead, sanaron en 11 días (tiempo medio) en lugar de 15 días, según un comunicado de prensa de los NIH.

Esta es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra la Covid-19. El estudio comprende 1063 pacientes, de 47 sitios en Estados Unidos y otros 21 en Europa y Asia. Se trata de la mayor prueba realizada hasta ahora sobre la utilidad del remdesivir con resultados disponibles.

En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados no son significativos, lo que equivale a decir que la ligera diferencia entre los dos grupos evaluados puede ser azarosa.

Sin embargo, el grupo tratado con remdesivir sufrió una mortalidad de 8%, contra 11% en el grupo que recibió el placebo, lo que "sugiere" que el medicamento aumenta la posibilidad de supervivencia.

En las últimas semanas se han conocido distintas y contradictorias noticias sobre este antiviral intravenoso.

Un resumen de resultados publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China.

La revista médica británica The Lancet publicó el miércoles el documento formal que describe esa prueba.

En el estudio de 237 pacientes en Wuhan, China, los médicos no encontraron efectos positivos tras la administración del medicamento en comparación con un grupo de control de adultos, a excepción de aquellos pacientes que requirieron ventiladores.

Pero la prueba china tuvo que detenerse tempranamente porque no podía reclutar a suficientes personas para alcanzar su objetivo inicial, y muchos expertos consideraron que por su reducido tamaño no permitía obtener conclusiones confiables. Fauci, el asesor de la Casa Blanca, dijo que no era un estudio adecuado.

