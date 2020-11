Para Francesco Vaia, director sanitario del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, los más de 50.000 muertos por Covid-19 de Italia no significan un fracaso del sistema sanitario del país Crédito: Captura de pantalla

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 15:35

ROMA.- Italia superó ayer el umbral de los 50.000 muertos por Covid-19 y hoy tuvo un nuevo récord de fallecimientos de esta segunda ola -853 en las últimas 24 horas- una cifra que hizo trepar el total de decesos a 51.306. Pero para Francesco Vaia, director sanitario del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, uno de los centros de excelencia del país, esto no significa para nada el fracaso del sistema sanitario de Italia.

"Mi respuesta es seca: no, no hubo un fracaso del sistema sanitario nacional. Nuestro sistema sanitario, todo junto, más allá de alguna dificultad inicial, ha dado una óptima respuesta a esta pandemia", aseguró Vaia, ante una pregunta de LA NACION, en una entrevista vía Facebook con socios de la Asociación de la Prensa Extranjera.

Francesco Vaia, director sanitario del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, habló con periodistas a través de Facebook Crédito: Captura de pantalla

Vaia, que está al frente de un hospital considerado un punto de referencia en cuanto a enfermedades infecciosas -que el 29 de enero pasado aisló por primera vez el coronavirus contraído por una pareja de turistas chinos que allí se curó-, explicó que ese dramático número de muertos tiene que ver con que Italia es uno de los países más viejos del mundo. De hecho, la gran mayoría de los decesos fueron de personas ancianas, ya afectadas por otras comorbilidades.

"Siempre lo dije, este virus es cobarde: es débil con los fuertes, es decir, los jóvenes y es prepotente con los más frágiles, los ancianos. El nuestro es uno de los países más viejos del mundo y pagamos justamente esto", aseguró, al insistir con que " Italia tiene una óptima capacidad de respuesta sanitaria".

Vaia, que admitió que "asusta el número absoluto de muertos", subrayó, por otro lado, que los porcentajes de letalidad que se están dando en esta segunda ola son muy distintos a los de la primera. "Nos enfrentamos con una enfermedad muy grave, pero con terapias innovadoras hemos bajado la tasa de mortalidad, que debemos bajar aún más, hasta destruir el Covid, algo de lo que aún no somos capaces", admitió. "Pero hemos mejorado respecto a la primera ola", agregó, al reconocer de todos modos que "siempre es triste contabilizar muertos, pero hay que decir que están disminuyendo".

Personas con máscaras protectoras cerca del Coliseo de Roma el 11 de noviembre de 2020, durante las medidas de restricción del gobierno para frenar la propagación de la pandemia Fuente: AFP

Mientras en Italia se discuten los próximos pasos para contener una segunda ola que, según advirtió el gobierno de Giuseppe Conte, determinará una Navidad totalmente distinta, sobria y sin posibilidad de grandes fiestas, Vaia consideró que los datos de la última semana confirman que la estrategia puesta en marcha está funcionando. Para evitar un confinamiento total, como tuvo lugar en marzo pasado, Conte optó por un "lockdown" soft, que significó la división del país en tres zonas -roja, naranja y amarilla-, con restricciones más o menos duras de acuerdo al riesgo.

"Si analizamos los datos de los últimos siete u ocho días, después de un fuerte crecimiento de la curva de contagio, tenemos dos buenas noticias: hemos modificado dos índices relevantes: el RT, el índice de contagio del virus, que había superado en algunas regiones el 2% y que en Italia bajó, al 1,4 % y que en la región del Lazio (cuya capital es Roma) está por debajo de uno", dijo. "Otro dato alentador es que bajó el índice de positividad, es decir, el porcentaje de contagiados en relación al número de personas testeadas, que descendió al 16, 15, 14%, y aquí en Lazio está por debajo del 10%", agregó.

Pese a que estos dos índice para él reflejan que "las medidas quirúrgicas tomadas han dado los primeros resultados positivos" y que no hacía falta un confinamiento total como reclamaban algunos médicos, Vaia dejó en claro que tampoco hay que bajar la guardia y cometer el mismo error que se hizo a mediados de junio pasado, cuando, finalizado el lockdown hubo demasiadas reaperturas.

"El mensaje de hoy es atención, vamos mejor, pero atención, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de fáciles euforias y aventuras improbables", advirtió. Destacó, en este marco, que la reapertura de la escuela presencial, el 14 de septiembre pasado, no significó un fuerte aumento del contagio (apenas entre el 5 y el 6%), sino que este se dio en su gran mayoría (86%) en las familias. Y que el gran problema, que él había previsto varios meses atrás, fue una deficiente organización de los transportes públicos.

"Estamos en un punto en el que no debemos cometer los mismos errores. Debemos tener cuidado en cómo procedemos", advirtió, al sostener que es crucial potenciar la medicina territorial, enviando médicos a las casas de los enfermos de Covid-19 no graves, evitando, así, la presión sobre los hospitales.

La plaza Navona, casi vacía en Roma Fuente: AFP

Al respecto, destacó que el Instituto Spallanzani inauguró justamente hoy un proyecto piloto llamado "diez por diez", que involucra a diez médicos que le darán asistencia domiciliaria a diez pacientes positivos del barrio de Trastevere, a quienes monitorearán a través de telemedicina e instrumentos y terapias innovadoras.

Respecto del tema de las vacunas, que creó también en Italia enormes expectativas, Vaia, que recordó que el Instituto Spallanzani también está detrás de una, que se encuentra en fase 1 y que probablemente verá la luz en la primavera del año que viene, invitó a la cautela. "Hay más de 120 en elaboración y todas son bienvenidas siempre que sean eficaces y seguras", afirmó. "Es evidente que se invirtieron recursos y energías en todo el mundo, pero hay que ver los datos y esperar el input de las autoridades regulatorias. Es justo prepararse a la distribución para que no falte y es fundamental que la vacuna sea universal, un bien común disponible para todos y para esto es necesario que haya sinergias entre las empresas y los Estados", agregó.

Preguntado sobre las opciones anunciadas hasta ahora por grandes empresas farmacéuticas -Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Oxford-, consideró que serán los gobiernos quienes decidirán en base a criterios de celeridad, seguridad y eficacia. "Hay que evitar ser instrumentos inconscientes de lobbies industriales: el objetivo debe ser salvaguardar la salud de los ciudadanos y cuantas más vacunas, seguras y eficaces, mejor", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información