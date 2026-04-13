Cuándo empieza el bloqueo de puertos iraníes anunciado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país bloqueará los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10 de la mañana (hora del este). La medida fue tomada luego del fracaso de las negociaciones bilaterales que tuvieron lugar en Pakistán y representa un endurecimiento de la estrategia estadounidense en el conflicto en el marco del alto el fuego.

“Estados Unidos bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 (hora del este). ¡Gracias por su atención a este asunto!”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social. La decisión coincide con lo anticipado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que había detallado la implementación de la medida en el mismo horario.

El mensaje de Donald Trump en Truth Social

Previamente, el domingo por la tarde, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) había indicado ese mismo horario y fecha para el inicio del bloqueo. Además señalaron que se aplicará “imparcialmente sobre las embarcaciones de todas las naciones” que intenten operar en puertos iraníes. No obstante, aclaró que permitirá la circulación de buques entre puertos no iraníes a través del estrecho de Ormuz, un giro respecto de la amenaza previa de bloquear completamente ese paso estratégico.

La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, desarrolladas en Pakistán, que se extendieron durante 21 horas sin alcanzar un acuerdo. En ese marco, Washington busca debilitar la capacidad de presión de Teherán sobre una vía clave del comercio energético global, por donde antes del conflicto circulaba cerca del 20% del petróleo mundial.

Un cartel sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cerca del Hotel Serena, la sede de las reuniones, en Islamabad, Pakistán, el 12 de abril del 2026 (AP foto/Anjum Naveed) Anjum Naveed - AP

Durante esas negociaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, sostuvo: “Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear”. Según un funcionario estadounidense, Irán no aceptó las condiciones planteadas, que incluían el fin del enriquecimiento de uranio, el desmantelamiento de instalaciones nucleares y el cese del financiamiento a grupos como Hamas, Hezbollah y los hutíes.

Del lado iraní, las autoridades atribuyeron el fracaso del diálogo a la “extralimitación” de Estados Unidos. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió al regresar a su país: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”. También planteó que ahora Washington debe decidir si puede “ganarse la confianza”.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Altaf Qadri,Archivo) Altaf Qadri - AP

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el estrecho de Ormuz continúa bajo su “control absoluto” y que permanece abierto a embarcaciones no militares. En cambio, advirtió que cualquier presencia militar extranjera será respondida con una “respuesta contundente”, según reportaron agencias semioficiales iraníes.

El impacto de este escenario en el que se vuelve a registrar una escalada ya se reflejó en los mercados internacionales. Tras conocerse la posibilidad del bloqueo, el precio del petróleo registró fuertes subas en las primeras operaciones: el crudo estadounidense avanzó un 8% hasta los US$104,24 por barril, mientras que el Brent aumentó un 7% hasta los US$102,29. Antes del inicio de la guerra, el Brent se ubicaba cerca de los US$70.

Con información de AP.