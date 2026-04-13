Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: Trump asegura que bloqueará el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo en duros términos al papa León XIV. Previamente, el sumo pontífice había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán.

“No quiero un papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que crea que está mal que América ataque a Venezuela”, escribió en su red social Truth Social.