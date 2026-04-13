Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: Trump asegura que bloqueará el estrecho de Ormuz
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump criticó al papa León XIV por sus posturas sobre Irán y Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo en duros términos al papa León XIV. Previamente, el sumo pontífice había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán.
“No quiero un papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que crea que está mal que América ataque a Venezuela”, escribió en su red social Truth Social.
Un alto funcionario iraní se burló de los precios que alcanzaron los combustibles en Estados Unidos
Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los funcionarios de Teherán que encabezo las negociaciones con Estados Unidos, subió una imagen, a su cuenta de X, en la que se ven los precios del combustible en las estaciones de servicio cercanas a la Casa Blanca.
“Con el llamado ‘bloqueo’, pronto estarán nostálgicos por la nafta a US$4 o US$5”, escribió el funcionario del régimen iraní, en referencia a la tensa situación que atraviesa el estrecho de Ormuz y su impacto en los precios de los combustibles.
Dos soldados israelíes resultaron heridos por un ataque de Hezbollah
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que dos soldados israelíes resultaron levemente heridos tras un ataque de Hezbollah. La ofensiva se llevó a cabo con cohetes y en el sur de Líbano, según informó Times of Israel.
Los soldados fueron heridos por la onda expansiva del impacto del cohete. Luego, los dos fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.
El Gobierno de Israel informó que lleva gastados US$11.500 millones en el conflicto de Medio Oriente
El ministerio de Finanzas de Israel indicó que, desde que comenzó el conflicto bélico en Medio Oriente, gasto aproximadamente US$11.500 millones. De esa manera, tal como lo informó ANSA, se dio a conocer la primera estimación del costo que los israelíes deberán asumir por el conflicto.
Irán aseguró que estaba “muy cerca” del acuerdo en Pakistán
Irán estaba “muy cerca” de concluir un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio en sus conversaciones con Washington en Pakistán, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que rechazó la responsabilidad por el fracaso del diálogo.
“Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, dijo en una publicación en X. Pero cuando estaba “muy cerca” de un acuerdo en Islamabad, “nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”, añadió.
El barril de petróleo vuelve a superar los US$100 tras el fracaso en las negociaciones
Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril el lunes en el mercado asiático, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra.
Los futuros del crudo Brent subían 7,11 dólares, o un 7,47%, a 102,31 dólares el barril, tras cerrar el viernes con una caída del 0,75%.
El West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 104,43 dólares por barril, con un alza de 7,86 dólares, o un 8,14%, tras una caída del 1,33 % en la sesión anterior.
El Líbano dice que trabaja para que las tropas israelíes se retiren
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, dijo en un discurso televisado el domingo que trabajaba para finalizar la guerra entre Israel y Hezbollah, que inició hace más de un mes.
“Seguiremos trabajando para parar esta guerra y asegurar el retiro de Israel de todas nuestras tierras”, dijo Salam en un discurso en la noche del aniversario del inicio de la guerra civil del país entre 1975 y 1990.
Más temprano, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a las tropas en el sur de Líbano que la lucha estaba lejos de terminar.
Estados Unidos afirma que iniciará el bloqueo de puertos iraníes este lunes
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que comenzará un bloqueo de los puertos iraníes el lunes a las 10 de la mañana, hora del este.
El Centcom afirmó que el bloqueo se aplicaría “de forma imparcial contra los buques de todas las naciones” que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.
April 12, 2026
Afirmó que seguiría permitiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz a los barcos que viajen entre puertos no iraníes.
El tráfico en el estrecho se ha visto limitado incluso en los días posteriores al alto el fuego. Los rastreadores marítimos indican que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego.
Irán dijo que las conversaciones en Islamabad fracasaron porque Estados Unidos no generó confianza
Funcionarios iraníes dijeron que, si bien Irán había encarado las negociaciones de buena fe, el equipo estadounidense no logró ganarse la confianza de la delegación iraní.
Funcionarios iraníes subrayaron el domingo la falta de confianza en los negociadores estadounidenses, aunque parecieron dejar la puerta abierta a una futura diplomacia después de que unas maratónicas conversaciones de paz en Pakistán terminaran sin acuerdo.
El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo en una declaración en redes sociales que, aunque Irán había encarado las negociaciones de buena fe, el equipo estadounidense no había logrado “ganarse la confianza de la delegación iraní”.
Señaló el precedente que había establecido Estados Unidos: en el último año, había atacado a Irán en dos ocasiones en medio de negociaciones. Aun así, indicó que futuras conversaciones eran una posibilidad, al afirmar que ahora era momento de que Washington “decida si puede ganarse nuestra confianza o no”.
Las declaraciones de Ghalibaf, las primeras desde que terminaron las conversaciones, llegaron después de comentarios desafiantes del líder de la delegación estadounidense, el vicepresidente JD Vance. Antes de partir de Islamabad, Vance dijo que Estados Unidos había presentado su “oferta final y mejor”, y dijo a los periodistas que Irán había “elegido no aceptar nuestros términos”.
El presidente de Irán dice que el “totalitarismo” de EEUU obstaculiza un acuerdo
Masoud Pezeshkian acusó a Washington de ignorar los derechos de Teherán y sostuvo que esa postura impide avanzar hacia un pacto de paz.
“Si el gobierno de Estados Unidos dejara de lado su totalitarismo y respetara los derechos de la nación iraní, seguramente se encontrarían caminos para llegar a un acuerdo. Doy las gracias a los miembros de la delegación negociadora, especialmente a mi querido hermano, el señor doctor Qalibaf”, escribió en X.
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