Cubiertos de sangre y en shock: los desgarradores relatos de los sobrevivientes del choque de trenes en España

ADAMUZ, España.– Al menos 39 personas murieron en el sur de España después de que un tren de alta velocidad descarrilara y colisionara con otro que venía en sentido contrario el domingo por la noche, en uno de los peores accidentes ferroviarios en Europa de los últimos 80 años.

El accidente ocurrió cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de la capital española, Madrid. Dejó más de 150 personas heridas, de las cuales 48 permanecían hospitalizadas y 12 en estado crítico en unidades de cuidados intensivos, según informaron los servicios de emergencia.

#AccidenteFerroviario | Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, continúan trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario ocurrido en #Adamuz #Córdoba.

El equipo Central de…



— Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continúan y es probable que el número de muertos aumente. Algunos pasajeros salieron despedidos a través de las ventanas y sus cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno.

Los sobrevivientes del accidente describieron escenas caóticas y dantescas, con vagones destrozados, equipaje cayendo y el sonido de gritos. Varios pasajeros publicaron testimonios en redes sociales tras la colisión.

La palabra de los sobrevivientes

“El tren se volcó hacia un costado (…) luego todo se volvió oscuro y lo único que escuché fueron gritos”, dijo Ana, una joven que regresaba a Madrid junto a su hermana y su perro y que estaba siendo atendida en un centro de la Cruz Roja en Adamuz.

Rengueando y envuelta en una manta, con la cara cubierta de apósitos, relató cómo otros pasajeros que habían logrado escapar la sacaron del tren, cubierta de sangre, a través de una ventana. Los bomberos rescataron a su hermana de entre los restos y una ambulancia las trasladó a ambas al hospital.

Equipos de rescate en el lugar del siniestro tras una colisión de trenes de alta velocidad en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026 Guardia Civil�

“Ahora que está en observación y esperando”, agregó la joven, “estoy aprovechando para buscar a mi perro”.

“Había personas que estaban bien y otras que estaban muy, muy mal heridas. Veíamos que se les iba la vida, y no había nada que pudiéramos hacer”, dijo a los periodistas.

Salvador Jiménez, periodista de RTVE, la radiotelevisión pública nacional de España, dijo que viajaba como pasajero en el primer vagón de uno de los trenes. “Hubo un momento en que se sintió como un terremoto”, contó Jiménez al medio.

Personal de emergencia trabajando tras un accidente ferroviario en Adamuz, en el sur de España, el 18 de enero de 2026 -UGC� - @eleanorinthesky (via X)�

María Vidal, de 32 años, dijo al diario español El País que los servicios médicos acudieron rápidamente tras el accidente y que las ambulancias trasladaron a los muertos y heridos.

“Estoy en shock”, dijo Vidal. “Gritos horribles. Estoy temblando”.

Fotografías del lugar publicadas el lunes por agencias de noticias muestran vagones destrozados sobre las vías y un enredo de metal, cables y vidrios rotos. Al menos un vagón había volcado de costado, y los rescatistas trabajaban sobre él. Las imágenes mostraban a algunos sobrevivientes saliendo por ventanas destrozadas.

Algunos cuerpos fueron expulsados fuera de los vagones.

Equipos de rescate en el lugar del siniestro tras una colisión de trenes de alta velocidad, cerca de Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026 Guardia Civil�

“El impacto fue tan fuerte que hemos encontrado cuerpos a cientos de metros del lugar del choque”, dijo el presidente regional en declaraciones a la radio española.

“Es previsible (que se encuentren más víctimas mortales) cuando uno ve ahora mismo el amasijo de hierros que hay allí. Los bomberos han hecho un gran trabajo, pero lamentablemente cuando la maquinaria pesada levante estos vagones es muy probable que entremos mas victimas”, agregó Moreno.

Algunos sobrevivientes fueron trasladados rápidamente a zonas seguras en campos cercanos.

Pedidos desesperados

Algunos españoles que tenían seres queridos viajando en los trenes publicaron mensajes en las redes sociales diciendo que estaban desaparecidos y suplicando por cualquier información.

La Guardia Civil abrió una oficina en Córdoba para que los familiares de los desaparecidos busquen ayuda y dejen muestras de ADN que podrían usarse para identificar cuerpos.

URGENTE!

Por favor quien este en adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor



Iba en el alvia Madrid-Huelva que ha chocado



Porfavor difusión!! — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

Gonzalo Sánchez Aguilar, de 46 años, circulaba en su auto cerca del lugar del accidente y se detuvo para ayudar. Dijo que vio siete u ocho cuerpos sin vida mientras cargaba a sobrevivientes heridos en su coche y los llevaba de urgencia a un hospital.

“Vi muchos cuerpos”, dijo en una entrevista. “Heridas realmente graves”.

Andrés Pastor Valverde, un trabajador metalúrgico de 53 años, estaba mirando un partido de fútbol de su hijo cuando escuchó el choque cerca de su casa, seguido por un flujo constante de sirenas y alarmas. Al ver en las noticias lo que había ocurrido, Valverde se dirigió rápidamente al lugar junto a su hijo, llevando mantas y un generador para ayudar a los equipos de emergencia.

Equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad descarriló y fue embestido por otro tren, en Adamuz, en el sur de España, el 19 de enero de 2026 HANDOUT� - Guardia Civil�

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, acudió de inmediato al lugar del accidente y describió “una escena terrible”.

“La gente intentaba salir del tren, había muchos heridos. Era un caos total”, dijo, con la voz quebrada. “Seguimos trabajando para recuperar los últimos cuerpos”.

