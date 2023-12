escuchar

MONTEVIDEO.- Las repercusiones de las medidas anunciadas el martes a la noche por el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, no se hicieron esperar de este lado del río. Si bien no anunció un plan económico y sí “medidas de urgencia”, mucho quedó en el aire. Pero, los sectores económicos en Uruguay están viendo los efectos, con la mira en un eje: el dólar oficial en la Argentina que pasó de 370 a 800 pesos argentinos, quedando así más cerca del blue que ayer finalizó en 1070 pesos argentinos.

El presidente del Banco Central uruguayo (BCU), Diego Labat dijo ayer en rueda de prensa: “Monitoreamos Argentina desde siempre. En principio, vimos este paquete de medidas como el inicio de un cierto ordenamiento macroeconómico. Por supuesto, somos cautos, y hay que mirar las reacciones, mirar cómo va evolucionando”.

Luis Caputo, ministro de Economía, entrevistado en TN

“Creo que en el muy corto plazo, (van a impactar) muy poco en Uruguay. Hace ya tiempo que los movimientos cambiarios en la Argentina no tienen mucho impacto en Uruguay”, agregó. Su visión es compartida, en términos generales, por las cámaras empresariales, pero éstas proyectan un mayor efecto en Uruguay que el que avisora Labat, de acuerdo a las consultas realizadas por El País.

Exportaciones

El sector uruguayo que se mostró más positivo fue el exportador, porque Caputo anunció la eliminación del Sistema de Importaciones SIRA en la Argentina (que era sentido como una tranca por los empresarios uruguayos que venden a ese país).

Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay (UEU), dijo a El País que la medida fue bien recibida por empresarios de ambas orillas: “Los importadores argentinos ven con buenos ojos que se haya eliminado un proceso tedioso, burocrático y que daba lugar a canales grises. También se ve muy bien la medida en Uruguay”. No obstante, aún se desconoce el “sistema estadístico y de información” que sustituirá el SIRA, también anunciado por Caputo, aunque aclaró que no requerirá de la aprobación de licencias como hasta ahora. “El importador y el exportador solo tendrán que ponerse de acuerdo, no tendremos al gobierno (argentino) en el medio, y se elimina la discrecionalidad”, resumió Márquez.

Las exportaciones de bienes en América Latina cayeron un 2,7% interanual en el primer semestre, según el BID. HACIENDA PARAGUAY - HACIENDA PARAGUAY

El presidente de la UEU reconoció que “hay que ver cómo nos deja parados la alícuota del 17,5% del Impuesto País que aplica a las importaciones”, lo que encarecerá el dólar para los compradores argentinos. Otro tema pendiente es la deuda de los importadores argentinos con los exportadores uruguayos, la que en muchos casos se acumula desde hace más del año. “No está claro a qué tipo de cambio se calculará: si al que estaba en el momento de fijar la importación o al actual”, dijo Márquez.

Sobre qué pasará con las exportaciones a ese país “faltan elementos para hacer proyecciones, en especial porque los insumos en la Argentina se van a encarecer. Pero la eliminación del SIRA es muy importante”, reafirmó Márquez.

Turismo y comercios

El sector turístico venía manejando en las últimas semanas un ritmo de reservas para la temporada de verano similar al año pasado, pero la noticia de que el tipo de cambio oficial saltara a 800 pesos argentinos fue un balde de agua fría.

Fernando Tapia, vicepresidente de la Cámara de Turismo, afirmó a El País que “es una mala noticia. El cambio oficial es la base del dólar turista (”dólar tarjeta”) y pasó a ser más alto; eso es desfavorable para el turismo en Uruguay”. Efectivamente, el “dólar turista” pasó a 1350 pesos argentinos y es el tipo de cambio más alto en la Argentina desde ayer.

Salida de turistas en Buquebus por reapertura de fronteras con Uruguay Gerardo Viercovich

“Los argentinos que viajen a Uruguay y paguen con tarjeta de crédito van a tener un tipo de cambio desfavorable respecto al resto de los que manejan allá”, afirmó Tapia, reconociendo que aún es difícil estimar impactos, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que el dólar blue se mantuvo .

Tapia considera, además, que la medida de la devolución del 100% del IVA en servicios turísticos, por ejemplo en gastronomía, ya no les va a ser útil a los argentinos, porque implica pagos con tarjeta. “Aún con ese beneficio, a los argentinos no les será conveniente pagar con tarjeta”, calculó.

Consultado sobre si en Uruguay van a lanzar algún otro incentivo para compensar esta situación, respondió que “todavía no, recién nos estamos reuniendo”.

Vera Facchin, presidenta de la Confederación Empresarial (que aglutina a los centros comerciales del interior), coincidió con el enfoque de Labat al considerar que las medidas anunciadas por Caputo son el inicio de cierto orden macro-económico en la Argentina, pero que se demorará en ver los resultados, por lo que “es importante que se mantengan los beneficios del Banco República (BROU) y otros que se definieron para los comercios del litoral y demás departamentos”, dijo a El País.

“Vendrán por el ánimo positivo”

Alberto Latarowski, vicepresidente de la Cámara de Hoteles y Restaurantes, dijo a El País que “se vislumbran cuatro meses complicados”, pero muchos argentinos y el empresariado de ese país están con un estado de ánimo positivo. A su juicio, la clase media acomodada y la alta argentina, igual vendrán a Uruguay en esta temporada. “Vendrán animados por las expectativas de mejora en Argentina”, reafirmó. Planteó así un matiz con el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Fernando Tapia, que focalizó más en devaluación.

El economista Aldo Lema recogió en su cuenta de X (ex Twitter) el comentario de Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación de Argentina (2015-2017), quien criticó la “improvisación” de los anuncios del ministro Caputo y acusó al presidente Milei de “canjear la motosierra por la licuadora”. Esto, según Melconian, porque las medidas anunciadas no cortaron con el actual régimen cambiario en ese país y el Leliq quedó como “puente a la espera de dólares de la cosecha”. Lema escribió: “¿Será genuino? ¿O por despecho?”.

Entre las medidas que anunció el ministro Caputo, con impacto en Uruguay, está la reducción de los subsidios a la energía, bajo el argumento de que “estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación”, manifestó. “Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en las tarifas de la energía y el transporte”, dijo. Esta medida de cortar representa un desestímulo para los uruguayos de frontera que suelen ir al lado argentino a proveerse de nafta, dado que la diferencia de precios ahora se acorta.

Construcción

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, manifestó a El País su preocupación por la probable llegada de empresas constructoras argentinas a este país.

Esto respondería, a su entender, al anuncio de que en la Argentina “no se va a licitar más obra pública nueva”, y se “va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado”, por falta de recursos y para cortar con la corrupción del sistema, según había dicho Caputo.

En tal sentido, Ruibal considera que se podría generar un movimiento de las empresas constructoras hacia Uruguay. “Hace unos 20 años, tuvimos una invasión de constructoras argentinas, que dejaron las obras a la mitad y sus responsables desaparecieron”, alertó. “No estamos contra la competencia, pero tampoco queremos las malas prácticas a las que están acostumbrados los argentinos. No queremos dumping ni la desesperación de nadie”, concluyó. “Se va a revertir el abaratamiento en Argentina”

El rendimiento de las Leliq

“Esta batería de medidas (que anunció Caputo el martes) es un puntillazo inicial lógico, porque la Argentina estaba yendo a la hiperinflación. Es probable que, ahora que el dólar oficial quedó más cerca del blue, eso la acelere (la inflación), pero hay que ver el largo plazo”, dijo el economista José Antonio Licandro, en diálogo con El País.

Leliq

En el corto plazo, destacó que las medidas favorecen a Uruguay, como ser la eliminación de los “trancazos” a las importaciones de bienes. “Esto unido a la depreciación de la moneda argentina, que achica el diferencial entre el blue y el oficial, va a empezar a revertir el abaratamiento artificial que tenía Argentina”, afirmó.

Es decir, si la Argentina logra un ajuste fiscal y la normalización paulatina del mercado de cambios (que vaya hacia un sistema unificado), no habrá tanta filtración del consumo, lo que favorecerá a la producción local, los comercios y el fisco en Uruguay.

Consultado sobre posibles desventajas para Uruguay, respondió directo: “Veo noticias positivas, tanto en el corto como en el largo plazo”.

El economista reparó en que la primera decisión de tasas de interés tomada por las nuevas autoridades del Banco Central fue mantener el rendimiento de las Letras de liquidez (Leliq), y que habrá que esperar otras decisiones para tener un panorama económico más completo.

Tras la devaluación en la Argentina, los precios de la nafta y el gasoil en ese país aumentaron entre 35% y 40% en promedio. Habían subido entre 15% y 30% el pasado viernes. En lo que va del año, los precios de los combustibles en el vecino país se incrementaron 232%. Esto hace menos atractivo el cruce de uruguayos a cargar combustible.

