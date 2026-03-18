Un analista internacional anticipó el plan de inteligencia para capturar uranio enriquecido y cuándo podría concretarse

Israel confirmó la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, tras el reciente bombardeo sobre Teherán, según informó el propio ministro de Defensa israelí. Esta baja se suma a las de otros dos altos funcionarios asesinados el día anterior: el dirigente de la seguridad interior y el ministro de las Fuerzas de Seguridad Interna. En diálogo con LN+, el analista Andrés Repetto explicó que estas acciones responden a una política de “descabezamiento” de líderes políticos y militares que busca degradar y colapsar el régimen iraní por parte de Israel y los Estados Unidos.

Ante la consulta sobre si el envío de tropas a Irán representaría un “nuevo Vietnam”, Trump se mostró “sin miedo a nada” y rechazó tajantemente brindar detalles tácticos de la operación. Según el análisis de Repetto, esta postura ocurre en un contexto donde el horizonte incluye no solo una entrada por tierra, sino también una operación inédita para capturar el uranio enriquecido en poder del régimen iraní.

Andres Repetto en LN+

El analista sostuvo: “Es una operación que parece de película, parecería que el presidente estaría dispuesto a capturar el uranio enriquecido que está en poder de Irán. De acuerdo a la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, ese uranio enriquecido le daría a Irán la posibilidad de construir varias bombas".

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