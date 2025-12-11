Detuvieron a la “fontanera” de Pedro Sánchez que fue grabada ofreciendo sobornos a fiscales y policías que investigaban al gobierno

MADRID.- Leire Díez, militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y funcionaria pública de Correos, fue bautizada en los medios españoles como “la fontanera” (plomera) del socialismo. Se ganó su apodo cuando se filtraron grabaciones en las que ofrecía sobornos en nombre del partido socialista a fiscales y policías que investigaban al gobierno en distintas causas.

Tan cerca estuvo Díez de los sótanos del poder que finalmente fue detenida en una investigación por cohecho, fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La Guardia Civil realizó múltiples allanamientos en toda España y detuvo a dos exfuncionarios del gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a tambalear por la larga sangría de los casos de corrupción y su fragilidad parlamentaria.

Además de Díez, la Justicia encarceló a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio del exdiputado Santos Cerdán.

Las decisiones están vinculadas al entorno de Cerdán, que también está siendo investigado en otro expediente como el líder de una organización que lucró desde el Estado con contrataciones públicas a dedo.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel de Madrid (Archivo) Carlos Luján - Europa Press� - Carlos Luján - Europa Press�

Tanto Díez como Fernández tuvieron cargos públicos desde que Sánchez llegó a la Moncloa y el empresario Alonso Egurrola fue el único socio de Cerdán en la empresa Servinabar 2000, la sociedad que habría sido beneficiaria de los favores otorgados por quien fuera la mano derecha de Sánchez.

Blanqueo de dinero

La SEPI es la estructura pública que utiliza el Estado español para ingresar a grandes empresas. El juez Antonio Piña investiga la hipótesis de que Fernández y Díez fueron partícipes de una operación irregular para ingresar en una compañía registrada en País Vasco y siguen el rastro del supuesto blanqueo de ese dinero hasta un bar de la mujer de Fernández en Sevilla.

Las autoridades detectaron que Fernández adquirió en esos años un departamento de 300 metros cuadrados en Madrid, dos chalets en una urbanización exclusiva de Sevilla y tres departamentos en Marbella.

Santos Cerdán durante un Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (Archivo) Rocío Ruz - Europa Press� - Rocío Ruz - Europa Press�

La vicepresidenta María Jesús Montero, quien nombró a Fernández en su cargo, negó este jueves cualquier vinculación con el exfuncionario. “No he tenido ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada ni tenemos tampoco un entorno que compartamos”, dijo la funcionaria socialista. Y recordó que Fernández dejó hace seis años su puesto en la SEPI.

Montero reconoció que Fernández también se desempeñó como consejero de la empresa Servinabar 2000, un eslabón que lo une con Cerdán y con el otro caso de corrupción por amaño de contratos públicos que acaba de llevar a la cárcel al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Contratos amañados

Servinabar 2000 es la empresa que supuestamente utilizó Cerdán, exsecretario general del PSOE, para cobrar la entrega de contratos públicos a Acciona, un gigante de la infraestructura. Aunque Alonso Egurrola aparecía en los papeles como el dueño de la empresa, la Justicia encontró un contrato en el allanamiento a la casa de Cerdán que lo identifica como el principal accionista de Servinabar. Esta pequeña compañía, registrada en Navarra, era beneficiaria de las subcontrataciones por parte de Acciona, para ejecutar los contratos públicos que habría amañado Cerdán desde el gobierno.

Tras conocerse las nuevas detenciones, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, cargó en las redes sociales contra el presidente. “El Tribunal Supremo confirma el juicio a SU número dos. Detienen a SU fontanera y al expresidente de la SEPI, estrecho colaborador de SU vicepresidenta. Un nuevo caso de acoso sexual en SU partido”, enumeró el líder opositor. Y reclamó: “Así no se puede seguir, Pedro Sánchez”.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo se dirige a sus seguidores en un mitin contra el gobierno en Madrid (Archivo) A. Pérez Meca� - EUROPA PRESS�

La oposición volvió a la carga en un momento de extrema debilidad parlamentaria para el socialismo, ya sin el apoyo del partido independentista Junts per Catalunya y sin el voto del exministro Ábalos, que fue encarcelado la semana pasada. Presionado por VOX, Feijóo todavía calcula si es momento para presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados, la herramienta por la cuál puede desplazar al presidente con una mayoría calificada que, por ahora, no tendría.

Leire Díez llegó a los titulares de la prensa española en mayo, cuando se hicieron públicos unos audios en que la militante del PSOE se presentaba como una enviada del gobierno ante fiscales y policías que investigaban casos de corrupción. Las grabaciones dieron cuenta de cómo Díez intentó sobornar a dos fiscales a cambio de suavizar las diligencias que afectan a exfuncionarios del socialismo. Así se ganó el apodo de “la fontanera de Ferráz”, en referencia a la calle donde está la sede central del PSOE en Madrid.

Díez, periodista, era parte del círculo de Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez. Por eso, el gobierno la nombró en 2018 como jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA y, luego, en 2022 volvió a ser designada en la empresa pública Correos.

Mientras ejercía este último cargo se ocupó de reunir información que pudiera comprometer al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la oficina especializada que desarrolla las investigaciones anticorrupción que ordena la Justicia. La Justicia asegura que Díez quería, de esta manera, ejercer presión para aliviar las causas judiciales contra el gobierno.