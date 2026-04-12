Día 44 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 12 de abril en su 44° día de guerra. Después de una maratónica jornada de negociaciones, Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo. El representante de la delegación norteamericana, el vicepresidente J.D. Vance, aseguró que el régimen no se comprometió a abandonar las armas nucleares y, por tal motivo, las negociaciones fracasaron y regresa a EE.UU.

Por otra parte, aunque el cese el fuego se mantiene, Hezbollah continúa atacando a las fuerzas israelíes con misiles y drones y Tel Aviv responde con nuevos ataques en Líbano.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

En medio de altas expectativas globales, las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron en Pakistán, en conversaciones que fracasaron.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, encabezaron sus respectivas delegaciones en Islamabad, en las conversaciones de paz.

En el marco de las negociaciones, se liberó el paso a buques en el estrecho de Ormuz.

Las calles de Islamabad, la ciudad donde se llevaron a cabo las negociaciones AAMIR QURESHI - AFP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Así fue la llegada de la comitiva iraní a tierras pakistaníes Wang Shen - XinHua

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

El estrecho de Ormuz captura