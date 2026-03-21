Irán lanzó misiles contra Dimona, sede del principal centro nuclear de Israel: al menos 40 heridos

Irán atacó este sábado a la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío. Videos que se viralizaron en redes sociales del impactante momento en el que los misiles descendieron del cielo y cayeron en edificios de la zona. Además, los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron al menos 40 heridos, incluido un niño de 10 años.

Efectivos de Magen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, se trasladaron tras un nuevo ataque iraní a partir del cual cayeron fragmentos de misiles y proyectiles sobre Dimona y la ciudad cercana de Yerucham.

En Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí. Desde MDA asistieron a al menos 39 personas, incluido un niño de 10 años en estado grave, con heridas de metralla y una mujer en sus 30 en condición moderada con heridas por fragmentos de vidrio.

Los 37 heridos restantes tenían lesiones leves -incluye a aquellos con lesiones por metralla, aquellos que fueron heridos mientras llegaban a refugios y otros que sufrieron síntomas de ansiedad.

Update from southern Israel:



Over 40 people treated by Magen David Adom after ballistic missile hits residential area. pic.twitter.com/R6GO6Jb4H9 — Magen David Adom (@Mdais) March 21, 2026

Los Servicios de Bomberos y Rescate asistieron a los heridos y combatieron un incendio en una de las varias escenas posteriores al ataque registradas. Un portavoz de los Servicios de Bomberos y Rescate dijo a CNN que el misil destruyó un edificio de un piso en Dimona.

La emisora ​​nacional iraní IRIB TV afirmó que el ataque a Dimona tenía como objetivo instalaciones nucleares y que se produjo en respuesta al ataque anterior de Israel a Natanz, reportó CNN.

Este sábado por la mañana, los medios iraníes reportaron que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron el principal complejo de enriquecimiento de Irán, el Shahid Ahmadi-Roshan Natanz. Expertos técnicos no encontraron fugas radiactivas y los residentes de la zona no corrieron peligro. Israel afirmó desconocer el ataque, mientras que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró que estaba investigando el incidente.

Irán ataca Dimona, la ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes

Los medios iraníes informaron posteriormente de ataques contra una terminal de pasajeros en el puerto sureño de Bushehr y contra un buque de pasajeros vacío en la cercana isla de Kharg. La isla, donde Irán carga casi todas sus exportaciones de petróleo, se considera un objetivo potencial si Washington decide atacar las instalaciones energéticas iraníes o utilizar tropas terrestres para apoderarse de ellas.

El ataque al complejo de enriquecimiento ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a frenar los ataques a infraestructuras energéticas iraníes. La advertencia surgió luego de que Israel ataca a las instalaciones de South Pars.

Más videos del ataque de misiles en Dimona

Tras dicho accionar del Estado judío es que surgió la nueva escalada ofensiva de parte de la República Islámica, que ya había advertido de las consecuencias de la continuidad de los bombardeos. Los videos difundidos en redes sociales muestran misiles cayendo sobre Dimona, algunos desviados al ser interceptados por el sistema de defensa aérea israelí.

El viernes la República Islámica amenazó con atacar destinos recreativos y turísticos en cualquier parte donde se encuentren sus enemigos. Fue el principal vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, quien advirtió sobre el riesgo de “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo y que amenazó con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

Cayeron fragmentos de misiles y proyectiles de intercepción

Ese mismo día, el líder supremo Mojtaba Khamenei -hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, asesinado en el conflicto- difundió un mensaje en medios oficiales y redes donde aseguró que “el enemigo” de la república islámica ”ha sido derrotado".

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, dijo en una declaración escrita difundida en ocasión del Año Nuevo persa.

Con información de Reuters