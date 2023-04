Drama real: cómo llega la complicada y dividida familia de Carlos III a la coronación

escuchar

LONDRES.- El rey Carlos III vive en un palacio, viaja en un Bentley con chofer y es uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña, pero se parece a muchos de sus súbditos en un aspecto básico: su vida familiar es complicada, muy complicada.

Hay una segunda esposa, un hermano polémico y un hijo y una nuera enojados, todos con aliados que no tienen reparos en susurrar secretos familiares a los oídos de los periodistas amigos. El nuevo rey intentará mantener a raya esas tensiones cuando su familia se sume a los 2800 invitados a la coronación el 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Asistirán todos menos Meghan, esposa de Harry y duquesa de Sussex.

La forma en que Carlos gestione su drama familiar en las próximas semanas y años es crucial para los esfuerzos del rey por preservar y proteger la monarquía hereditaria de 1000 años que ahora encarna. Sin el respeto del público, la Casa de Windsor corre el riesgo de ser agrupada junto con las estrellas del pop, los influencers de las redes sociales y los concursantes de realities televisivos como carne de cañón para los tabloides británicos, socavando el prestigio que sustenta su papel en la vida pública.

El historiador de la realeza Hugo Vickers dice que la gente debería mirar más allá de los titulares sensacionalistas y centrarse en lo que Carlos pasa a ser como monarca. “En cierto sentido, se convierte en un hombre nuevo cuando se convierte en rey”, dijo Vickers, autor de La coronación de Isabel II.

Carlos III saliendo de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor YUI MOK - POOL

“Miren cómo es ahora, miren la forma en que está enfocando todo, miren su actitud positiva y miren lo acertado que ha estado en tantos temas”, añadió. “Desgraciadamente, tuvo esos momentos difíciles con sus matrimonios y algunas de las otras cuestiones, pero vivimos en una época muy delicada”.

El show del terror volvió a perseguir a Carlos la semana pasada, cuando el hijo menor del rey, el príncipe Harry, lanzó una nueva ronda de acusaciones sobre la familia real en medio de la preparación de la coronación.

En las pruebas escritas de su demanda por invasión de la intimidad contra un diario británico, Harry afirmó que su padre le impidió presentar la demanda hace una década. Dijo que Carlos no quería sacar a la luz testimonios gráficos sobre su relación extramatrimonial con Camilla Parker-Bowles cuando estaba casado con la princesa Diana.

Diana era la madre de Harry y de su hermano mayor y heredero al trono, Guillermo, príncipe de Gales. Camilla, ahora reina consorte, se casó con Carlos en 2005 y será coronada junto a su marido en la Abadía de Westminster.

Si el pasado sirve de indicador, la atención se centrará ahora en el lenguaje corporal, la distribución de los asientos e incluso la elección del vestuario durante la coronación, ya que los observadores reales buscan cualquier señal de deshielo en las tensiones familiares.

Pero Joe Little, redactor jefe de la revista Majesty, no espera que Harry tenga contacto con el resto de su familia. En todo caso, Harry no estará mucho tiempo en Gran Bretaña, así que no hay espacio para conciliaciones.

Harry y Meghan

“Las cosas que descubrimos (la semana pasada) no van a ayudar a su causa”, dijo Little. “Pero, ¿habrá tiempo para repasar todo eso con el rey y el príncipe de Gales? Es poco probable”.

El culebrón real no empezó con la actual generación de miembros de la realeza. Después de todo, Eduardo VIII provocó una crisis constitucional en 1936 cuando abdicó al trono para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, divorciada dos veces.

Al abuelo de Carlos, Jorge VI, se le atribuye haber salvado la monarquía con una vida de discreto servicio público tras sustituir a su extravagante hermano mayor. Y la difunta Isabel II pulió la reputación de la familia durante sus 70 años de reinado, en los que se convirtió en un símbolo de estabilidad que animaba las victorias de la nación y la reconfortaba en los momentos más oscuros.

William y Kate Chris Jackson - PA Wire

Pero Carlos creció en una época diferente, bajo la mirada de los medios de comunicación, a medida que la deferencia hacia la monarquía se desvanecía. Ha sido una figura controvertida desde la muy pública ruptura de su matrimonio con Diana, venerada por mucha gente por su aspecto y su compasión.

Diana alegó que había habido “tres personas” en el matrimonio, señalando con el dedo a Camilla Parker-Bowles, el amor de Carlos desde hacía mucho tiempo.

Camilla, inicialmente vilipendiada por los fans de Diana, ha trabajado duro para rehabilitar su imagen. Se espera que su exmarido y sus hijos asistan a la coronación, con sus nietos como pajes de honor. Apoya numerosas causas, desde la alfabetización de adultos hasta la protección de las víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica. Pero incluso este esfuerzo ha provocado tensiones.

Carlos, Camilla, Harry y Meghan durante los funerales de Isabel II Martin Meissner - Pool AP

Harry afirmó en sus memorias, Spare, que los altos cargos de la realeza filtraron historias poco favorecedoras sobre él a los medios de comunicación a cambio de una cobertura más favorable, sobre todo para mejorar la imagen de Camilla.

En el momento de su casamiento en 2018, Harry y Meghan fueron celebrados como la nueva cara de la monarquía. Meghan, una actriz estadounidense birracial, aportó un toque de glamour hollywoodiense a la familia real y muchos observadores esperaban que ayudara a los Windsor a conectar con los más jóvenes en una nación cada vez más multicultural.

Esas esperanzas se desmoronaron rápidamente en medio de acusaciones de que los funcionarios de palacio fueron insensibles a los problemas de salud mental de Meghan mientras se adaptaba a la vida real. Harry y Meghan se alejaron de las obligaciones reales de primera línea hace tres años y se mudaron a California, desde donde lanzaron repetidas críticas a la Casa de Windsor.

En una entrevista de 2021 con Oprah Winfrey insinuaron la existencia de racismo en el palacio, alegando que un miembro de la familia real había preguntado por el color de la piel de su bebé cuando Meghan estaba embarazada.

Harry, en una serie de Netflix emitida el año pasado, dijo que el episodio era un ejemplo de sesgo inconsciente y que la familia real necesitaba “aprender y crecer” para poder ser “parte de la solución en lugar de parte del problema”.

Los repetidos ataques provocaron meses de especulaciones sobre si la pareja sería invitada a la coronación. El palacio respondió finalmente a esa pregunta hace dos semanas, cuando anunció que Harry asistiría pero Meghan permanecería en California con sus dos hijos.

El príncipe Andrés

Y luego está el hermano de Carlos, el príncipe Andrés, que se convirtió en una bomba de tiempo tóxica dentro de la familia real cuando el mundo se enteró de su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la novia de muchos años del financista, Ghislaine Maxwell.

Epstein, que fue condenado por delitos sexuales en 2008, murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por una segunda serie de cargos. Maxwell fue condenada el año pasado por ayudar a conseguir chicas jóvenes para Epstein y está cumpliendo una sentencia de 20 años en una prisión federal en Florida.

Andrew renunció a sus deberes reales en 2019 después de una desastrosa entrevista con la BBC en la que trató de explicar sus vínculos con Epstein y Maxwell. Fue despojado de sus títulos militares honoríficos y patrocinios mientras se preparaba para defender una demanda civil presentada por una mujer que dijo que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe cuando era adolescente.

Andrés negó las acusaciones, pero llegó a un acuerdo el año pasado antes de que se celebrara el juicio. Aunque no se dieron a conocer los términos del acuerdo, el diario The Sun informó de que Carlos y la difunta reina pagaron la mayor parte del acuerdo, estimado en 7 millones de libras (8,7 millones de dólares).

“Creo que era inevitable que cuando Carlos se convirtiera en rey, muchas de las cosas personales volvieran a perseguirlo″, dijo Little. “Creo que en lo que respecta al rey, sólo tiene que encogerse de hombros y seguir con el trabajo que tiene entre manos”.

Danica Kirka

AP

Temas InglaterraRealeza