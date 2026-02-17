El asesinato de un joven ultranacionalista provoca un terremoto político en Francia y salpica a izquierda radical

PARÍS.– Su muerte provocó un terremoto político en Francia. Quentin Deranque, un joven ultranacionalista de 23 años, fue linchado el jueves al margen de la conferencia de una eurodiputada de extrema izquierda en la ciudad de Lyon por al menos nueve individuos enmascarados y encapuchados. Nueve de ellos fueron detenidos este martes, entre ellos el asistente parlamentario de un diputado del partido de izquierda radical, La Francia Insumisa (LFI).

Cuando fue atendido por los servicios de emergencia el jueves por la noche, el joven “presentaba principalmente lesiones en la cabeza”, “mortales a corto plazo y más allá de cualquier recurso terapéutico”, explicó el fiscal de Lyon Thierry Dran durante una conferencia de prensa. Este martes, la justicia reclasificó la investigación como “homicidio voluntario”.

En el retrato difundido el lunes por la familia, se ve a un Quentin de rasgos serios, de rostro mestizo –su madre es de origen latinoamericano– y físico delgado. Deportista, y sin antecedentes judiciales, el joven había practicado tenis en su juventud y más recientemente se había iniciado en el boxeo.

Estudiante de ciencia de datos en la universidad Lyon-II, Quentin Deranque era también y ante todo, según sus allegados, un parroquiano aficionado a la filosofía y la moral, con la convicción del misionero. Asiduo de la iglesia tradicionalista Saint-Georges, donde la misa se celebra en latín en el barrio del Viejo Lyon, se convirtió “hace algunos años”, según uno de sus amigos.

🔴Mort de Quentin Deranque : de nouvelles vidéos révélées. Elles montrent les minutes qui ont précédé le drame. L’enquête avance et semble confirmer la présence de militants d’ultra-gauche parmi les suspects identifiés par la police. #JT20h pic.twitter.com/0OpdBlyfxX — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 17, 2026

Al mismo tiempo, los grupúsculos que rinden homenaje desde el fin de semana a su “camarada” también cuentan la historia de un joven en plena búsqueda identitaria, retrato de la nueva juventud de extrema derecha francesa, de un catolicismo integral y atraído por la “autodefensa”.

Todos los grupos de la extrema derecha radical están entrelazados en el recorrido personal de Quentin Deranque. Fue para proteger al grupo identitario y “femo-nacionalista” Némesis que el joven se encontró cara a cara con un grupo de militantes antifascistas el día de su muerte. Él mismo militaba en el movimiento nacionalista-revolucionario (NR), hoy dominante en la ultraderecha de Lyon, que fuentes policiales estiman entre 400 y 500 miembros, frente a 800 de ultraizquierda.

“Mientras los identitarios se enfocan en la lucha por la ‘civilización europea’, necesariamente blanca, contra el islam y el presunto ‘gran reemplazo’, los NR, igualmente etnicistas, se distinguen por su fibra social, su antisemitismo y un apoyo a las causas antiimperialistas. Entre ellas, la lucha por Palestina, objeto de la conferencia de la electa “insumisa” Rima Hassan que Némesis quería perturbar”, explica un especialista de la extrema derecha francesa.

La eurodiputada Rima Hassan era la oradora del acto en el que fue linchado Quentin D.

Después de decenas de interrogatorios y minucioso control de videos y otras pruebas, los nueve principales sospechosos identificados por la policía resultaron ser todos exmiembros del movimiento de ultraizquierda de la Jeune Garde (Joven Guardia). Entre ellos figura también Jacques-Élie Favrot, colaborador parlamentario del diputado insumiso Raphaël Arnault, que estuvo efectivamente frente a Sciences Po Lyon la noche del asesinato de Quentin.

La Joven Guardia es una organización militante francesa de extrema izquierda que se reclama del antifascismo, fundada en 2018 precisamente por Raphaël Arnault. Su objetivo es luchar contra la extrema derecha y las ideologías fascistas, en particular contra los grupos nacionalistas y neonazis. Según las autoridades públicas francesas, cuenta con unos cien miembros activos en 2025.

Raphael Arnault, figura destacada de la Jeune Garde, diputado de LFI (La Francia Insumisa), se ha convertido en blanco de críticas desde la muerte del activista nacionalista Quentin Deranque en Lyon FRED TANNEAU� - AFP�

Deflagración política

En todo caso, a cuatro semanas de las elecciones municipales francesas (el 15 y el 22 de marzo) el asesinato de Quentin Deranque consiguió provocar una deflagración política.

“La Joven Guardia mata, y La Francia Insumisa debería condenarlo”, declaró el martes el ministro de Justicia, Gerald Darmanin.

“Hay una violencia incontestable” que afecta a La Francia Insumisa y a la Joven Guardia, estimó el ministro de Justicia ante los diputados durante las preguntas al gobierno, reprochando a LFI considerar este movimiento antifascista como “una organización aliada”.

“Hay brutalización cuando se justifica la acción de la Joven Guardia y se inviste en las elecciones legislativas a su dirigente, ya condenado por violencia física”, agregó el ministro.

Las declaraciones de Gerald Darmanin tras el asesinato del joven en Lyon

Raphaël Arnault fue, en efecto, condenado en 2022 a cuatro meses de prisión condicional por “violencia voluntaria en grupo”, tras haber participado en la agresión a un joven de 18 años al margen de una manifestación de extrema derecha.

Pero para el líder de LFI, Jean-Luc Melenchon, “todos los relatos que se hicieron en las horas siguientes a la muerte de Quentin, no tienen ninguna relación con la realidad”. “Somos nosotros los agredidos, reunión tras reunión. No tenemos nada que ver con esta historia”, se indignó. A su juicio, “todo fue manipulado, arreglado para hacer creer en una especie de expedición del servicio de orden de Los Insumisos para perseguir a ese pobre chico”.

Por su parte, el primer ministro Sebastien Lecornu insistió en que “la verdad judicial se imponga” sin “ninguna presión”, y advirtió contra toda “retórica de confrontación”, durante la sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea, llamando a los dirigentes políticos a la “responsabilidad”. Pero Lecornu también pidió a LFI que “haga limpieza” en sus “ideas” y en sus “filas”.

Las declaraciones de Sebastien Lecornu

“Nadie debería morir a los 23 años. Nadie debería morir por sus ideas. En nombre de todos nosotros, envío nuestros pensamientos a su familia y a sus allegados en duelo”, declaró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. “La Asamblea Nacional condena unánimemente todos los actos de violencia y de odio”, continuó. Y citó al antiguo ministro de Justicia Robert Badinter: “En una democracia apaciguada, no debe reinar el enfrentamiento, sino el derecho”.

La presidenta de la Asamblea llamó luego a observar un minuto de silencio, respetado unánimemente por los diputados, de pie en el hemiciclo.