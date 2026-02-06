El chavismo prometió la liberación de todos los presos políticos la semana próxima

CARACAS.– El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se reunió este viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana.

“Nosotros aspiramos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos”, dijo Jorge Rodríguez a familiares de detenidos en una zona policial del noreste de la ciudad. “El martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, y al estar esa ley aprobada salen todos”, agregó el jefe parlamentario.

El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento del proyecto de ley de amnistía y a casi un mes del anuncio de excarcelaciones por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez JUAN BARRETO� - AFP�

El proyecto, con 13 artículos, extingue las acciones legales relacionadas y ordena la liberación de los detenidos. Aprobado en primera lectura por unanimidad el jueves, Jorge Rodríguez confirmó así que la segunda será el martes.

La Asamblea Nacional reveló también este viernes el texto completo del proyecto de ley de amnistía. Contrariamente a una versión que circuló el jueves, el texto pone el foco solo en diez episodios ocurridos durante los últimos 26 años de régimen chavista, desde el intento fallido de golpe contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas ciudadanas por el fraude electoral de 2024, entre otros.

La medida excluye violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, narcotráfico mayor y delitos contra el patrimonio público, lo que según los críticos deja espacio abierto para que el chavismo decida arbitrariamente sobre estas cuestiones.

“Avanzar en el perdón”

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto dictador, se reunió más temprano con decanos de las universidades más importantes del país para discutir el proyecto de ley. Dijo que existe un “consenso nacional” en la necesidad de avanzar en la amnistía para “avanzar en el perdón”.

Familiares de presos políticos en la Zona 7 informan la presencia de Jorge Rodríguez en el lugar.



Según lo comunicado a los familiares, indicó que entre el día martes y el viernes de la próxima semana, mi padre, Julio Velazco, y todos los presos políticos serán liberados. pic.twitter.com/AX4dwGSkKl — Marcos D. Velazco (@MVelazcoM) February 6, 2026

“Los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar, avanzar en un proceso que garantice la reconciliación, el encuentro entre todos los venezolanos y en la paz del país”, afirmó Maduro Guerra.

El diputado opositor Luis Florido, parte de la comisión legislativa especial, compartió el documento en redes sociales, destacando su rol en fomentar la reconciliación nacional. “Con diálogo, justicia y compromiso, podemos dar este paso histórico por la paz", escribió.

El grupo de derechos humanos Foro Penal ha dicho que ha verificado 383 liberaciones de presos políticos desde que Jorge Rodríguez anunció una nueva serie de excarcelaciones el 8 de enero.

Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, pero no han sido claras sobre el cronograma y parecen estar incluyendo liberaciones de años anteriores en su recuento.

Familiares de detenidos se abrazan afuera de la prisión de El Rodeo I (Archivo) RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han afirmado durante años que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia. El gobierno niega tener presos políticos y afirma que quienes están encarcelados han cometido delitos.

Las autoridades venezolanas nunca ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son.

Marcos D. Velazco, dirigente de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, no se conformó con el anuncio de Rodríguez y exigió la liberación inmediata, y dijo que no hay ninguna razón para seguir esperando.

“Jorge, esto no es un asunto jurídico es político. Ustedes saben que son inocentes, son víctimas de un secuestro. No burocraticen un proceso que carece de cualquier soporte legal. No es la semana que viene, es hoy”, clamó el dirigente, cuyo padre es uno de los detenidos.

Agencias AFP, Reuters y ANSA