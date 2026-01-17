El Comité del Nobel reafirmó que el premio es intransferible en medio de la controversia por Trump y Machado

OSLO.– La controversia por el regalo de María Corina Machado a Donald Trump de su medalla del Premio Nobel de la Paz, durante su visita del jueves a la Casa Blanca, hizo salir al ruedo este viernes al Comité Noruego del Nobel, que precisó las normas vigentes sobre qué tiene o no tiene permitido hacer el ganador con su premio.

En un comunicado, el Comité con sede en Oslo enumeró además varios ejemplos de otros ganadores en el pasado que se desprendieron de sus respectivas medallas, las cuales cedieron como donación a personas o entidades o pusieron en venta, en algunos casos por cifras millonarias.

Según indicó el Comité, la medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que una persona u organización ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El dinero del premio se otorga por separado. Y subrayó que el premio en sí –el honor y el reconocimiento– permanece inseparablemente ligado a la persona u organización designada.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, seguirá siendo el laureado original quien quedará registrado en la historia como receptor del premio, dijo el Comité, cerrando la discusión sobre quién es el verdadero dueño del galardón entregado todos los años en Oslo, que en el caso de María Corina Machado seguirá siendo ella pese a su donación.

Incluso si la medalla o el diploma posteriormente pasan a manos de otra persona, como sucedió con Trump, que aceptó de buen grado la medalla, esto no altera la identidad del laureado con el Premio Nobel de la Paz.

Un laureado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El Premio Nobel de la Paz nunca puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre, señaló el comunicado.

María Corina Machado brinda una conferencia de prensa en Oslo (Archivo) HEIKO JUNGE - NTB

Quizás por la controversia que han despertado algunos ganadores, por decisiones o situaciones años después de recibir el premio, el Comité Noruego dijo asimismo que no considera parte de su función comentar a diario sobre los galardonados con el Premio Nobel de la Paz ni sobre los procesos políticos en los que participan.

El premio se otorga en función de las contribuciones del galardonado al momento de la decisión del Comité. El Comité no comenta las declaraciones, decisiones ni acciones posteriores de los galardonados. Cualquier evaluación o decisión que tomen los galardonados debe entenderse como responsabilidad propia.

Los estatutos de la Fundación Nobel no imponen restricciones sobre el uso que un galardonado puede hacer de la medalla, el diploma o el dinero del premio. Esto significa que un galardonado tiene la libertad de conservar, regalar, vender o donar estos artículos.

Ventas y donaciones

Numerosas medallas Nobel se exhiben en museos de todo el mundo. Varios premios Nobel también han optado por regalar o vender sus medallas.

Kofi Annan (Premio de la Paz 2001): En febrero de 2024, su viuda, Nane Annan, donó la medalla y el diploma a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, donde ahora se exhiben permanentemente. Declaró su deseo de que su legado siguiera inspirando a las generaciones futuras.

Christian Lous Lange (Premio de la Paz 1921): La medalla del primer Premio Nobel de la Paz de Noruega ha estado en préstamo a largo plazo de la familia Lange al Centro Nobel de la Paz de Oslo desde 2005. Actualmente se exhibe en la Cámara de Medallas y es la única medalla original del Premio de la Paz que se exhibe permanentemente al público en Noruega.

Kofi Annan recibió el Premio Nobel de la Paz en 2001

Dmitry Muratov (Premio de la Paz 2021): El periodista ruso vendió su medalla por 103,5 millones de dólares en junio de 2022. La suma total se donó al fondo de UNICEF para los niños refugiados ucranianos. Este es el precio más alto jamás pagado por una medalla del Premio Nobel.

David Thouless (Premio de Física 2016): Su familia donó la medalla al Trinity Hall de la Universidad de Cambridge, donde se exhibe para inspirar a los estudiantes.

James Watson (Premio de Medicina 1962): En 2014, su medalla se vendió por 4,76 millones de dólares. El controvertido investigador de ADN declaró que parte de lo recaudado se utilizaría para fines de investigación. La medalla fue adquirida por el multimillonario ruso Alisher Usmanov, quien posteriormente se la devolvió a Watson.

Una empleada sostiene la medalla del Premio Nobel de la Paz del periodista ruso Dmitry Muratov

Leon Lederman (Premio de Física 1988): Vendió su medalla en 2015 por 765.002 dólares para cubrir gastos médicos relacionados con la demencia.

Knut Hamsun (Premio de Literatura 1920): En 1943, el escritor noruego Knut Hamsun viajó a Alemania y se reunió con el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. A su regreso a Noruega, le envió su medalla Nobel como agradecimiento por el encuentro. Goebbels se sintió honrado con el regalo. Se desconoce el paradero actual de la medalla.

La medalla está fundida en oro de 18 quilates, pesa 196 gramos y mide 6,6 centímetros de diámetro. Fue diseñada por el escultor noruego Gustav Vigeland en 1901. El anverso presenta un retrato de Alfred Nobel, mientras que el reverso muestra a tres hombres desnudos abrazados, símbolo de la fraternidad. La inscripción en latín “pro pace et fraternitate Gentium” significa “por la paz y la fraternidad de las naciones”.