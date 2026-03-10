Noticias de New York, en vivo: presentan cargos por terrorismo por explosivos frente a Gracie Mansion y cobertura del martes 10 de marzo

La fiscalía federal acusó a dos hombres de intentar apoyar al Estado Islámico (ISIS) tras intentar detonar explosivos caseros en la Mansión Gracie el sábado. Las bombas no detonaron y nadie resultó herido.

Fueron identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, de 18 y 19 años respectivamente. Viajaron desde Pensilvania a Nueva York para la manifestación y están acusados de manipular los explosivos caseros que se arrojaron en las inmediaciones de East End Avenue y East 88th Street.