Noticias de New York, en vivo: presentan cargos por terrorismo por explosivos frente a Gracie Mansion y cobertura del martes 10 de marzo
Reportes al momento y actualizaciones en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Nueva York presenta cargos por terrorismo contra dos hombres que portaban artefactos explosivos cerca de la Mansión Gracie
La fiscalía federal acusó a dos hombres de intentar apoyar al Estado Islámico (ISIS) tras intentar detonar explosivos caseros en la Mansión Gracie el sábado. Las bombas no detonaron y nadie resultó herido.
Fueron identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, de 18 y 19 años respectivamente. Viajaron desde Pensilvania a Nueva York para la manifestación y están acusados de manipular los explosivos caseros que se arrojaron en las inmediaciones de East End Avenue y East 88th Street.
Acusan a Mamdani de dejar "intencionalmente" fuera del programa de preescolar gratis a un distrito de NYC
El alcalde Zohran Mamdani dio inicio al programa de 2-K en Nueva York y dio a conocer las primeras cuatro comunidades que recibirán plazas gratuitas desde el otoño. Se trata del:
- Distrito Escolar 6 (Manhattan): Washington Heights, Hamilton Heights e Inwood.
- Distrito Escolar 10 (Bronx): Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge.
- Distritos Escolares 18 y 23 (Brooklyn): Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill.
- Distrito Escolar 27 (Queens): Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways.
Las autoridades de Staten Island criticaron duramente al alcalde tras dejar fuera al municipio del programa.“Staten Island se quedó a la intemperie la semana pasada, y ahora, esta semana, nuestros niños se han quedado a la intemperie”, declaró el presidente del distrito, Vito Fossella. “Es un error que nuestras familias de Staten Island hayan quedado fuera de la ecuación. Es un lamentable recordatorio más de que no solo somos un distrito olvidado, sino que ahora incluso nuestros niños también lo están”.
¿Dónde queda Staten Island?
09.00 (ET) | 10.00 (AR)
