El elegante y arreglado look con el que Máxima Zorreguieta se llevó todos los elogios
La reina de los Países Bajos cumplió compromisos en la ciudad de Utrecht y a través de su vestimenta volvió a demostrar cómo se puede estar formal pero canchera y cómoda al mismo tiempo
3 minutos de lectura
Si algo caracteriza a la reina Máxima es su versatilidad a la hora de vestirse. Sus outfits siempre se adaptan al evento al que asiste, tanto en los colores como en los diseños. Puede usar desde vestidos estampados, con flecos o plumas, hasta piezas largas con pedrería y tiaras, conjuntos de sastrería, amplias faldas y elegantes abrigos. Incluso hay días que tiene más de un cambio de vestuario para cumplir con su demandada agenda. Esta semana volvió a dar que hablar con su vestimenta. ¿El motivo? Se lució con un set de blusa celeste y pantalón gris, con el que evidenció como se puede estar arreglada y formal, pero al mismo tiempo canchera y cómoda.
Este jueves 6 de noviembre, Máxima Zorreguieta visitó la ciudad holandesa de Utrecht para asistir al Enik Recovery College, un espacio destinado a personas que sufrieron problemas de salud mental o adicciones, según indicó la casa de Orange-Nassau. “Enik está dirigido íntegramente por personas con experiencia personal en psiquiatría o adicciones. Aquí, la recuperación no es un programa de atención, sino un proceso de aprendizaje, intercambio y descubrimiento colectivo”, señalaron.
La reina consorte de los Países Bajos trabaja hace años activamente en estos temas. Es presidenta honoraria de la Fundación Mind Us, la cual promueve la salud mental en los jóvenes y, bajo este rol, suele encabezar varios eventos, charlas y talleres con los que busca promover la importancia de la salud mental. Durante su visita al centro, se reunió con personas que trabajan en recuperarse tras haber sufrido problemas de salud mental o adicciones y conversó activamente con ellas.
Para la actividad del día, la monarca eligió un look elegante y formal, pero al mismo tiempo cómodo y con un toque de color. Lució una blusa plisada de manga larga color celeste de Natan, su firma de cabecera. La combinó con un pantalón tiro alto gris, corte wild leg y un tapado largo que hacía juego. Sumó una cartera, también gris, de Chanel, y unos aretes de brillantes y algunas pulseras. ¿El toque final? Las uñas de las manos pintadas de color rojo.
Este no fue el único outfit con el que Zorreguieta dio de qué hablar esta semana. El lunes 3 de noviembre, visitó el Colegio Haarlem, en la ciudad de Haarlem, en Holanda Septentrional, en su rol de presidenta honoraria de la Fundación Mind Us y causó sensación con su look. ¿Qué se puso? Un suéter color rojo que contó con una particularidad: dejaba una pequeña parte de los hombros al descubierto y tenía una suerte de capa a la altura del pecho que cubría también parte de los brazos. Se trató de una nueva prenda de Natan Couture que agregó recientemente a su colección, a la que combinó con un pantalón wild leg color gris de la misma firma.
Mientras toda la atención se posó en la parte superior del outfit, la monarca y su equipo decidieron complementar el rojo con el gris y sumar accesorios a tono: un par de zapatos altos en color gris, una cartera Chanel, unos delicados pendientes, anillos y su infaltable reloj.
