El sofisticado y elegante look total pink con el que Máxima Zorreguieta se lució en un evento

Sofisticado, elegante y original. Así se podría describir el estilo que tiene Máxima Zorreguieta a la hora de vestirse. En sus 12 años como reina consorte de los Países Bajos dio cátedra de moda y cautivó a todos con sus conjuntos de pantalón y saco, sus vestidos de gala, sus faldas midi, su colección de tocados y sus pares de stilettos en diversos colores. Pero, si hay algo que la identifica es su compromiso con la moda circular. Es una de las máximas de esta tendencia y en la mayoría de los eventos a los que asiste demuestra que no siempre es necesario estar “de estreno” y que una prenda puede tener más de una vida útil. Esto volvió a demostrarlo esta semana cuando se lució con un look monocromático reciclado y se robó todas las miradas.

Máxima visitó el Museo de alfombras en (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El jueves 11 de septiembre Máxima Zorreguieta se trasladó a la localidad de Genemuiden, en Overijsse para inaugurar la restauración del Museo de alfombras (TapijtMuseum), gestionado íntegramente por voluntarios. La monarca cortó el lazo que dio oficialmente la bienvenida a la nueva etapa del espacio, habló sobre la restauración y sobre el desarrollo de las alfombras. Recorrió las instalaciones, conversó con los trabajadores del lugar y, según detalló la casa de Orange-Nassau, exploró la artesanía tradicional del junco, que dio origen a la industria de las alfombras en el siglo XVI.

La reina se sorprendió al ver una alfombra con una foto familiar (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Una vez más, la monarca nacida en la Argentina demostró que no es una mera espectadora. Además de saludar a los niños que la recibieron, se interiorizó en la elaboración de las alfombras y, con asesoramiento, se animó a confeccionar una. Asimismo, la sorprendieron con un regalo: una alfombra gigante colgada en una pared de una foto de ella, su marido, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, correspondiente a la sesión de fotos de verano que realizaron el 30 de junio en los jardines del Palacio Huis ten Bosch de La Haya.

Para la jornada la monarca se lució con un set de camisa y falda en color rosa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para la inauguración, Zorreguieta optó por un elegante look total pink de camisa de satén y falda campana tiro alto con un bordado en plateado. Se trató de dos piezas de Natan Couture, su firma de cabecera. Complementó el outfit con un par de stilettos a tono y un clutch marrón y como toque final se recogió el cabello en un rodete y lució una de sus pamelas favoritas de Maison Fabienne Delvigne. De accesorios optó por unos delicados pendientes de brillantes y un par de anillos.

La reina usó el mismo outfit en 2021 cuando visitó Keukenhof, el parque de tulipanes ubicado en Lisse (Foto: Instagram @queen.maxima / Patrick van Katwijk)

La reina usó este outfit en diversas oportunidades. Una fue en 2021, cuando visitó Keukenhof, el parque de tulipanes ubicado en Lisse, en los Países Bajos, y lo combinó con un tocado floral rosa, y en junio de 2024, durante una visita de estado a Georgia, en los Estados Unidos. En esta ocasión lo lució de una manera más discreta, sin accesorios en la cabeza.

Máxima Zorreguieta y un look barbiecore

Esta no fue el único look total pink que Zorreguieta lució esta semana. El martes 9 de septiembre visitó junto al rey la provincia de Flevolanda, donde realizaron diversas actividades culturales de teatro, música e idiomas. Se lució con un vestido color rosa de Natan Couture con una capa que envolvía los hombros y la espalda. Añadió un par de stilettos nude de Gianvito Rossi y, como toque final, lució el cabello suelto y peinado con un tocado a tono de Maison Fabienne Delvigne y unos aretes de Luz camino en forma de flores.