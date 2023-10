escuchar

El canciller argentino Santiago Cafiero reclamó este miércoles a Hamas que “acepte el requerimiento de la comunidad internacional para que se liberen los rehenes”, luego de que los combatientes del grupo islamista secuestraran al menos 150 personas en suelo israelí en medio de la ofensiva lanzada el sábado 7 de octubre.

En el marco de un recrudecimiento de los bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta por la letal incursión de los insurgentes de Hamas, el funcionario argentino enfatizó que “nuestro país se suma al llamado” para que “prontamente se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de niños y niñas israelíes y palestinos”.

En este sentido, el canciller argentino precisó que se debe priorizar “en primer lugar los niños, y que las fuerzas israelíes que están operando en Gaza permitan una evacuación para que se logre la salida de la población civil de la zona de conflicto”.

Cafiero reiteró que “la Argentina siempre ha repudiado todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países. Tenemos una tradición de búsqueda permanente del diálogo, porque es el único camino hacia la paz” y sentenció: “La guerra es una derrota para todos”.

Según la última información disponible, el ataque por tierra, mar y aire dejó más de 1200 muertos del lado israelí, entre ellos 169 soldados, así como cientos de civiles masacrados por los islamistas en cooperativas agrícolas y en una fiesta. En Gaza, el menos 1055 personas murieron y 5184 resultaron heridas en los bombardeos israelíes hasta el momento, según las autoridades locales.

Por último, y con respecto a los ciudadanos argentinos que se encuentran en Israel y que necesiten ser evacuados o repatriados señaló que: “A partir de la tarea que llevamos adelante con el Ministerio de Defensa y con Aerolíneas Argentinas, comenzaremos a trabajar en un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma, con aviones de la Fuerza Aérea, como el Hércules C-130 que comenzará las tareas del puente aéreo en las próximas horas. Y luego el trayecto Roma a Buenos Aires, que se hará con aviones de Aerolíneas Argentinas”.

Asimismo, puntualizó que la Cancillería Argentina “está trabajando en conjunto con la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que a través de iniciativas privadas, podamos evacuar a argentinos y argentinas con mayor velocidad”.

Hasta el momento, 1304 argentinos fueron anotados en el registro de nuestro Consulado en Tel Aviv para ser evacuados desde Israel.



Ayer, la Cancillería había confirmado la muerte de siete ciudadanos argentinos –Silvia Mirensky, Ronit Rudman, Rodolfo Fabián Skariszewski, Abi Korin, Tair Bira, Tahel Bira y Laura Jazmín Kofman– en los atentados de Hamas y la desaparición de otros 15.

Aunque la entidad no precisó si había secuestrados entre los desaparecidos, el Ministerio de Defensa de Israel confirmo esta información el miércoles, aunque no brindó más detalles. “Entre los rehenes hay estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, italianos, brasileños, personas de Argentina, Ucrania y otros países. No recuerdo toda la lista, porque es demasiado larga”, declaró Jonathan Conricus, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Entre los desaparecidos se encuentran Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, de quienes se desconoce el paradero desde el sábado a la mañana cuando inició el ataque en el kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza.

La Cancillería argentina recuerda las vías de contacto destinadas a atender consultas para conciudadanos:

Celular del Consulado en Tel Aviv: +972 52 597 8359

Celular en Argentina para consultas: +54 911 4041 1522

Mail de registro para ser evacuados consultasargentinosisrael@mrecic.gov.ar

