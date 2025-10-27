El huracán Melissa sube a la categoría máxima y ordenan evacuar en Jamaica

KINGSTON, Jamaica. - El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 este lunes mientras se acerca a Jamaica. Las autoridades esperan que el ciclón toque tierra en la isla este martes y siga su curso hacia Cuba y las Bahamas hasta, por lo menos, el miércoles.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h. Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir un metro de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 40 centímetros, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. “Es probable que ocurran inundaciones repentinas, catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”, advirtió el organismo.

El domingo por la noche, el primer ministro Andrew Holness emitió órdenes de evacuación obligatoria para Port Royal, en Kingston y otras seis zonas.

“Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. “No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”, advirtió.

El centro de Melissa estaba unos 205 kilómetros al sursuroeste de Kingston, Jamaica, y unos 505 kilómetros al sursuroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Tenía vientos máximos sostenidos de 260 km/h y se movía hacia el oeste a 6 km/h.

Hasta el momento, la tormenta causó la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 51 centímetros de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a Jamaica. Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de ese país, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Melissa es el primer huracán de categoría 5 en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, según informó Thompson. Gilbert fue un huracán de Categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de cuatro metros sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro de Estados Unidos. “No tomen decisiones imprudentes”, advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. “Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días”, agregó.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Con información de la agencia AP