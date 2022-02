El Kremlin, nuevo destino estrella para líderes europeos

PARIS.- De pronto, todos aspiran a llegar a Vladimir Putin. En medio de las tensiones con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al menos tres mandatarios han buscado reunirse con el presidente que ha trazado por su cuenta el rumbo de Rusia.

Hoy en día, cualquiera que pase por el mausoleo de Lenin o la plaza roja es sujeto de cuestionamientos por parte de Occidente; sin embargo, parece que el Kremlin es un destino popular para varios líderes, cuestión que preocupa principalmente a los miembros de la OTAN. Por su parte, el gobierno ruso parece satisfecho con el foco puesto en ellos.

“Desde la perspectiva de Putin, ya tuvo una victoria en cierto modo porque ha acaparado nuestra atención y parte de la maniobra era claramente que nos centrásemos en él”, dijo la semana pasada Fiona Hill, exagente estadounidense de inteligencia sobre cuestiones rusas y de Eurasia, durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos.

Sergei Ryabkov, el importante diplomático ruso que lideró la negociación de Moscú en las negociaciones de seguridad del mes pasado con Estados Unidos en Ginebra, dijo hace poco que Rusia está “marcando la agenda que siguen ahora Estados Unidos y el llamado ‘Occidente colectivo’. Hemos tomado la iniciativa de política exterior”.

Durante meses, los miembros de la OTAN se han pronunciado en contra de los movimientos militares rusos en la frontera con Ucrania. Estados Unidos, Canadá, y varios otros han acompañado, no solo con declaraciones, sino con envío de armas y asesoramiento militar a zonas de Europa del Este. No obstante, no todos reaccionaron así, particularmente Alemania y Francia han sido mediadores con la situación y han decidido mantenerse suscritos al “formato de Normandía” ante la escalada.

El llamado “formato de Normandía” de mediación francoalemana ayudó en 2015 a poner fin a la hostilidad de gran escala en Ucrania, iniciadas el año anterior cuando Moscú prestó su apoyo a rebeldes separatistas en el este del país tras anexionarse la península ucraniana de Crimea.

Ahora estos mandatarios buscan continuar con medidas diplomáticas para buscar un rumbo diferente a la confrontación bélica. El presidente de Francia, Emmanuel Macron llegará este martes a Moscú; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunió con Putin la semana pasada, y el canciller alemán Olaf Scholz llegará al final de la semana.

Normandía: ¿se podrá repetir la historia?

Trump, Merkel, Macron y su mujer, Brigitte, y Putin, en una ceremonia en el Arco de Triunfo por los 100 años del fin de la Primera Guerra Benoit Tessier - AFP

Oleksiy Danilov, secretario del Consejo ucraniano de Defensa y Seguridad Nacional, advirtió en contra de insistir en que el país se atenga a las obligaciones que se vio obligada a contraer tras una serie de derrotas militares, y alegó que podría provocar disputas internas que beneficiarían a Moscú. “Cuando se firmaron a punta de pistola rusa -mientras los alemanes y los franceses miraban- ya estaba claro para todas las personas racionales que es imposible implementar estos documentos”, dijo Danilov el lunes en una entrevista con The Associated Press. Sin embargo, los intentos de conciliación que partieron del formato de Normandía permanecen, especialmente en el gobierno de Macron.

“La prioridad para mí en la cuestión ucraniana es el diálogo con Rusia y la desescalada”, dijo el presidente esta semana en París cuando los periodistas preguntaron por una posible reunión en persona con Putin. “Me preocupa mucho la situación sobre el terreno”, agregó.

Macron insiste en que los Europeos deben tener voz en la crisis que amenaza la estabilidad del continente. Ambos mandatarios ya han hablado por teléfono tres veces en los últimos días, sin resultados satisfactorios.

El presidente francés reconoció hace poco que “una conversación con Rusia siempre es difícil”. El lider francés ha intentado varias veces establecer una relación personal con Putin, al que invitó al lujoso Palacio de Versalles y, un honor poco habitual, a su residencia de verano en Fort de Brégançon para dar un impulso a las conversaciones de paz con Ucrania durante el verano de 2019. Putin respondió invitando a Macron a Rusia, pero la pandemia del coronavirus había impedido el viaje hasta ahora.

El presidente francés Emmanuel Macron habla en una rueda de prensa al asumir Francia la presidencia de la Unión Europea. (Ludovic Marin/Pool Foto vía AP)

También, París organizó el 26 de enero una reunión de asesores presidenciales de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Acordaron reunirse pronto de nuevo en Berlín, aunque los funcionarios rusos han dicho que cualquier nueva cumbre a cuatro bandas solo tendría sentido si las diferentes partes acuerdan los próximos pasos para dar una posición especial a los separatistas a favor de Rusia en el este de Ucrania.

El presidente de Francia llega el martes a Kiev. El nuevo canciller alemán, que viaja el lunes a Estados Unidos, tiene previsto volar a Moscú en una semana. “Al menos podemos reconocer -a Macron- el mérito de mantener el diálogo (...). Ayuda tener un canal para expresar las preocupaciones europeas directamente a Putin’', dijo la experta rusa Tatiana Kastoueva-Jean, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). “Porque -Macron- vaya a Rusia no significa que esté abandonando a Ucrania”, añadió.

El mandatario ha expresado escepticismo hacia la OTAN en el pasado, y en 2019 dijo que la organización estaba en “muerte cerebral”. El sábado no había rastro de ese escepticismo cuando Macron habló por teléfono con el secretario general del grupo y destacó el “compromiso de Francia dentro de la OTAN con la seguridad de sus aliados”. Francia también se ha ofrecido a enviar tropas a Rumanía dentro de la OTAN, que ha recuperado la sensación de unidad en las últimas semanas.

Agencia AP