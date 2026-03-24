El momento en que un dron iraní explota en el casco histórico de una ciudad de Ucrania y deja al menos 17 heridos

LVIV, Ucrania.– Un dron de fabricación iraní, utilizado por Rusia en su ofensiva contra Ucrania, impactó este martes en el casco histórico de la ciudad de Lviv, en el oeste del país y dejó al menos 17 heridos –algunos de gravedad– y escenas de pánico entre los habitantes.

El momento exacto del impacto quedó registrado en videos grabados por vecinos, en los que se observa cómo el aparato cae en picada y explota contra un edificio residencial, que inmediatamente queda envuelto en llamas.

El ataque ocurrió a plena luz del día, una inusual franja horaria para este tipo de ofensivas, que suelen desarrollarse durante la noche. Según autoridades ucranianas, Rusia lanzó cerca de 400 drones de largo alcance en una operación coordinada que alcanzó múltiples puntos del país.

En Lviv, situada a unos 60 kilómetros de la frontera con Polonia y considerada una de las ciudades más importantes del oeste ucraniano, se registraron al menos tres impactos: dos provocados directamente por drones y un tercero causado por los restos de otro aparato interceptado.

WATCH: The moment a Russian drone struck the center of Lviv. pic.twitter.com/QA3R1z4z0H — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Las imágenes del ataque en Lviv, ampliamente difundidas en redes sociales, muestran la violencia del impacto y la rapidez con la que el fuego se propagó por el edificio alcanzado. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para evacuar a los residentes y asistir a los heridos. Entre las víctimas hay personas en estado grave, según confirmaron fuentes locales.

Además de los daños en zonas residenciales, el bombardeo alcanzó uno de los símbolos históricos de la ciudad, Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Conjunto del Monasterio Bernardino, conocido como la iglesia de San Andrés, ubicado en pleno casco antiguo.

El hecho genera preocupación por el impacto del conflicto en el patrimonio cultural ucraniano, hasta ahora relativamente protegido en esta región.

Las sirenas de alerta antiaérea habían comenzado a sonar minutos antes del ataque, mientras las autoridades advertían a la población sobre la aproximación de drones. El alcalde de Lviv, Andri Sadovyi, pidió a los ciudadanos que evitaran grabar o difundir imágenes en tiempo real para no comprometer las tareas de defensa aérea, según mensajes difundidos en su canal oficial de Telegram.

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El ataque contra Lviv se enmarca en una ofensiva más amplia lanzada por Rusia en las últimas horas, que incluyó también el disparo de 23 misiles de crucero y siete misiles balísticos contra distintas regiones de Ucrania. En total, al menos 10 ubicaciones fueron alcanzadas durante la noche, en una de las mayores oleadas de ataques de las últimas semanas, que dejó en total 35 heridos y 4 muertos.

En la ciudad de Dnipro, en el centro del país, los bombardeos dejaron al menos 13 heridos, entre ellos tres niños. En Kiev, la capital, decenas de drones volvieron a atacar durante el día, prolongando la presión sobre las defensas aéreas ucranianas.

In this handout photograph posted on the official Telegram channel of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration on March 24, 2026, Ukrainian rescuers work in a damaged residential building following an air attack in Dnipro, amid the Russian invasion of Ukraine. A barrage of Russian missiles and drones killed five people and wounded more than two dozen across Ukraine on March 24, 2026 in the largest attack in weeks, officials said. (Photo by Handout / Telegram / @dnipropetrovskaODA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / OFFICIAL TELEGRAM CHANNEL OF THE DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS HANDOUT - Telegram / @dnipropetrovskaODA

Combates “feroces” en la línea de contacto

Estos ataques coinciden con una intensificación de las operaciones rusas en el frente de batalla, donde las fuerzas de Moscú buscan aprovechar la llegada del buen tiempo para lanzar una nueva ofensiva terrestre. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, aseguró que en los últimos días se registraron combates “feroces” a lo largo de toda la línea de contacto, que se extiende por unos 1250 kilómetros.

Según el jefe militar, Rusia llevó a cabo 619 ataques en apenas cuatro días y está movilizando refuerzos y equipamiento pesado para sostener la presión sobre las posiciones ucranianas. “Los ocupantes están intentando acercar nuevas unidades y se están preparando para continuar los ataques”, afirmó.

Rusia está aprovechando el desvío del foco público hacia Medio Oriente para profundizar su ofensiva sobre Ucrania ANDRIY ANDRIYENKO - 65th Mechanized Brigade of Ukrai

En el este del país, cerca de la ciudad de Lyman, un soldado ucraniano describió la situación como “tensa pero no crítica”. Según su testimonio, las fuerzas rusas han intensificado los asaltos y bombardeos, pero no han logrado avances significativos en los últimos días.

Mientras tanto, la población civil continúa siendo una de las principales víctimas de un conflicto que ya lleva más de cuatro años desde la invasión a gran escala lanzada por Rusia. Los intentos de negociación impulsados por Estados Unidos no lograron hasta ahora un alto el fuego, y la atención internacional se ve desviada por otras crisis, como la escalada en Medio Oriente.

Agencia AP y diario El País