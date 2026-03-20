El momento en que un oso polar se enfrentó a una manada de morsas

Es una escena extraordinaria: un oso polar macho solitario ataca a cientos de morsas, rodeándolas e intentando persistentemente penetrar su gruesa capa de grasa de quince centímetros para conseguir su tan ansiada comida.

Aprovechando la niebla, el oso se acerca a una colonia de morsas. Las adultas trabajan en equipo, empujando a sus crías hacia el centro y creando una barrera de grasa y piel. El oso comienza su emboscada con cautela, saltando sobre el lomo de una morsa para encontrar una abertura y alcanzar a las crías.

Apunta a una hembra, mordiéndole repetidamente el cuello. Ella protege ferozmente a su cría, y sus garras y dientes son incapaces de perforar su gruesa piel. La manada comienza a huir hacia el mar, y el oso, cada vez más desesperado, se lanza a luchar contra las morsas adultas.

Su oportunidad de conseguir su primera comida en meses se desvanece. El oso se aferra a una morsa adulta, pero el animal, forcejeando, usa su inmensa fuerza y ​​logra zafar de su agarre. Al final de la secuencia, vemos al oso cojeando, derrotado y gravemente herido por los colmillos de la morsa.

La escena pone de relieve los desafíos que plantea el cambio climático para la vida en la Tierra.

Esta dramática secuencia fue capturada en 2004 por el galardonado cineasta submarino Adam Ravetch. Pasó dos años en el Ártico filmando para el episodio Mundos de hielo de Planeta Tierra, la emblemática serie documental de historia natural de la BBC presentada por David Attenborough.

Fue un momento de gran dramatismo en el mundo natural, que se convertiría en un sello distintivo de la serie Planeta Tierra. Pero fue más que un simple momento televisivo impactante. Esta batalla fue un síntoma de cómo los osos polares se estaban adaptando para sobrevivir en algunas de las condiciones más extremas del planeta.

En su segundo año de rodaje, Ravetch y su guía llevaban dos semanas en su tercera operación de vigilancia en una remota zona del océano Ártico, cuando se hizo evidente que sus provisiones de comida escaseaban. Ravetch decidió quedarse solo en el lugar.

Poco después, apareció un oso polar exhausto tras nadar un buen rato, atraído por los “olores penetrantes que emanaban de la isla”, como narra Attenborough en el episodio.

El oso llevaba meses sin comer y se vio obligado a salir a tierra en busca de alimento. Sin embargo, había un pequeño obstáculo por delante. “Tenía que pasar por encima de mí para llegar a las morsas”, dice Ravetch.

Presenciando algo extraordinario

El oso rodeó la pequeña cabaña que él mismo había construido y sobre la que se encontraba (apodada “el ataúd”), antes de lanzar su ataque frontal contra la manada de morsas, con Ravetch siguiéndolo de cerca, cámara en mano.

“Nunca me había sentido tan en peligro y tan vivo en mi vida”, recuerda. Los ataques de osos polares a humanos son raros, pero cuando ocurren suelen ser fatales. Pero Ravetch sabía que estaba presenciando algo extraordinario. Los osos polares normalmente atacan a las crías de morsa y rara vez intentan enfrentarse a las adultas.

Y nunca se había documentado que una manada de morsas los hubiera herido. “Pensé que el oso [...] atraparía a una cría de morsa en cuestión de minutos, pero fue un comportamiento totalmente nuevo ver a la morsa defenderse y vencer”, relata Ravetch.

La duración de la secuencia también le permitió grabar varios intentos fallidos del oso polar. Las morsas tardaron un rato en escapar al mar, lo que permitió a Ravetch filmar este extraordinario comportamiento con detalle y durante un buen rato.

“[Fue] la primera vez que vimos tan de cerca a las morsas unirse para proteger a sus crías mientras escapaban lentamente del oso adentrándose en el mar”, comenta, y añade que fue una “extraordinaria muestra de protección e instinto maternal”.

Ya se había observado a osos polares cazando morsas, pero era una escena poco común. “Esa toma en la que el oso está cara a cara con la morsa es increíble; ver cómo la morsa intimida al oso con solo una mirada es asombroso”, afirma.

El documental revela cómo los osos polares se ven obligados a adoptar estrategias de caza de mayor riesgo debido a la pérdida de hielo marino.

El superdepredador del Ártico

La icónica escena documenta cómo los osos polares han adaptado su comportamiento para hacer frente a la rápida disminución del hielo marino debido al cambio climático, y cómo se ven obligados a nadar distancias más largas, aumentando así el riesgo de ahogarse o morir de hambre.

El equipo de “Planeta Tierra” quería filmar animales afectados por los cambios extremos en las estaciones. Para contar esta historia eligieron al superdepredador del Ártico arriesgando su vida para enfrentarse a una manada de morsas.

Vanessa Berlowitz, la galardonada productora y directora del episodio “Mundos de hielo” en el que apareció la pelea, explica que la escena representó a la perfección la difícil situación del oso polar. “Admirabas al oso polar por haberse visto obligado a enfrentarse a este enorme adversario, y luego te dabas cuenta de que era una verdadera batalla de titanes”, dice Berlowitz.

“Sentías empatía por las morsas cuando eran atacadas, sentías empatía por el oso polar”, añade. “En realidad, fue una escena muy equilibrada. Aquí nadie gana. Todos luchan”. Tom Smith, profesor de ciencias de la vida silvestre en la Universidad Brigham Young de Utah, EE.UU., coincide.

“La mayoría de la gente se identifica tanto con la difícil situación del oso polar como con la de la morsa que protege a su cría. Estas luchas a vida o muerte siempre dan lugar a un cine apasionante, ya que todos podemos identificarnos, visceralmente, en algún nivel”, señala.

Attenborough narra: “Incapaz de alimentarse, este oso no sobrevivirá. Si el clima global continúa calentándose y el hielo del Ártico se derrite cada año más rápido, es seguro que más osos correrán la misma suerte”. Poco después de filmar la secuencia, Ravetch fue evacuado en helicóptero del lugar y se desconoce el destino final del oso.

No se supo cual fue el paradero final del oso.

Comportamiento adaptativo

Desde 1979, el Ártico se ha estado calentando casi cuatro veces más rápido que cualquier otro lugar del planeta. Los osos polares dependen del hielo marino para cazar focas, y una marcada reducción de su hábitat se ha asociado con un aumento de las madrigueras terrestres y evidencia de estrés nutricional debido a la pérdida de hielo marino.

Los osos polares tienen un historial de comportamiento adaptativo de búsqueda de alimento, son oportunistas y persiguen presas nuevas en todo su hábitat ártico. Se sabe que se alimentan de ballenas beluga, renos, bayas e incluso, en algunos casos, entre ellos mismos.

El canibalismo en osos polares ha sido observado durante mucho tiempo por cazadores inuit en Canadá y Groenlandia, pero los investigadores advierten que este tipo de depredación podría aumentar con la disminución del hielo marino ártico, ya que los osos polares tendrán menos acceso a las focas.

Si bien el cambio climático no es la única causa de la búsqueda de alimento terrestre, el deshielo prematuro ha catalizado un aumento de la caza en tierra. En algunas zonas del Ártico, la arriesgada estrategia de cazar presas terrestres está dando buenos resultados.

Por ejemplo, investigaciones recientes en el archipiélago noruego de Svalbard muestran que sus osos polares están engordando y mejorando su salud a pesar de la pérdida de hielo marino. Durante 24 años, los investigadores observaron un deterioro inicial en la condición física de los 770 osos estudiados, seguido de una mejoría después del año 2000, coincidiendo con un período de rápido descenso del hielo marino.

El estudio sugiere que los osos polares podrían haber sobrellevado la reducción del acceso a las focas recurriendo a otras presas terrestres como morsas y renos para sobrevivir.

“No es un panorama alentador”

Si bien estos osos mostraron una gran resistencia a los cambios climáticos en su hábitat, existen pruebas claras de que el descenso del hielo marino ha afectado negativamente a otras subpoblaciones. Smith advierte que el éxito de Svalbard no es representativo de la población general de osos polares en el Ártico.

La gente busca “luces brillantes” en una historia que, por lo demás, es sombría, asegura. Si bien las investigaciones han demostrado que los osos comen huevos, asaltan colonias de aves marinas y matan caribúes, Smith advierte que estas fuentes de alimento no son suficientes para mantener una población mundial de hasta 30.000 osos: “No es un panorama alentador”.

En una subpoblación de osos, un estudio reveló que las tasas de supervivencia de los osos polares disminuyeron a medida que aumentaban los días sin hielo. Las osas polares preñadas dependen del hielo marino y de la caza de focas para acumular reservas de grasa antes de un período de ayuno.

Entran en sus madrigueras para dar a luz y amamantar a sus crías, todo ello sin comer. La fuente de alimento más importante para un oso polar en el Ártico es la foca anillada, y las fuentes de alimento terrestres y de agua dulce alternativas no les proporcionan la energía que necesitan, señala un estudio.

Historias como la secuencia de depredación entre osos polares y morsas en Planeta Tierra ayudan a revelar cómo estos animales se ven afectados por el calentamiento global. “Lo que se logró fue llamar la atención del público sobre este tema con una fotografía y una narración asombrosas. Para los biólogos especializados en osos polares, esto no era nada nuevo. Para el público, fue una especie de revelación”, dice Smith.

La escena puso de relieve la resiliencia a largo plazo de los osos polares en un paisaje en constante cambio, a pesar de las amenazas existenciales que enfrentan. “Es un legado generacional de nuestro planeta Tierra, archivado para que las futuras generaciones lo vean”, reflexiona Ravetch. La secuencia aún se cita hoy en día, afirma Berlowitz.

“En las conferencias y charlas que he dado desde entonces, con especialistas en el Ártico o personas que hablan sobre el cambio climático, siguen mencionando esa escena como una poderosa representación de los desafíos que el cambio climático plantea para la vida en la Tierra”, comenta.

Veinte años después del estreno de Planeta Tierra, los peligros que enfrentan los osos polares debido a los conflictos humanos y el cambio climático no han hecho más que agravarse.

“Como el hielo, así es el oso”, dijo el científico Steven Amstrup, quien dirigió el Proyecto Oso Polar del Servicio Geológico de Estados Unidos durante 30 años. Después de todo, el nombre científico del oso polar, Ursus maritimus, se traduce como “oso marino”. Ravetch, sin embargo, mantiene la esperanza de que los osos polares prevalezcan: “Son verdaderos dueños de su territorio”.