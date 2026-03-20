Día 21 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este viernes 20 de marzo en su 21° día de guerra, en medio de una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. El precio del petróleo Brent volvió a subir y superó los 119 dólares por barriles después de que Irán atacara instalaciones energéticas. El intercambio de operaciones también generó la reacción de Donald Trump, quien le reprochó a Benjamin Netanyahu los ataques contra el gas iraní.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump reprochó a Netanyahu los ataques contra el gas y el petróleo iraníes.

Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Washington podría “levantar las sanciones” al petróleo iraní que ya está embarcado y en alta mar, ante el auge imparable de los precios de la energía debido a la guerra.

que ya está embarcado y en alta mar, ante el auge imparable de los precios de la energía debido a la guerra. Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los 119 dólares por barril después de que Irán atacara instalaciones energéticas.

El precio del petróleo subió tras el ataque de Irán a Qatar YURI CORTEZ - AFP

Netanyahu negó que Israel presionara a Estados Unidos a entrar a la guerra con Irán

Reino Unido envió planificadores militares para trabajar con EE. UU . en la reapertura del Estrecho de Ormuz

. en la reapertura del Estrecho de Ormuz Irán lanzó misiles contra Israel durante el discurso de Netanyahu.

Otros hechos de importancia

Trump amenazó con “destruir por completo” una importante instalación iraní si vuelve a arremeter contra Qatar.

si vuelve a arremeter contra Qatar. Irán lanza un ataque con misiles en represalia al complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar y agrava la crisis energética.

El ejército iraní prometió vengar muerte del jefe de seguridad, Alí Larijani .

. Trump dijo que no desplegará tropas en Irán.

Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán Julia Demaree Nikhinson - AP

La agencia de la ONU quiere un corredor humanitario para evacuar los barcos atrapados por la guerra.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que el Ejército de Israel mató al titular iraní de Inteligencia, Ismail Khatib.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

Netanyahu negó que Israel presionara a Estados Unidos a entrar a la guerra con Irán Ronen Zvulun - Pool Reuters