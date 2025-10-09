LA NACION

Tras una noche de euforia por el acuerdo en Medio Oriente, Trump prepara un histórico viaje relámpago a Israel

El presidente viajaría este fin de semana para reunirse con Netanyahu, hablar frente al Parlamento israelí y no se descarta que reciba a los rehenes

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Corresponsal en Estados UnidosGuillermo Idiart
La foto de Trump y el Nobel de la Paz generada por IA que compartió la oficina de Netanyahu
La foto de Trump y el Nobel de la Paz generada por IA que compartió la oficina de Netanyahu

WASHINGTON.- Un viaje relámpago a Israel el fin de semana, un discurso ante el Parlamento que podría ser histórico y hasta un posible encuentro con los rehenes de Hamas que sean liberados. Luego del anuncio de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza propuesto por Donald Trump, la Casa Blanca acelera este jueves los planes para sumar potentes imágenes al que, en caso de concretarse como lo pensó el presidente norteamericano, sería el mayor éxito diplomático de su gestión.

Mientras se espera la decisión del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre el acuerdo, esta tarde, la primera avanzada del gobierno norteamericano para preparar la visita de Trump a Israel tendría dos protagonistas centrales en las negociaciones sobre el plan de paz: Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, al darle un mensaje al presidente Donald Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, al darle un mensaje al presidente Donald Trump.JIM WATSON - AFP

Según informaron medios israelíes, está previsto que ambos lleguen esta noche al país luego de participar de las conversaciones de alto el fuego en Sharm el-Sheikh, en Egipto, el miércoles. Incluso se especula con que visitarían la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde desde anoche hay celebraciones tras el anuncio de Trump en su red Truth Social.

Un funcionario israelí señaló a The Times of Israel que “las conversaciones están en curso” sobre la planificación de la visita de Trump a Israel, que podría durar solo ocho horas, según distintas versiones. Aunque no hay confirmación oficial, el arribo de Trump al aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv, podría concretarse el domingo por la tarde, para volar de regreso a Washington esa misma noche.

Familiares de los rehenes israelíes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza festejan el anuncio de que Israel y el grupo terrorista alcanzaron un acuerdo para la primera fase de un plan de paz, en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, el 9 de octubre de 2025.
Familiares de los rehenes israelíes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza festejan el anuncio de que Israel y el grupo terrorista alcanzaron un acuerdo para la primera fase de un plan de paz, en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, el 9 de octubre de 2025.Emilio Morenatti - AP

Otros especulan que el regreso podría ser el lunes, dependiendo de cuándo se termine de concretar la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas (entre ellos, tres argentinos vivos y el cuerpo de un cuarto). Un posible encuentro con Trump también dependería del estado de salud de los cautivos, según fuentes citadas por medios israelíes.

En tanto, las familias de los rehenes enviaron una carta de agradecimiento a Trump y lo invitaron a hablar en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. “Nos sentiríamos profundamente honrados si se reuniera con nosotros durante su próxima visita a Israel”, escribieron. “Esta podría ser una de las mayores muestras de apoyo en la historia de Israel a un amigo y aliado”, añadieron.

En un raid mediático anoche, en el que se mostró exultante, Trump dijo que “probablemente” viajará a Israel en los próximos días para dirigirse al Parlamento (Knesset), invitación que recibió del propio Netanyahu.

Anoche, ambos mantuvieron “una conversación muy emotiva y cálida, felicitándose mutuamente por el logro histórico de firmar el acuerdo para la liberación de todos los rehenes”, señaló la oficina del primer ministro israelí. “Ambos acordaron continuar su estrecha cooperación”, añadió.

En caso de concretar su discurso, Trump se convertiría en el cuarto presidente estadounidense en dirigirse a la Knesset, después de Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) y George W. Bush (2008).

“¡Denle a Trump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!“, posteó esta mañana en X la oficina del primer ministro de Israel, con una imagen en la que Netanyahu le cuelga al presidente norteamericano la medalla del galardón del Comité Noruego. El ganador será anunciado mañana, aunque desde el Comité que define el premio aclararon que su última reunión fue el lunes pasado.

A pesar de que aún no hay definiciones sobre el momento del viaje de Trump, el diario israelí Maariv señaló que la embajada de Estados Unidos solicitó al hotel King David, en Jerusalén, que despeje dos plantas para el presidente y su comitiva a partir del sábado por la noche.

El sitio Ynet señaló que ya se están realizando los preparativos de seguridad para la visita, que se espera implique cierres generalizados de rutas entre el aeropuerto y Jerusalén, así como en la propia capital, en plena festividad de Sucot.

Su agenda hoy

Se espera que Trump vuelva a pronunciarse sobre su anuncio de ayer, que podría ser el primer paso de una reconfiguración de Medio Oriente, este jueves.

El presidente tiene planeada una reunión de gabinete en la Casa Blanca a las 11 (hora local, las 12 en la Argentina) que será abierta para los periodistas que integran el pool presidencial. En ese tipo de encuentros el líder republicano suele abrir el juego para las preguntas de los reporteros.

“Como siempre, la reunión de gabinete será televisada para que todo el mundo la vea. ¡Sintonícenla!“, escribió esta mañana en X la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Más tarde, a las 15 (hora local, las 16 en la Argentina), Trump recibirá al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en otro encuentro que tendrá una parte de interacción con la prensa.

Por Guillermo Idiart
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cuál es la ciudad de Florida más segura para los inmigrantes en 2025, según la inteligencia artificial
    1

    Cuál es la ciudad de Florida más segura para los inmigrantes en 2025, según la inteligencia artificial

  2. Es boricua y denuncia la detención de su esposo venezolano: fue a su cita migratoria y el ICE se lo llevó
    2

    Es de EE.UU. y denuncia la detención de su esposo venezolano en Texas: fue a su cita migratoria y el ICE se lo llevó

  3. Utah aprueba un nuevo mapa electoral y da una oportunidad de oro al partido de Gavin Newsom
    3

    Oportunidad de oro para el partido de Gavin Newsom, pero en Utah: aprueban un nuevo mapa electoral

  4. El pedido de DeSantis a un senador aliado por la redistribución del mapa congresional
    4

    En Florida: el pedido de Ron DeSantis a un senador aliado por la redistribución del mapa electoral

Cargando banners ...