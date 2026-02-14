El régimen de Venezuela demora la liberación de presos políticos y los familiares toman un “medida drástica”

CARACAS.– Familiares de presos políticos iniciaron este sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Durante la madrugada de este sábado fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela, otra tanda de las excarcelaciones por cuentagotas.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

Yessi Orozco aguarda con otros familares en huelga de hambre frente al penal Zona 7 Ariana Cubillos� - AP�

Piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington. Una reciente visita de representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aumentó la presión sobre el chavismo para que concrete la liberación de los detenidos.

“Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto”, dice Evelin Quiaro, funcionaria pública y madre de un preso político. Quiaro comió por última vez pasada la 1 de la mañana del sábado: galletas con jamón. “Realmente no estamos preparadas, en mi vida nunca he hecho esto”, confiesa sobre la huelga.

Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. “El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos", explicó Quiaro.

En el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar estadounidense, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero. La discusión final para su aprobación se aplazó dos veces, la última, el pasado jueves. Abarcará los 27 años del chavismo y se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos.

Nelsy Escorcia, una de las familiares en huelga de hambre, yace frente al penal Zona 7, con un grupo de uniformados parapetados a escasos metros Ariana Cubillos� - AP�

Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió funciones de forma temporal. La líder chavista lleva adelante una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, en el marco de un vuelco en las relaciones con Estados Unidos.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad y 644 permanecen aún en prisión.

“Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió”, dice por otra huelguista, Sachare Torrez, de 23 años.

Promesas demoradas

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta interina, se había presentado en las inmediaciones de los calabozos de Zona 7 el 6 de febrero, desde donde lanzó la amnistía y prometió la salida de todos los presos políticos.

“Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido”, prometió a un grupo de familiares de detenidos por razones políticas, y adelantó que la ley de amnistía sería aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de febrero.

No obstante, la aprobación se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del Poder Judicial en su aplicación. Pocas horas después, varios familiares se encadenaron unos con otros frente a la entrada de la prisión Zona 7. Este sábado, optaron por mayor presión con la huelga de hambre.

Una de las huelguistas frente al penal Zona 7 se exhibe con cadenas simbolizando el cautiverio de sus familiares FEDERICO PARRA� - AFP�

“Es obvio que nos vamos a agotar muchísimo más (...) pero ya es una medida drástica que vemos necesaria para ya terminar con todo esto”, dice Quiaro, acostada y con una sombrilla para cubrirse del implacable sol. La próxima sesión legislativa está prevista para el jueves.

Una semana atrás, fueron liberados varios dirigentes políticos de la oposición, entre ellos Juan Pablo Guanipa, pero horas después fue detenido nuevamente, según la Fiscalía por presuntamente incumplir las condiciones de su excarcelación. Actualmente cumple arresto domiciliario.

Entre los 17 excarcelados este sábado se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), preso desde noviembre sin orden judicial, informó en la red social X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. También estaba Gabriel Sánchez, un joven dentro del espectro autista, quien permanecía detenido desde noviembre de 2025.

“Cuba será el próximo”

Por su parte, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo durante una intervención por video en la Conferencia de Seguridad de Múnich que “lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones”.

María Corina Machado comparece por video en la Conferencia de Seguridad de Múnich Marijan Murat� - DPA�

“Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura", añadió Machado, Premio Nobel de la Paz. Tanto Cuba como Nicaragua son aliados del chavismo.

Machado subrayó la importancia de la operación estadounidense para cambiar el equilibrio político en Caracas y expresó su esperanza de un papel constructivo en las próximas etapas de la transición política del país.

Tras 27 años de “brutal devastación” causada por un régimen criminal que obligó a un tercio de la población al exilio y generó la mayor crisis migratoria del mundo, Venezuela finalmente presenció “una acción decisiva y contundente del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump”, los únicos que han intervenido “por la libertad de los ciudadanos venezolanos”, afirmó Machado.

Por eso “les estamos profundamente agradecidos, por haber allanado el camino para una transición democrática", añadió. Pero dijo que se debe avanzar hacia esa etapa democrática y no conformarse con la caída de Maduro y la nueva presunta obediencia chavista. “Si Delcy Rodríguez se queda, nada cambiará realmente. No habrá Estado de derecho, confianza ni estabilidad”, advirtió.

Agencias AFP y ANSA