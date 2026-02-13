Estados Unidos habilita a cinco petroleras a operar en Venezuela y Trump anuncia una visita

WASHINGTON.– Estados Unidos anunció este viernes la emisión de dos licencias generales que habilitan a cinco multinacionales petroleras a reanudar operaciones en Venezuela sin quedar alcanzadas por sanciones.

El giro se conoció en medio de la visita de cuatro días a Caracas del secretario de Energía, Chris Wright, un viaje que marca un hito en la reactivación de la cooperación energética bilateral. Wright fue recibido con honores en el Palacio de Miraflores por la presidenta interina Delcy Rodríguez y avanzó en lo que definió como un “acuerdo histórico” impulsado por el presidente Donald Trump.

Desde la Casa Blanca, el mandatario sumó otro gesto político: anticipó que viajará a Venezuela, aunque evitó precisar una fecha.

“Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, dijo, en diálogo con la prensa en los jardines de la residencia presidencial.

Las beneficiarias de las licencias anunciadas este viernes en Washington son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite que las grandes petroleras reanuden sus operaciones pero exige que los pagos de regalías e impuestos venezolanos se realicen a través del Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros, controlado por Estados Unidos.

Una segunda licencia anunciada este viernes permite a empresas de todo el mundo celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos, aunque no habilita transacciones con compañías de Rusia, Irán o China, ni con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.

Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión extranjera, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.

Trump busca ahora 100.000 millones de dólares en inversiones de empresas energéticas en Venezuela.

Desde el mes pasado, el Tesoro ha expedido varias otras licencias generales para facilitar las exportaciones, el almacenamiento, las importaciones y las ventas de petróleo de Venezuela. También autorizó el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo y gas en el país.

El gobierno venezolano confiscó los activos de Exxon Mobil y ConocoPhillips en 2007 bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

La administración Trump está tratando de que esas empresas también vuelvan a invertir en Venezuela. (Reporte

