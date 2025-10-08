El último deseo de la activista Jane Goodall: mandar a Trump, Musk, Putin, Xi y Netanyahu al espacio

La reconocida primatóloga Jane Goodall, que falleció la semana pasada, dejó un curioso último deseo. Una entrevista póstuma reveló que no tenía simpatías por varios líderes mundiales. “Me gustaría subirlos a una de las naves espaciales [de Elon Musk] y enviarlos a todos al planeta que él está seguro que va a descubrir”, sostuvo.

Se refería a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin; y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Todos ellos se encontrarían en el cohete junto a Musk.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y tuvo decenas de millones de visualizaciones. Las declaraciones pertenecen a un fragmento del programa Últimas Palabras Famosas de Netflix. La compañía lo había filmado bajo el acuerdo de que no se publicaría hasta después de la muerte de Goodall.

En la entrevista, el presentador Brad Falchuk le pregunta a la primatóloga si hay personas que “no le caen bien”. “Absolutamente que las hay”, sostuvo. La conservacionista profundizó entonces en que le gustaría enviar al espacio a esas personas. “¿Musk sería uno de ellos?“, le consultó. “Claro que sí, sería el anfitrión”, contestó.

Así, el periodista Falchuk le preguntó quiénes acompañarían a Musk en esa nave al “planeta que él está seguro que va a descubrir”. “Con él estaría Trump y algunos de sus verdaderos partidarios. Pondría a Putin ahí y al presidente Xi. Sin dudas sumaría a Netanyahu y a su gobierno de extrema derecha. Los pondría a todos en la nave y los enviaría”, señaló.

La primatóloga hizo alusión a las propuestas del magnate y CEO de X de colonizar Marte y convertir a la humanidad en una “especie multiplanetaria”, en el marco de una dura crítica a los líderes mundiales.

La científica ya se había manifestado públicamente en el pasado en contra de la administración de Trump y de varios de los dirigentes políticos asociados con a una tendencia política de derecha y conservadora.

Legado

Goodall murió el pasado miércoles a los 91 años en Los Ángeles, cuando se encontraba en una gira de charlas por Estados Unidos. La investigadora británica se hizo reconocida por su trabajo sobre el comportamiento de los chimpancés en estado salvaje. La noticia de su muerte fue informada por el instituto que fundó y lleva su nombre. También era Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas.

El resto de la entrevista con Falchuk viró hacia su trayectoria científica y qué legado quería dejar en el mundo. “En el lugar donde estoy ahora, veo hacia atrás a mi vida y el mundo que dejé atrás. ¿Qué mensaje quiero dejar?“, comenzó su sentido discurso.

“Quiero asegurarme que todos entiendan que cada uno de ustedes tiene un rol que cumplir. Puedes no saberlo o encontrarlo, pero tu vida importa y estás acá por una razón y espero que esa razón se haga evidente a medida que vivas tu vida. Sin importar si encontrás o no tu lugar, tu vida importa. Y cada día que pasa hacés una diferencia en el mundo y podés elegir la diferencia que hacés”, sumó.

La científica señaló que “aún hoy, que el planeta está oscuro” todavía “hay esperanza”.

“No pierdas la esperanza. Si las perdés, te volvés apático y no haces nada. Sobre todo, quiero que pienses en el hecho de que somos parte de la Madre Naturaleza cuando estamos en el Planeta Tierra. Dependemos de ella para tener aire limpio, agua, comida, ropa. Para todo”, continuó.

Y cerró: “A medida que destruimos un ecosistema tras otro, que creamos peores condiciones climáticas y de diversidad, tenemos que hacer todo en nuestro poder para hacer del mundo un mejor lugar para los niños que están vivos hoy y aquellos que vendrán. Hacer la diferencia está en tu poder. No te rindas, hay un futuro. Haz lo mejor mientras estás en la Tierra a la cual miro desde arriba, donde estoy ahora”.

