Tras enviar tropas a Chicago, Trump dijo que el alcalde y el gobernador de Illinois deberían “estar en la cárcel”

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por oponerse a su despliegue de tropas de la Guardia Nacional para su ofensiva contra la inmigración y el crimen en la tercera ciudad más grande del país. En respuesta, ambos funcionarios aseguraron que no se dejarán intimidar.

El presidente republicano hizo el comentario en una publicación en redes sociales, el último ejemplo de sus audaces llamados a que sus oponentes sean procesados o encarcelados, rompiendo con las normas de larga data, ya que el Departamento de Justicia tradicionalmente ha tratado de mantener su independencia de la Casa Blanca.

Trump escribió en Truth Social que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker “¡deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE!” en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

No estaba claro de inmediato a qué se oponía Trump. La Casa Blanca no ha profundizado sobre el tema.

Johnson escribió en X que “esta no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro”. “No me voy a ninguna parte”, afirmó.

Pritzker, también en X, expresó: “No me echaré atrás. Trump ahora está pidiendo el arresto de representantes electos que se le oponen. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”

This is not the first time Trump has tried to have a Black man unjustly arrested. I’m not going anywhere. pic.twitter.com/MQdHtzis3t — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) October 8, 2025

En medio del conflicto local, el amistoso que el actual campeón del mundo, la Argentina, tenía previsto disputar contra Puerto Rico el próximo lunes tuvo que cambiar de sede. Los organizadores trasladaron el partido de Chicago a Fort Lauderdale debido al despliegue de la Guardia Nacional dispuesto por Trump para sofocar protestas diarias contra la detención de migrantes.

Despliegue

Mientras tanto, tropas de la Guardia Nacional de Texas están posicionadas en un Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, fuera de Chicago a pesar de una demanda del estado y la ciudad para bloquear el despliegue, pero su destino era incierto.

“El gobierno federal no se ha comunicado con nosotros de ninguna manera sobre sus movimientos de tropas”, dijo Pritzker. “No puedo creer que tenga que decir ‘movimientos de tropas’ en una ciudad estadounidense, pero de eso estamos hablando aquí”.

Trump ha llamado a Chicago un “infierno” de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios. En respuesta, hubo protestas fuera de un centro de detención en el pueblo de Broadview, cerca de Chicago.

Una mujer en Chicago fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el fin de semana después de que ella y un hombre fueran acusados de usar sus vehículos para golpear y luego acorralar el vehículo del agente. El agente salió de su auto y disparó cinco tiros a Marimar Martínez, de 30 años.

Personal militar uniformado, con el distintivo de la Guardia Nacional de Texas, en el Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU., el miércoles 8 de octubre de 2025, en Elwood, Illinois, un suburbio de Chicago. (Foto AP/Laura Bargfeld) Laura Bargfeld� - AP�

Martínez y Anthony Ruiz, de 21 años, están acusados de agredir con violencia a un oficial federal y se ordenó su liberación el lunes en espera de juicio. El abogado de Martínez, Christopher Parente, afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la narrativa del gobierno federal sobre sus acciones.

El comentario de Trump se produjo cuando el exdirector del FBI James Comey apareció en un tribunal de Virginia, declarándose inocente en un caso que ha intensificado las preocupaciones sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia contra los adversarios de Trump.

El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones penales este año contra el senador de California Adam Schiff, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York. Los tres, todos demócratas, han negado cualquier delito y dicen que las investigaciones son políticamente motivadas.

Pritzker, uno de los críticos más feroces de Trump, ha llamado al presidente un “aspirante a dictador”, comparándolo con el presidente ruso Vladimir Putin y señalando que el republicano “no lee” nada. También ha sugerido que Trump, quien ha amenazado a Chicago con una fuerza apocalíptica, sufre de demencia.

El gobernador de Illinois JB Pritzker, segundo de la derecha, habla mientras el alcalde de Chicago Brandon Johnson, derecha, escucha, en conferencia de prensa en Chicago el 6 de octubre del 2025. (AP foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Pritzker, considerado como un posible contendiente para la Casa Blanca en 2028, ha luchado enérgicamente contra cualquier intervención federal junto con Johnson, diciendo que no es deseada ni necesaria en Illinois o Chicago.

“Ciertamente hay mucho más sucediendo en el mundo como para que él envíe tropas a Chicago”, dijo Pritzker en agosto pasado. “Debería centrarse en algunos de los problemas más grandes”.

El gobernador alega que Trump está tratando de militarizar las ciudades para afectar el resultado de las elecciones de 2026 al obstaculizar los esfuerzos de votación en bastiones demócratas como Chicago.

El heredero de la fortuna del hotel Hyatt busca un tercer mandato como gobernador el próximo año y ha evitado preguntas sobre ambiciones más altas. Pritzker fue uno de los considerados como compañero de fórmula para la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris en 2024.

Trump a menudo señala a Chicago e Illinois porque tienen algunas de las protecciones más fuertes para inmigrantes del país. Ambos son jurisdicciones “santuario”, que limitan la cooperación entre la policía y los agentes federales de inmigración.

Johnson, un alcalde en su primer mandato, fortaleció aún más esas protecciones con órdenes ejecutivas, incluida una que prohíbe a los agentes de inmigración usar terrenos de propiedad de la ciudad como áreas de preparación para operaciones. Considera que las acciones de Trump son inconstitucionales.

El alcalde acusó a Trump de librar una guerra contra Chicago y de tener una “animadversión” hacia las mujeres y las personas de color. Casi un tercio de los 2,7 millones de habitantes de Chicago son negros y aproximadamente un tercio son hispanos. “Es un monstruo”, dijo Johnson a los periodistas en mayo.

Agencias AP y ANSA