El video que muestra a Ester Expósito bailando con un diputado
La difusión de un video donde se ve a la actriz española y al político catalán en un local nocturno de Madrid generó controversia
- 2 minutos de lectura'
Un video de Ester Expósito y Gabriel Rufián cuando bailan bachata en un local de Madrid desató un revuelo mediático en España. El encuentro, captado en un after de la capital española, fue confirmado por medios como El Mundo y ABC. La filmación expone un momento de distensión entre la estrella de la actuación y el político, y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El video del encuentro entre Ester Expósito y Gabriel Ruflán
La grabación muestra a la reconocida actriz de la serie Élite, y el diputado independentista de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al ritmo de la canción “El Malo”, del grupo Aventura. Inicialmente, Expósito se apoya en el hombro de Rufián, luego ambos se toman de la mano y él la hace girar al compás de la música.
La actriz viste una sinmangas, una pollera y un rodete, mientras que el diputado lleva un vaso en la mano, pantalón largo y remera de mangas cortas.
La actriz compartió videos en su cuenta de Instagram grabados en el mismo sitio, pero en ninguno aparece Rufián. En uno de los videos, se la ve bailar salsa con un bailarín, vestida de la misma manera que en el video con el diputado.
Difusión del video en las redes sociales
Según El Mundo, el video fue difundido por un tuitero español conocido como MarkiLokuras. “Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”, escribió.
El Mundo informó que el vínculo entre Rufián y Expósito comenzó horas antes en La Cucaracha, una fiesta que se realiza los miércoles en El Internacional. Ambos hicieron buenas migas y continuaron juntos durante toda la noche hasta el after donde se grabó el video.
Situación sentimental de Rufián
Según indicó el mencionado medio, el diputado de ERC divide su tiempo entre Madrid e Irún, en el País Vasco, donde viven su pareja, la periodista Marta Pagola, y su hijo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
