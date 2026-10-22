Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: Lula vs. Flávio Bolsonaro camino al balotaje, hoy jueves 22 de octubre

Por estratos, la encuesta destaca nuevamente que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente conservador.

La intención de voto de acuerdo a la formación educativa indica que Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior. Aunque en esta última franja se evidencia un achicamiento, dado que en la semana previa Bolsonaro aventajaba a Lula por 10 puntos y ahora por solo uno.