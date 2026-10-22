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Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: Lula vs. Flávio Bolsonaro camino al balotaje, hoy jueves 22 de octubre

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, se enfrentán en las urnas este domingo 25 de octubre; qué dicen las encuestas

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro pelean la presidencia en las elecciones de Brasil 2026
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro pelean la presidencia en las elecciones de Brasil 2026

En qué grupos se fortalece cada candidato

Por estratos, la encuesta destaca nuevamente que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente conservador.

La intención de voto de acuerdo a la formación educativa indica que Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior. Aunque en esta última franja se evidencia un achicamiento, dado que en la semana previa Bolsonaro aventajaba a Lula por 10 puntos y ahora por solo uno.

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Quaest

  • Flavio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 44%
  • En blanco/nulo/ninguno: 10%
  • Indecisos: 2%

Una nueva encuesta enfrentó a Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil: la diferencia es de un punto

La encuesta más reciente de la consultora Quaest, encargada por el diario O Globo y difundida este miércoles 21 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 45% y Lula da Silva el 44%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 10% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Una nueva encuesta enfrentó a Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil: la diferencia es de un punto

Este domingo 25 de octubre se llevará a cabo el balotaje y los ciudadanos brasileros habilitados para votar elegirán a su próximo presidente, por lo que es relevante conocer los datos de la nueva encuesta que enfrenta a Lula y Flavio Bolsonaro y en la que la diferencia entre ambos es de un punto porcentual.

Lo últimos sondeos marcan un escaso margen entre el actual mandatario Luiz Inacio Lula da Silva y el candidato conservador Flavio Bolsonaro, por lo que se configura un escenario de empate técnico en el que cualquiera puede alcanzar el triunfo electoral en la segunda vuelta.

Cuándo es el balotaje de las Elecciones Brasil 2026

El actual presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se miden este domingo 25 de octubre en el balotaje de Brasil 2026.

En la segunda vuelta se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

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