Cayó un hombre que estafaba a turistas en la playa: le cóbro más de 2000 dólares a una mujer en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO.– La escena ocurrió a plena luz del día, sobre la arena de Copacabana, a pocos metros de algunos de los hoteles más caros de Río de Janeiro.

Una turista británica aceptó comprar un “churrasquinho” que un vendedor ambulante le ofreció por 10 reales. Minutos después, la mujer descubrió que su tarjeta había registrado un débito de casi 10.000 reales, lo que equivale a 2000 dólares, cerca de 1500 libras esterlinas.

La playa de Río de Janeiro BRUNO KAIUCA - AFP

La policía encontró al sospechoso, identificado como Caio Alencar, en la zona del puesto 5 de la playa y lo detuvo. Según la investigación, el hombre actuó junto a un cómplice, que manipuló la terminal de pago para cargar un monto cien veces mayor al acordado.

El caso se convirtió en el episodio más reciente de una serie de estafas que apuntan contra turistas extranjeros en las playas de la zona sur carioca. La policía sostiene que existe un esquema organizado que opera sobre todo en Copacabana e Ipanema, con vendedores que ofrecen bebidas, cigarrillos o comida y luego cobran cifras astronómicas sin que las víctimas lo adviertan de inmediato.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la británica creyó que pagaba 10 reales por el churrasco. El valor que apareció en la máquina, sin embargo, fue de 10.000, razon por la que el vendedor quedó luego detenido.

Una vista de Copacabana MAURO PIMENTEL - AFP

La detención estuvo a cargo de agentes de la Delegación Especial de Apoyo al Turismo, conocida por sus siglas DEAT. La titular del organismo, Patricia Alemany, afirmó que la policía ya identificó varios episodios similares y advirtió que la falta de fiscalización sobre el comercio ambulante favorece este tipo de delitos.

“La DEAT arresta de modo reiterado a estos criminales. Sin embargo, no hay fiscalización de los vendedores ambulantes en la playa. Eso crea un ambiente de desorden público y facilita mucho este tipo de delito”, señaló Alemany.

La investigación apunta a una estructura más amplia. Según la policía, Caio Alencar integra un grupo dedicado a estafar a extranjeros, en donde uno de los miembros aborda a los turistas y ofrece productos, mientras que otro se ocupa de manejar la máquina de pago y modifica el monto antes de que la víctima confirme la operación.

Una vista aérea del concierto de Lady Gaga organizado en Copacabana en mayo de 2025 PABLO PORCIUNCULA - AFP

Las autoridades creen que el grupo eligió a los visitantes extranjeros porque muchos no entienden portugués y no logran distinguir con rapidez los números o el valor real que aparece en la pantalla.

Esa barrera idiomática quedó expuesta en enero, cuando una turista argentina denunció que había pagado 20.000 reales por un choclo con margarina que en realidad costaba 20. Según contó, un vendedor ambulante le ofreció ayuda para completar el cobro a través de la plataforma de pago PIX y aprovechó que ella no entendía los números en portugués.

“No entiendo los números en portugués. No hablo portugués”, declaró la mujer. “Eran 20 reales y él puso 20.000”, precisó. La argentina aseguró que ese dinero era el que había ahorrado para todas sus vacaciones en Río.

Vista general de la playa Leme MAURO PIMENTEL - AFP

En los últimos meses aparecieron otros casos similares como por ejemplo, el de dos turistas argentinas quienes denunciaron que intentaron cobrarles 7000 reales por dos vasos de açaí. Una visitante colombiana, en tanto, reveló que llegó a pagar 2500 reales por una caipirinha.

La policía civil sostiene que ya identificó múltiples denuncias con pérdidas importantes y que busca rastrear el dinero obtenido por los estafadores y encontrar a otros integrantes de la red.

Jugadores de manbol en la playa de Copacabana PABLO PORCIUNCULA - AFP

Mientras tanto, la DEAT pidió a turistas y vecinos que denuncien cualquier cobro sospechoso. El temor de las autoridades no se limita al dinero perdido por las víctimas. También preocupa el daño sobre la imagen de una ciudad que recibió un récord de visitantes y que apuesta parte de su atractivo internacional a sus playas.

Diario O Globo