Escándalo en Chile: denuncian que vacunaron contra el coronavirus a 100 personas con dosis de perros

El año pasado Chile atravesó la pandemia de coronavirus con números controlados respecto de ciertos vecinos de la región pero en esta segunda ola la situación se agravó en varios municipios y llevó a una alta ocupación del sistema de salud. En medio de una amplia campaña de vacunación, se conoció una denuncia que encendió las alertas dentro de la comunidad médica: al menos 100 personas se habrían vacunado con dosis para perros.

El episodio ocurrió en Calama, en la región de Antofagasta, hace varios meses, cuando un veterinario, identificado con las iniciales C.P.C., redactó el informe “Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo, en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19” e indicó sin pruebas que se habían registrado casos exitosos en la Argentina, de acuerdo con lo publicado por el diario La Tercera.

“Este médico veterinario recibió una denuncia y además nos enteramos que él había difundido un estudio falso sobre la efectividad de la vacuna en seres humanos por redes. Ante esto se concurrió a su consulta y se le realizó un sumario por no cumplir con la normativa sanitaria en primer lugar, y además por ejercer en forma ilegal la profesión de médico cirujano en personas sobre el uso de esta vacuna”, informó la funcionaria de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz.

“Lo más grave es que no solamente él refirió haber hecho este estudio, sino que también lo difundió entre todos sus colegas para ofrecer la vacuna y con ello también está haciendo un daño a la salud pública de las personas de Calama”, añadió.

¿Cuál es la vacuna que se aplicó esta persona y que ofreció a la sociedad?

Esta persona se aplicó y ofreció a lasociedad la vacuna óctuple para perros, que protege contra distémper, parvovirus, parainfluenza, adenovirus II, hepatitis infecciosa, leptospira y coronavirosis canina.

Pero este no fue el único caso detectado. La autoridad sanitaria chilena recibió otra denuncia similar, la de una veterinaria, cuyas iniciales son M.F.M., que está confirmado que vacunó a varias personas con esta droga y que se la inyectó a sí misma, para según dijo desarrollar anticuerpos.

“Esto sucedió por una fiscalización de la Dirección del Trabajo que nos avisó que no se estaban cumpliendo los protocolos Covid. Una vez que llegaron nuestros fiscalizadores, se encontraron con que los funcionarios no estaban usando mascarilla y se les consulta la razón, dando ellos dan la siguiente razón: habían sido vacunados por la veterinaria”, expresó Díaz. “Se hace la investigación sumaria y nos damos cuenta que la vacuna con la que habían sido inoculados era vacunas para animales, para perros. Y no solamente en una dosis, dos dosis”, agregó.

En el primer caso reportado, el gobierno de la región multó al hombre con más de 13 mil dólares por incumplimiento grave de normas sanitarias y a la mujer con casi 15 mil dólares ante las infracciones a la normativa.

Reacción entre los veterinarios

Desde el Colegio Médico Veterinarios rechazaron el uso de vacunas para animales en humanos y confirmaron que tomarán acciones penales al respecto.

“Rechazamos cualquier acción realizada por médicos veterinarios que atenten contra la salud de las personas, ellos cometieron un acto ilegal al prescribir vacunas destinadas exclusivamente para animales a personas, realizar intrusismo profesional, utilizar producto biológico (vacuna) no aprobado para uso en personas y estafar a quienes ofrecieron este ‘tratamiento’ preventivo contra la enfermedad provocada por el virus SARS Cov2″, indicó la presidenta nacional del ente, María José Ubilla.

Asimismo pidieron a los chilenos a guiarse solo por la información oficial y a “no dejarse engañar ante iniciativas que pueden causar graves daños en la salud y que no han sido aprobadas con base científica ni por la autoridad sanitaria competente”.

Al intentar explicar la gravedad de lo acontecido, detallaron que los coronavirus entre perros y personas son de distintos géneros: el coronavirus canino corresponde a un alfa coronavirus, que provoca un cuadro gastrointestinal agudo en perros y no se trasmite a las personas, y el Covid-19, el que originó la pandemia actual, integra el género beta coronavirus.

Ambos casos quedaron en manos de la fiscalía local de Calama.

