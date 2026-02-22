Eslovaquia y Hungría amenazan con represalias si Ucrania no reanuda el bombeo de petróleo ruso hacia los dos países

BRATISLAVA.– Los gobiernos de Eslovaquia y de Hungría intimaron este sábado a Ucrania a dejar pasar el petróleo ruso hacia estos dos países vecinos, políticamente cercanos a Moscú y dependientes del suministro de crudo ruso.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, amenazó con cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania a menos que Kiev actúe en un plazo de dos días para reanudar el bombeo de petróleo ruso a través del territorio ucraniano, interrumpido desde hace casi un mes.

El suministro de petróleo ruso a través del principal oleoducto Druzhba está interrumpido desde el 27 de enero, cuando, según Kiev, un ataque con drones rusos alcanzó las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania. Eslovaquia y Hungría se han mostrado cada vez más insistentes esta semana en exigir su reanudación.

Orban y Fico, los dirigentes más cercanos a Moscú de la UE, juntos durante una cumbre europea en Bélgica (Archivo) Omar Havana - AP

Tanto Eslovaquia como Hungría aún dependen de cantidades significativas de petróleo ruso transportado a través del oleoducto Druzhba, de la era soviética, que atraviesa Ucrania. Ambos países tienen líderes que han mantenido estrechas relaciones con Moscú, en contra del consenso europeo, en gran parte proucraniano.

Eslovaquia es también una importante fuente de electricidad europea para Ucrania, necesaria debido a que los ataques rusos han dañado su red eléctrica. Los expertos afirman que Eslovaquia proporcionó el 18% de las importaciones de electricidad de Ucrania el mes pasado.

“Si el suministro de petróleo a Eslovaquia no se reanuda el lunes, pediré a SEPS, la empresa estatal y sociedad de capitales, que interrumpa el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania", afirmó Fico en X.

IF THE UKRAINIAN PRESIDENT DOES NOT RESUME OIL SUPPLIES TO SLOVAKIA ON MONDAY, ON THAT SAME DAY I WILL ASK THE RELEVANT SLOVAK COMPANIES TO STOP EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLIES TO UKRAINE.



Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la Unión Europea (UE) que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, acusan a Ucrania de retrasar deliberadamente los suministros.

Ucrania ha propuesto rutas de tránsito alternativas para enviar petróleo a Europa mientras se llevan a cabo las obras de reparación de emergencia del oleoducto. En una carta a la que tuvo acceso Reuters, la misión ucraniana ante la UE propuso envíos a través del sistema de transporte de petróleo de Ucrania o una ruta marítima, que podría incluir el oleoducto Odesa-Brody, que une el principal puerto ucraniano del mar Negro con la UE.

“Ucrania reitera constantemente su disposición continua a garantizar el transporte del petróleo dentro del marco legal disponible", señala la carta.

La mayoría de los países europeos han recortado significativamente la importación de hidrocarburos rusos Ap

Desde octubre del año pasado, Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano, dejando sin electricidad y calefacción a millones de ucranianos y sumiéndolos en largos apagones durante las gélidas temperaturas invernales.

A lo largo de la guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala, cuyo cuarto aniversario se cumple el martes, Ucrania ha permitido que su territorio se utilice para las exportaciones energéticas rusas a Europa, que se han reducido drásticamente, pero no se han detenido.

Por su parte, Hungría bloqueará un préstamo planificado de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso, a través del oleoducto Druzhba, afirmó su canciller, Péter Szijjártó.

Las luces de los autos son las únicas activas durante un masivo corte de energía en Kiev SERGEI GAPON� - AFP�

El diplomático acusó a Ucrania de “chantajear” a Hungría al no reiniciar los envíos, y dijo que su gobierno bloqueará el préstamo sin intereses que la UE aprobó para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

“No cederemos ante este chantaje. No apoyamos la guerra de Ucrania, no la pagaremos”, señaló. “Mientras Ucrania bloquee la reanudación de los suministros de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará decisiones de la Unión Europea que son importantes y favorables para Ucrania".

La decisión de Hungría de bloquear la financiación clave para Ucrania se produjo dos días después que suspendiera los envíos de diésel a su vecino asediado hasta que se reanudaran los flujos de petróleo.

El canciller húngaro, Péter Szijjártó, durante una conferencia de prensa esta semana en Budapest Boglarka Bodnar - MTI

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú lanzó su guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría -miembro de la Unión Europea y de la OTAN- ha mantenido e incluso incrementado su suministro de petróleo y gas rusos.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sostenido durante mucho tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que cambiar a energía procedente de otros lugares provocará un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan.

Considerado ampliamente como el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, Orbán se ha opuesto con firmeza a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión, y ha arremetido contra los intentos de recortar los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra. El gobierno húngaro ha amenazado frecuentemente con vetar los esfuerzos de la UE para ayudar a Ucrania.

Agencias Reuters y AP