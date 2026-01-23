España: qué dice el primer informe sobre el choque de trenes

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España difundió este viernes un reporte preliminar sobre la colisión en la zona de Adamuz. El organismo analizó los restos de las formaciones y el estado de la infraestructura para determinar el origen entre choque de los trenes. Los técnicos centraron el peritaje en la detección de fallas estructurales en los rieles tras el impacto ocurrido el domingo pasado en el sur del país.

Qué dice el primer informe sobre el choque de trenes

El reporte de la entidad técnica asocia el descarrilamiento con una fractura en el carril de la vía. Los inspectores revisaron el tren de la operadora Iryo y visualizaron marcas en la banda de rodadura de las ruedas.

Los peritos detectaron muescas en la banda de rodadura de los coches del tren Iryo

Estos daños aparecen de forma específica en el lado derecho de los coches dos, tres, cuatro y cinco. El texto asegura: “Las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado“.

El organismo evita dar una razón definitiva sobre el origen de esa avería en el acero. Los investigadores enviarán las piezas recolectadas a un estudio metalográfico para buscar respuestas sobre el fallo del material.

El informe indica: “En cuanto a las causas de la rotura del carril no se descarta ninguna hipótesis”. La comisión técnica concentra sus esfuerzos en descubrir si el desgaste influyó en el metal del trayecto de tecnología avanzada.

Así quedaron los trenes tras el choque fatal en España

Cómo fue el siniestro en Adamuz

El suceso ocurrió el domingo pasado por la noche en la localidad de Adamuz, dentro de la provincia de Córdoba. La unidad de la empresa Iryo realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid con 317 pasajeros a bordo. El tren salió de su curso, cruzó hacia la vía opuesta e impactó contra un convoy de la compañía estatal Renfe.

Esta segunda formación viajaba con destino a Huelva y trasladaba a 100 personas al momento del contacto. La velocidad del golpe alcanzó los 200 kilómetros por hora. El balance oficial de las autoridades sanitarias confirma 45 víctimas fatales por el episodio.

Descarrilamiento de trenes en Adamuz: consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

La cifra total de individuos involucrados en el hecho asciende a 484 personas. Los servicios de emergencia atendieron a 152 heridos con distintos niveles de gravedad en los centros de salud de Andalucía. Las labores de rescate duraron varias horas entre los restos de los vagones para extraer a las víctimas atrapadas.

Repercusión política y duelo nacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó el jueves pasado que su administración asume la responsabilidad total por este hecho. El mandatario buscó llevar calma a los usuarios para recuperar la confianza en el sistema de transporte nacional.

Pedro Sánchez acudió este mediodía al lugar de los hechos, en Adamuz, un pueblo de 4000 habitantes totalmente movilizado por el accidente.

España cumplió tres días de luto oficial entre el martes y el jueves por el impacto de la noticia en la sociedad. Esta colisión representa el mayor desastre ferroviario del país desde el año 2013. Aquel episodio en Santiago de Compostela dejó un saldo de 80 fallecidos tras un descarrilamiento.

El sindicato de maquinistas, Semaf, anunció una huelga para los días nueve, diez y 11 de febrero en reclamo de mejores condiciones de seguridad. La organización gremial exige una revisión profunda de los protocolos de mantenimiento actuales. Sánchez calificó al servicio de alta velocidad como un orgullo para la nación a pesar del siniestro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.