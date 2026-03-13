Cuánto cuestan los “zapatotes” que Donald Trump le compró a Marco Rubio y a todos los miembros de su gabinete

En las últimas semanas, trascendió que Donald Trump compró zapatos formales para varios integrantes de su administración, desde miembros del gabinete hasta asesores cercanos. El precio de esos calzados, el origen de la marca y algunas situaciones incómodas fueron parte de un debate viral.

Florsheim, la marca de zapatos de 133 años que Trump regaló a su gabinete

Según informó Fox Business, el presidente regaló zapatos de vestir de la marca Florsheim a varios funcionarios de alto rango. Este fabricante, fundado en 1892 en Chicago, cuenta con más de un siglo de historia y una reputación consolidada en el mercado estadounidense.

Los funcionarios de Trump fueron vistos todos con el mismo estilo de zapato X: MilesTaylorUSA

A lo largo del tiempo, la firma vistió a soldados durante ambas guerras mundiales y sus modelos fueron utilizados incluso por figuras políticas del pasado, entre ellas el expresidente Harry Truman.

La elección del mandatario no fue casual. De acuerdo con Fox Business, Trump empezó recientemente a buscar calzado cómodo y formal para jornadas laborales extensas. Tras evaluar opciones, optó por los modelos de Florsheim, cuyos modelos suelen venderse por aproximadamente 145 dólares el par.

A partir de entonces, Trump comenzó a sorprender a funcionarios cercanos con ese obsequio, lo que convirtió a la marca en un símbolo dentro del círculo presidencial.

Vance, Rubio y Hegseth: los funcionarios que recibieron zapatos de regalo de Trump

Entre los beneficiarios de estos regalos se encuentran algunas de las figuras más influyentes del gobierno estadounidense. De acuerdo con Fox Business, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Transporte Sean Duffy, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Comercio Howard Lutnick recibieron pares de este calzado.

En internet se burlaron por el par de zapatos que Trump le regaló a Marco Rubio: un par de talles más grandes X: MilesTaylorUSA

La particularidad es que el propio Trump habría pagado de su bolsillo los zapatos. Además, según el mismo informe, en varias ocasiones él mismo estimó la talla de los destinatarios y ordenó a su equipo que realizara las compras correspondientes.

El gesto derivó en una broma recurrente dentro de las reuniones oficiales. Durante encuentros de gabinete, el presidente solía preguntar a sus colaboradores si ya habían recibido los zapatos.

Los “zapatos de payaso” de Marco Rubio: las burlas que generó el regalo de Trump

Lo que comenzó como un gesto llamativo también generó críticas y bromas públicas. El portal The New Republic señaló que el secretario de Estado Marco Rubio fue fotografiado con el modelo que le regaló el presidente, pero en una talla visiblemente grande.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y algunos usuarios señalaron que el par parecía al menos dos tallas más grande de lo necesario. Las imágenes generaron burlas en internet; varios usuarios calificaron el calzado como ‘zapatos de payaso.

Los usuarios de redes sociales apuntaron contra los "zapatotes" de Marco Rubio X: DieWorkWear

El comentario de Trump en el Despacho Oval que desató la compra masiva de zapatos Florsheim

Fox Business también relató el episodio que habría desencadenado esta peculiar práctica. Durante una reunión en el Despacho Oval en diciembre, Trump observó el calzado que llevaban Vance y Rubio y consideró que los zapatos de ambos podían mejorar.

El vicepresidente recordó más tarde una frase que el mandatario pronunció en ese momento: “Sabes, puedes decir mucho de un hombre por el tamaño de su zapato”.

A partir de ese encuentro en el Despacho Oval, varios integrantes de la administración comenzaron a recibir cajas con los característicos zapatos de la marca.