Europa aumenta su presencia militar y envía cazas y buques al Golfo y al Mediterráneo

ROMA.– Las principales potencias europeas comenzaron a movilizar recursos militares hacia el Golfo Pérsico y el Mediterráneo ante la escalada de violencia entre Irán, Estados Unidos e Israel, en un intento por proteger a sus ciudadanos y resguardar las rutas energéticas y comerciales de las que depende buena parte de la economía mundial.

Los gobiernos del continente insisten en que los despliegues tienen un carácter estrictamente defensivo. Su objetivo, subrayan, es garantizar la seguridad de las poblaciones europeas en la región, proteger las infraestructuras energéticas y evitar que el conflicto altere las principales rutas marítimas.

Italia despliega recursos en dos frentes

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó el envío de sistemas de defensa aérea, equipos antidrones y misiles a varios países del Golfo Pérsico, una región considerada estratégica para la seguridad energética europea y donde residen miles de ciudadanos italianos.

Ho presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al primo incontro hanno partecipato il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 3, 2026

Meloni fue tajante al descartar una participación directa en operaciones ofensivas. “No estamos en guerra ni queremos entrar en ella”, afirmó.

La mandataria también aclaró que las bases estadounidenses en territorio italiano solo están autorizadas para tareas logísticas y operaciones “no cinéticas”. Cualquier utilización de esas instalaciones para bombardeos requeriría un debate previo y la aprobación del Parlamento.

España envía la fragata Cristóbal Colón

En la misma línea, el gobierno de Pedro Sánchez oficializó el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental. El buque se integrará al grupo naval liderado por el portaaviones francés Charles de Gaulle para reforzar la protección de Chipre.

El movimiento se produce después de que un dron iraní impactara en una base militar británica situada en la isla, un episodio que elevó las alarmas sobre la vulnerabilidad de las instalaciones occidentales en la región.

El portaviones Charles de Gaulle también está en camino hacia el Mediterráneo JOHAN NILSSON� - TT NEWS AGENCY�

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, defendió la posición de Madrid frente a las presiones internacionales y desmintió versiones provenientes de la Casa Blanca que sugerían una cooperación militar ofensiva con Estados Unidos.

Ante las amenazas del presidente Donald Trump de cortar el comercio con España, el gobierno español mantiene su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para ataques contra Irán, al considerar que el conflicto actual carece de respaldo jurídico internacional.

Francia y Reino Unido refuerzan su presencia

Francia adoptó una posición intermedia frente a la crisis. El presidente Emmanuel Macron calificó las operaciones iniciales de Estados Unidos e Israel como acciones fuera del derecho internacional.

Sin embargo, el Estado Mayor francés autorizó temporalmente la presencia de aviones estadounidenses en sus bases en Medio Oriente con el objetivo de proteger a los aliados del Golfo. Además de su despliegue naval en Chipre, Francia mantiene tropas en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Yibuti.

En paralelo, Macron anunció que Francia enviará vehículos blindados de transporte al ejército libanés y reforzará la cooperación con sus fuerzas armadas mediante apoyo logístico y operativo.

La medida busca fortalecer la estabilidad del país ante el riesgo de que el conflicto regional se extienda a su territorio.

“Todo debe hacerse para evitar que este país, que es cercano a Francia, vuelva a ser arrastrado a la guerra”, escribió el presidente francés en la red social X.

Macron también instó al primer ministro israelí a no ampliar el conflicto hacia Líbano y pidió a los líderes iraníes que eviten involucrar aún más al país en una guerra que “no es la suya”.

El HMS Dragon en el puerto superior (UHFC) de la Base Naval de Portsmouth (HMNB), en la costa sur de Inglaterra JUSTIN TALLIS� - AFP�

El Reino Unido, por su parte, decidió reforzar su presencia militar tras el ataque contra la base aérea de Akrotiri, en Chipre. El primer ministro Keir Starmer ordenó el envío de cuatro aviones de combate a Qatar para fortalecer las operaciones defensivas en la región.

También se desplegarán helicópteros con capacidad para interceptar drones en Chipre, mientras que un destructor británico partirá hacia la zona la próxima semana.

Watch live: my press conference on the situation in the Middle East. https://t.co/d89dxT9YNg — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 5, 2026

Londres, que en un primer momento había rechazado el uso de sus bases para operaciones estadounidenses, ahora permite actividades militares con fines defensivos específicos y limitados.

En ese contexto, el ministro de Defensa británico, John Healey, llegó este jueves a Chipre para abordar con las autoridades locales el “refuerzo” de la seguridad en la isla.

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

Impacto económico y temor a una escalada

La guerra ya empieza a tener efectos sobre la economía europea. La Unión Europea (UE) sigue de cerca la evolución de los precios de la energía para evitar movimientos especulativos en los mercados.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que una prolongación del conflicto podría poner a prueba la resiliencia de la economía global.

Mientras tanto, en Irán el corte de internet ya cumple su quinto día, en medio de nuevos bombardeos israelíes sobre Teherán y contra infraestructuras de Hezbollah en Líbano.

En paralelo, los ministros de la UE mantienen contactos por videoconferencia con sus pares del Golfo. En esos intercambios, los diplomáticos insisten en que el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía para evitar que la guerra se extienda a toda la región.

Agencias Reuters, AP y AFP