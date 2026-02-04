“Favela tour”: así es la terraza viral de la Rocinha de Río de Janeiro, donde cobran más de $50.000 por un video con drones

Ni el Cristo Redentor, ni el Pan de Azúcar ni el estadio Maracaná. El nuevo boom turístico en Río de Janeiro, Brasil, es una terraza ubicada en la Rocinha, una de las favelas más icónicas de la ciudad carioca, donde miles de turistas de todas partes del mundo se acercan para recrear la escena de una famosa película a través de drones. En LN+ se hizo un repaso sobre este nuevo fenómeno viral que es furor en redes sociales.

LN+: la terraza viral de Rio de Janeiro

La propuesta, que se volvió tendencia en redes como Instagram y TikTok, consiste en una experiencia coreografiada donde los visitantes pagan por un video de alta calidad capturado por drones, con el imponente paisaje del asentamiento y el mar de fondo.

La logística de esta atracción es tan precisa como lucrativa. Según se detalló en el informe de LN+, los turistas abonan alrededor de 200 reales por la experiencia, lo que equivale a una cifra de entre $55.000 y $60.000.

Ese monto no solo cubre la producción audiovisual, sino también el acceso seguro al lugar. “Tenés que entrar con gente del barrio”, suele preavisarse a los visitantes que se acercan, subrayando que la actividad está organizada y gestionada por los propios residentes de la favela.

Cómo es la filmación y a qué escena hace referencia

El video característico comienza con el turista saliendo de una vivienda humilde hacia una terraza despejada. En las imágenes suele observarse a jóvenes con camisetas de fútbol, como la de Boca Juniors o la Selección argentina, caminando hacia el borde de la edificación con los brazos abiertos.

La actividad suele convocar a los fanáticos del fútbol

En ese momento, un drone realiza un movimiento de alejamiento rápido -también conocido como zoom out-, revelando la inmensidad de las construcciones de la Rocinha, el contraste con los edificios de lujo de la zona costera y los morros icónicos de Río, como el Pan de Azúcar.

Uno de los elementos centrales que atrae a los visitantes es una silla de madera colocada estratégicamente en la terraza. Este objeto no es casual: es una referencia directa a la película “Ciudad de Dios”, piedra basal del cine brasileño.

Aunque el film no se rodó originalmente en la Rocinha, la estética del lugar permite a los turistas sentirse parte de esa narrativa visual.

Flamengo es el equipo brasileño con más simpatizantes en la favela MAURO PIMENTEL� - AFP�

La producción del video es casi teatral. En las imágenes se ve cómo los organizadores abren la puerta al turista, quien debe caminar hacia la silla mientras el drone despega.

A pesar del éxito que generó la experiencia en redes sociales, también inauguró un debate sobre la romantización de la pobreza, una discusión que enfrenta las identidades barriales con la percepción de la desigualdad social.