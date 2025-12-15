Qué es el Hanukkah, la celebración judía que festejaban las víctimas de Australia

El domingo 14 de diciembre, la ciudad de Sídney, Australia, fue escenario de un ataque terrorista, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cerca de 2000 personas reunidas en Bondi Beach para celebrar el inicio de Janucá. El ataque terrorista dejó un saldo de 10 personas muertas y 29 heridas.

¿Qué es la festividad de Janucá y cuándo se celebra?

Janucá, conocida también como la fiesta de las luminarias, es una festividad central en la religión judía que consiste en ocho días de celebración y tiene la finalidad de reafirmar los ideales del judaísmo.

Las fechas de esta festividad cambian anualmente porque siguen el calendario hebreo, el cual fija la celebración en el 25 de Kislev. Este día no coincide con el gregoriano, por lo que la celebración varía entre finales de noviembre y finales de diciembre. En 2025, Janucá comenzó en el atardecer del domingo 14 de diciembre, y se extiende por otros siete días, hasta el 22 de diciembre.

Origen y significado de la fiesta de las luminarias

Janucá recuerda la victoria de los macabeos sobre las fuerzas sirias, conmemora la nueva dedicación del Segundo Templo en Jerusalén. Estos sucesos se remontan al año 165 a. C, cuando Palestina estaba bajo el poder de los seléucidas, un reino greco-sirio. El monarca Antíoco Epífanes impuso la prohibición de las costumbres judías. Promovió en su lugar el culto a los dioses griegos.

Tras una lucha de tres años, la victoria judía permitió a Judas Macabeo ordenar la restauración del templo. Luego de la purificación, el aceite que había solo para una noche duró ocho días y durante ese tiempo, las familias prepararon más aceite. Este evento derivó en una de las tradiciones más importantes de esta celebración y se recuerda con el encendido de velas en la menorá cada una de las ocho noches, en memoria de ese “milagro”.

Rituales y tradiciones de Janucá

El ritual central de Janucá es el encendido de velas en la menorá, un candelabro judío que tiene nueve brazos, durante cada una de las ocho noches. Las velas se colocan de derecha a izquierda, igual que se escribe el hebreo y se encienden de izquierda a derecha. El ritual establece que al anochecer, que es cuando se inicia el día hebreo, se prende una vela. El segundo día se prenden dos, y así sucesivamente hasta llegar a las ocho. Se enciende una luz más cada día porque se considera que se va ascendiendo en santidad.

Otras costumbres son cantar himnos especiales llamados Haneirot Halalu y Maoz Tzur e intercambiar regalos, mientras disfrutan de recetas típicas, como las sufganiot (donas) y los latkes (tortitas de papa). Los niños juegan con el dreidel, una perinola con letras hebreas y apuestan monedas de chocolate o nueces.

El ataque en Bondi Beach

El ataque terrorista ocurrió en Bondi Beach, un lugar muy popular de Sídney, cuando alrededor de 2000 personas se habían congregado para encender las primeras velas de Janucá. Dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud, lo que generó una escena de caos y horror.

Vlad, un hombre que se encontraba allí, relató al medio local The Australian que se dispararon “más de 50 tiros” en el transcurso de cinco minutos, y que había “decenas de cuerpos” a su alrededor.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los atacantes fue abatido, mientras que el segundo atacante fue herido por proyectiles policiales antes de su arresto y se encuentra en estado crítico tras resultar herido de gravedad. El incidente dejó diez personas muertas, incluyendo a uno de los tiradores, y 29 heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

Durante el tiroteo, un hombre logró desarmar a uno de los terroristas que disparaba con un arma larga, al acercarse al agresor por detrás sin ser detectado. Lo inmovilizó por la espalda, le quitó el arma y apuntó al atacante con la misma. Luego, se le ve levantar la mano para pedir ayuda policial. El atacante, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar tras ser desarmado.

La condena internacional

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegaban de atentado y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad. Albanese expresó sus condolencias. Aseguró que la policía y los servicios de emergencia trabajan “sobre el terreno para salvar vidas”.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos” que celebraban Janucá y exigió al Gobierno australiano que actuara con contundencia contra una “ola de antisemitismo” en el país. Herzog añadió que “el corazón de toda la nación de Israel late con fuerza” por las víctimas.

El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó el ataque con la decisión de Australia de reconocer el Estado palestino y acusó: “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”. El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó el “atroz y mortal ataque” contra “familias judías” reunidas en Sídney por el primer día de Janucá.

