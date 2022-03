Guerra Rusia-Ucrania: cómo la Sputnik V pasó de ser una gran apuesta a ser una víctima de las ambiciones de Vladimir Putin

WASHINGTON.- Puede que ahora estemos hablando de un desastre militar ruso, pero no hace mucho tiempo, hablábamos de un posible éxito de salud global para Rusia. Hace apenas un año, la vacuna contra el coronavirus aprobada rápidamente en Moscú, Sputnik V, parecía estar en ascenso, eliminando el escepticismo occidental inicial. La respetada revista médica británica The Lancet publicó un artículo revisado por pares que encontró que la vacuna tenía una alta eficacia. Docenas de países pasarían a otorgar la aprobación de emergencia al Sputnik V. La Argentina fue uno de los primeros, ya en 2020.

Expertos en salud mundial celebraron. Más barata y más fácil de almacenar que otras vacunas, Sputnik V parecía satisfacer una importante necesidad internacional. Pero también fue una herramienta diplomática para el Kremlin. Si bien la vacuna había sido desarrollada utilizando tecnología de adenovirus por el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya con sede en Moscú, estaba respaldada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), un fondo soberano.

Un objetivo clave parecía ser restaurar la visión internacional de la investigación científica rusa, una vez alabada pero en declive durante décadas. No fue sutil. La vacuna lleva el nombre del satélite que vio a los soviéticos vencer a los Estados Unidos en la carrera espacial. Pero aquí podía haber un triunfo ruso que todo el mundo podía compartir: Kirill Dmitriev, director ejecutivo de RDIF, dijo que había capacidad para vacunar a 700 millones de personas fuera de Rusia solo en 2021.

La vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en el Hospital Estatal de San Marino

Incluso entonces, sin embargo, no todos fueron receptivos. Los legisladores ucranianos aprobaron un proyecto de ley que prohibió oficialmente las vacunas fabricadas en Rusia. La decisión se basó, al menos en parte, en preocupaciones geopolíticas: Moscú ya había suministrado la vacuna a los separatistas que respaldaba en el este de Ucrania. El año pasado, cuando le pregunté a Pavlo Kovtoniuk, viceministro de salud de Ucrania de 2016 a 2019, sobre la medida, dijo que los beneficios para la salud del Sputnik V no podían separarse de las preocupaciones de seguridad nacional de Ucrania sobre Rusia.

“Durante las últimas décadas, y especialmente durante los siete años anteriores de guerra no declarada, Ucrania ha aprendido bien lo que es la guerra híbrida”, dijo Kovtoniuk.

Sanciones

Si la Sputnik V alguna vez pareció una herramienta vital para la ambición geopolítica del Kremlin, ahora parece una víctima más. Tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, tanto RDIF como Dmitriev están ahora bajo sanciones occidentales. El Tesoro de Estados Unidos dijo que el fondo de riqueza soberana es ampliamente considerado “un fondo para sobornos” del presidente ruso, Vladimir Putin, y “emblemático de la cleptocracia más amplia de Rusia”, mientras que el director ejecutivo fue calificado como un “asociado cercano” del líder del Kremlin.

Todavía no está claro qué impacto están teniendo las sanciones en la oferta y la demanda del Sputnik V. Existe una exención para los suministros relacionados con el coronavirus en las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Pero incluso durante una pandemia, las sanciones suelen ser un asunto complicado, como descubrieron Irán y Cuba anteriormente durante la emergencia sanitaria. Y Andrea Taylor, investigadora de la Universidad de Duke que rastrea el suministro mundial de vacunas, dijo que incluso antes de las sanciones, los datos sobre el Sputnik V eran irregulares y poco confiables.

Una mujer recibe una vacuna Sputnik en La Plata, Buenos Aires

En un artículo para Think Global Health, Lillian Posner, Sarah Nance y Samantha Kiernan señalaron que varios bancos rusos habían sido cortados del sistema de mensajería de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT). “Esta eliminación, combinada con las decisiones de las principales compañías de tarjetas de crédito occidentales de detener las operaciones en Rusia, esencialmente prohíbe que Rusia realice transacciones internacionales”, escribieron.

"Como resultado de tal competencia desleal, miles de millones de personas todo el mundo puede verse privadas del acceso a vacunas rusas efectivas y seguras" RDIF

Esto debe ser un trago amargo. Cuando le pregunté a un representante de RDIF cómo estaban afectando las sanciones a la Sputnik V, envió una declaración sin firmar que argumentaba que el fondo “nunca estuvo involucrado en ninguna actividad política, no interactúa de ninguna manera con Ucrania y sigue las mejores prácticas de inversión del mundo, que tiene ha sido reconocido por todos sus socios internacionales, así como por los reguladores nacionales”.

La declaración continuó, de manera conspirativa: “Las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses que complican los esfuerzos de RDIF en la promoción internacional de los productos de vacunas rusas han sido presionadas por varias grandes compañías farmacéuticas occidentales. Como resultado de tal competencia desleal, miles de millones de personas todo el mundo puede verse privadas del acceso a vacunas rusas efectivas y seguras”.

Dudas, desconfianza y problemas

Cualquiera sea el impacto de las sanciones, la luz que una vez brilló el Sputnik V para Rusia se ha atenuado. Cualquier beneficio diplomático que el Kremlin obtuvo de la vacuna ahora se ve fácilmente eclipsado por la invasión de Ucrania. Incluso los países que alguna vez realizaron compras importantes del Sputnik V, como Kenia y Gabón, votaron a favor de la moción de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la invasión.

La aprobación para el uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, dos aprobaciones globales clave que podrían abrir los viajes a los vacunados con Sputnik V y permitir que la vacuna sea utilizada por la iniciativa de intercambio de vacunas Covax, parece tan distante como siempre.

Judy Twigg, profesora de la Universidad de Virginia Commonwealth que estudia la política y la salud rusas, dijo que la aprobación de la OMS probablemente estaba “muerta en el agua”.

Claro, continuó Twigg, tal vez China o India todavía trabajarían con Rusia. Pero ambos países tienen sus propios fabricantes de vacunas que probablemente favorecerían. Los países que habían trabajado con Sputnik V para establecer la capacidad de fabricación de la vacuna rusa ya habían tenido problemas con los contratos y las cadenas de suministro. Ahora también hay que considerar el daño a la reputación. “Todos están buscando activamente alternativas”, dijo Twigg.

Un cargamento de Sputnik V en el aeropuerto de Caracas

Mucho antes de la invasión, hubo complicaciones para estos socios internacionales, ya sea por el lento suministro de materias primas de Rusia o porque la segunda dosis de la vacuna fue complicada de hacer, según Taylor de Duke. Aunque algunos cambiaron a “Sputnik Light”, una versión de la vacuna de una sola dosis renombrada, otros ya optaron por otros laboratorios.

Si bien la pandemia aún continúa, algunos expertos dicen que la rápida propagación de la variante ómicron, que proporcionó anticuerpos a muchos, así como la llegada de una mayor capacidad de fabricación y nuevas vacunas de segunda generación, habían disminuido la necesidad de Sputnik V. “Es un entorno muy competitivo y solo se volverá más competitivo”, dijo Stephen Morrison, director del Centro de Políticas de Salud Global del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

El problema no era la vacuna en sí. El Kremlin prometió demasiado y no entregó la Sputnik V, mientras que los problemas con los datos y el secreto generaron una desconfianza generalizada en la vacuna, incluso, al parecer, en la propia Rusia, donde casi la mitad de la población todavía no está vacunada a pesar de los brotes punitivos y el enorme número de muertos. La invasión de Ucrania fue solo el último revés.

Según los datos compilados por Unicef, en 2021 se exportaron menos de 80 millones de dosis de Sputnik V y Sputnik Light, apenas arriba del 10% de lo que Dmitriev de RDIF había prometido.

Sputnik V se ha convertido en una derrota sanitaria mundial, arrebatada de las fauces de la victoria

Twigg sentía compasión por los investigadores rusos que trabajaron en el Sputnik V. Habían sido traicionados por su propio gobierno, dijo Twigg, “antes de la guerra, al otorgar la aprobación regulatoria a su producto antes de que estuviera listo para funcionar, proyectando una sombra global sobre la calidad” de su trabajo por el bien de una campaña de relaciones públicas”. Como dijo Morrison, Rusia “fracasó a pesar de tener un producto relativamente decente”.

Si el Kremlin esperaba volver a los días de gloria de la medicina y la investigación científica rusas, la realidad ha sido exactamente lo contrario. Los investigadores que se quedaron en Rusia durante las últimas décadas, a pesar del éxodo de colegas y la creciente presión política, se verán más obligados que nunca a irse. Sputnik V se ha convertido en una derrota sanitaria mundial, arrebatada de las fauces de la victoria.

Por Adam Taylor