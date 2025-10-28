Huracán Melissa de categoría 5, en vivo: última hora, impacto en Jamaica y trayectoria minuto a minuto

Melissa también tocaría tierra en el este de Cuba este martes como un huracán poderoso. Había una alerta de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y se emitió una alerta de tormenta tropical para Las Tunas. Se esperaban hasta 51 centímetros de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Un hombre desecha residuos en un punto de recolección antes de la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, el 27 de octubre de 2025 STRINGER� - AFP�

Los funcionarios cubanos dijeron el lunes que estaban evacuando a más de 600.000 personas de la región, incluyendo Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.