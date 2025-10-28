Huracán Melissa de categoría 5, en vivo: última hora, impacto en Jamaica y trayectoria minuto a minuto
El ciclón avanza con vientos sostenidos de hasta 270 km/h y ya provocó muertes en el Caribe; las autoridades piden evacuar con urgencia “porque las condiciones van a deteriorarse”; pronostican hasta 90 centímetros de lluvia, con inundaciones y deslizamientos de tierra
1,5 millones de jamaiquinos, en riesgo
Al menos 1,5 millones de personas podrían verse afectadas por el huracán Melissa en Jamaica, advirtió este martes en Ginebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para el Caribe. Esta es una subestimación, añadió, ya que el impacto amenaza con interrumpir servicios esenciales, cerrar mercados y escuelas, y bloquear carreteras. Por lo tanto, “toda la población podría verse afectada de una u otra forma, además de los más vulnerables, aquellos en las zonas costeras. En general, toda la isla se verá afectada”, añadió en una videoconferencia.
La advertencia del servicio meteorológico
“Lo superaremos juntos”, declaró Evan Thompson, director del servicio meteorológico jamaicano. Sin embargo, el primer ministro, Andrew Holness, advirtió sobre la magnitud del desastre inminente: “No hay infraestructura en la región que pueda resistir una categoría 5. La verdadera pregunta será la velocidad de recuperación”.
A hurricane warning remains in effect for Jamaica as conditions continue to deteriorate ahead of hurricane landfall. pic.twitter.com/VoYGwOqxw1— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025
Los daños empiezan a hacerse sentir
Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta. Las autoridades en Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serían lentas. Se espera que la tormenta entre cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y salga alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.
Cuba, también en alerta
Melissa también tocaría tierra en el este de Cuba este martes como un huracán poderoso. Había una alerta de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y se emitió una alerta de tormenta tropical para Las Tunas. Se esperaban hasta 51 centímetros de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.
Los funcionarios cubanos dijeron el lunes que estaban evacuando a más de 600.000 personas de la región, incluyendo Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.
Cuándo llega Melissa a Jamaica
Las autoridades y los servicios meteorológicos prevén que el centro del ciclón toque tierra en la isla este martes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) ubicó el centro de Melissa a unos 205 kilómetros al sursuroeste de Kingston, la capital jamaiquina, y a 505 kilómetros al sursuroeste de Guantánamo, Cuba. La tormenta se mueve lentamente hacia el oeste a una velocidad de seis kilómetros por hora, una característica que preocupa a los especialistas.
Piden moderar el agua
Matthew Samuda, ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, dijo que tenía más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero advirtió a las personas que aparten agua limpia y la usen con moderación. “Cada gota contará”, señaló.
El temor a perderlo todo
Colin Bogle, asesor de Mercy Corps con base cerca de Kingston, comentó que la mayoría de las familias se están refugiando en sus hogares a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en comunidades propensas a inundaciones.
“Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora”, manifestó. “Hay un miedo profundo a perder hogares y medios de vida, a sufrir lesiones y a ser desplazados”.
Qué dijo el gobierno de Jamaica sobre el operativo
Horas antes de la tormenta, el gobierno de Jamaica dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños catastróficos.
“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría 5”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.
Muertos y heridos previos a su llegada
Al menos tres personas murieron y otras trece resultaron heridas en distintas zonas del país caribeño durante las tareas de preparación previas a la llegada del huracán Melissa.
Según informó el ministro de Salud, Christopher Tufton, las víctimas fallecieron por accidentes vinculados con la caída de árboles o descargas eléctricas, mientras que la mayoría de los heridos sufrió golpes y caídas al intentar asegurar viviendas.
Evacuación urgente
“No se aventuren fuera de su refugio seguro”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en su comunicado matutino y luego detalló sobre los “efectos catastróficos” que podría tener el huracán en Jamaica.
Mientras, las autoridades jamaiquinas insistían en la urgencia de evacuar las zonas costeras.“Evacúen hoy, porque las condiciones van a deteriorarse”, remarcó la primera ministra Dana Morris Dixon, en un mensaje televisado que buscó convencer a los reacios a abandonar sus hogares.
El huracán Melissa se acerca a Jamaica
El huracán Melissa se acerca a Jamaica este martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que golpeó la isla desde que comenzaron a llevarse registros hace 174 años.
Con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, se espera que la tormenta toque tierra temprano y cruce diagonalmente la isla. Poco después, golpearía Cuba.
