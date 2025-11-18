Imponente erupción del volcán Sakurajima en Japón: dejó una columna de humo de más de 4000 metros de altura

El volcán Sakurajima, situado en la prefectura de Kagoshima, al suroeste de Japón, entró en erupción. Según indicaron en un informe de LN+, el fenómeno creó una columna de ceniza y humo que se elevó 4400 metros en la atmósfera, en base a una estimación de la agencia meteorológica de ese país.

La erupción continuó tras el evento inicial, lo que llevó a la agencia a emitir un pronóstico de caída de ceniza en algunas zonas de la prefectura. Hasta entonces, no se reportaron heridos ni daños a edificios.

Imponente erupcion de un volcan en Japon

Cómo fue la erupción del volcán en Japón

La erupción explosiva del volcán Sakurajima en Japón ocurrió alrededor de las 00.57 -hora local del domingo- desde el cráter Minamidake, expulsando una columna de ceniza que alcanzó más de 4000 metros de altura.

Se trata de la primera erupción desde el 18 de octubre del año pasado, según informó el observatorio meteorológico local. En esta última serie de erupciones, se observó la expulsión de grandes rocas volcánicas, pero no se detectaron flujos piroclásticos.

🇯🇵 | El volcán Sakurajima de Japón entró en erupción varias veces el domingo, lanzando una columna de humo y ceniza a más de 14.000 pies de altura. pic.twitter.com/MScExR991m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 17, 2025

Recomendaciones de la agencia meteorológica de Japón

El nivel de alerta se mantiene en tres sobre cinco. En tanto, el acceso a la montaña se encuentra restringido.

“En zonas donde se espera una cantidad moderada de caída de ceniza, por favor tomar medidas para protegerse, como usar sombrillas o máscaras y asegurarse de conducir lentamente”, dijo la agencia meteorológica a través de un comunicado.

Con información de ANSA