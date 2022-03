Invasión rusa. El argentino de Lanús que vive en Ucrania criticó a Zelenski por armar a los delincuentes

Luego de la insólita comparación que hizo Alejandro Herlan, el argentino de Lanús que vive en Ucrania, sobre los misiles y su experiencia de vivir en el Conurbano, este volvió a hablar de la situación que se vive en ese país de Europa y criticó la decisión del presidente de esa nación, Volodímir Zelenski, por “armar a los delincuentes”.

Herlan se hizo conocido la semana pasada por comparar el “miedo” por el ataque de Rusia a Ucrania y vivir en Lanús, provincia de Buenos Aires. Esta vez, contó que finalmente salió de la nación europea y estaba junto a su esposa rumbo a Finlandia. “Obviamente que si viene un misil delante mío me voy a asustar, pero las probabilidades son bajas, en esta época son más ‘teledirigidos’ y a eso era que me refería, a las probabilidades”, explicó el profesor de tango que está casado con una ucraniana. “La decisión de irnos fue porque yo necesito trabajar y en épocas de guerra no hay mucho trabajo y decidimos salir”, sostuvo en entrevista con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo, Radio Mitre.

Tras la consulta del conductor sobre cómo vive la familia la guerra, aseveró que su esposa “está nerviosa por todo lo que vivió” y que en su caso “está más tranquilo”. “Ahora estamos cerca del aeropuerto y cada vez que se escucha el ruido de un avión ella se asusta un poco”, dijo. El profesor de tango, además, contó que en ese momento estaban en Budapest, Hungría, a punto de comprar un boleto de avión para Finlandia, a donde tienen amigos que los van a ayudar.

El argentino de Lanús que vive en Ucrania criticó al presidente Zelenski por armar a delincuentes

La semana pasada, Herlan fue entrevistado en Telenueve, y tras una pregunta de Esteban Mirol sobre si sentían temor a que caiga un misil en su casa, este contestó con una negativa. “Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa así que tanto miedo no le tengo al misil”, sostuvo entonces.

En concordancia con lo que vive la familia de su esposa que decidió quedarse, explicó que ella “está bastante preocupada por sus padres y abuelos”, ya que quedaron en Dniprov, a dos horas de Jarkov, una de las principales ciudades afectadas por la guerra. “¿Vos sabías que les dieron armas a los delincuentes en Ucrania, no? ¡Es una locura! Ahora se están pasando videos entre amigos para que no salgan de las casas y no le abran la puerta a nadie”, extendió el relato.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

Además, criticó duramente la decisión de Zelenski de armar a los malvivientes. “¿A quién se le puede ocurrir meter a un delincuente, a un violador, un arma, un AK? A mí no me entra en la cabeza”, arremetió. En ese sentido, explicó que en aquella ciudad las explosiones no cesan desde el jueves que empezó la guerra. “Las amigas de mi señora entraron al búnker y siguen ahí, porque no pararon [los bombardeos]. No sé por qué tanta saña con Jarkov. Ahí se están dando en serio”, agregó.

Feinmann explicó que esto se da porque Jarkov es la segunda ciudad de importancia de Ucrania, después de la capital, Kiev, a donde se daría “la batalla final”. “Ojalá que termine pronto”, deseó el argentino. El joven afirmó que tras las invasiones se encontró con una gran desilusión por el líder ruso. “A mí, Vladímir Putin me decepcionó totalmente con esto de invadir. La verdad que es lamentable, porque no se puede invadir a otro país, pero Zelenski provocó y provocó, se podrían haber sentado a negociar y salir diplomáticamente”, sostuvo y siguió: “Yo también entiendo a Zelenski, de que tomaron Ucrania los separatistas… Pero ¿para qué provocar tanto? Seguís y llegás a un acuerdo”, planteó.

El insólito testimonio de un argentino en Ucrania

Tras un ejemplo del conductor sobre la decisión que tomó el presidente ucraniano de defender su país, este volvió a hablar sobre las alternativas del primer mandatario. “Es lo que tiene que hacer, pero no sé si saltaría a los delincuentes para defenderme. ¿Vos le darías un arma a uno para defenderme? Yo no”, afirmó Herlan, quien daba clases de tango, pero con la pandemia empezó a hacer páginas web.

Por último, el joven sostuvo que si bien le gustaría volver a su nación, Ucrania se convirtió en su segundo hogar. “Yo quiero volver a Ucrania, es mi hogar ahora y si me voy a Argentina ahora es muy caro el pasaje. Prefiero quedarme unos meses en otro país acá cerca. No sé qué hacer, voy a resistir unos meses y esperar volver a entrar a Ucrania”, cerró.