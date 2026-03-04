Irán amenaza con atacar embajadas de Israel en todo el mundo y Hezbollah reporta combates cuerpo a cuerpo en Líbano

TEHERÁN.– Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.

Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.

La advertencia llega después de que Israel amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés. El martes, Avichay Adraee, vocero del ejército israelí, instó a “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano” a abandonar el país “inmediatamente antes de ser atacados”, y les dio un plazo de 24 horas.

Escombros tras un ataque aéreo israelí contra el barrio de Haret Hreik, en Beirut¿ -� - AFP�

Mientras tanto, la violencia en el Líbano continúa en aumento. Los bombardeos israelíes mataron ya a 72 personas y obligaron a más de 83.000 a abandonar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán, según informaron este miércoles las autoridades libanesas.

En un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que “el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.

Israel intensificó sus ataques en varias zonas del Líbano después de que Hezbollah lanzara cohetes y drones contra su territorio el lunes. El grupo afirmó que esas acciones fueron una respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

Un incendio se propaga tras un bombardeo israelí contra una granja solar y una instalación de generación eléctrica en la ciudad costera de Tiro, en Líbano KAWANT HAJU� - AFP�

En este contexto, Hezbollah afirmó este miércoles que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con tropas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel. Según el movimiento proiraní, sus combatientes detonaron un artefacto explosivo contra una unidad israelí que intentaba avanzar en la zona y luego se produjo un intercambio de fuego.

Se trata del primer enfrentamiento terrestre directo reportado entre ambas partes desde que comenzó la guerra el lunes.

Ataques contra delegaciones diplomáticas

Las misiones diplomáticas de Israel han sido históricamente blanco de atentados en distintos países, especialmente desde la década de 1960.

Escena del desastre por la explosión en la Embajada de Israel, el 17/3/1992 Gabino Gómez

El ataque más grave ocurrió el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado destruyó la embajada israelí en Buenos Aires y dejó 22 muertos y 242 heridos.

En 2022, el Mossad concluyó que Hezbollah había sido el autor del atentado, mientras que Irán habría proporcionado entrenamiento, apoyo logístico y financiamiento para llevar a cabo la operación, que aún permanece impune.

El edificio de la embajada y el consulado quedaron completamente destruidos por la explosión.

El primer ataque de este tipo se remonta al 8 de septiembre de 1969, cuando explosivos fueron detonados casi simultáneamente en las embajadas israelíes en La Haya y Bonn, así como en la oficina de la aerolínea nacional israelí El Al en Bruselas.

Judíos ultraortodoxos observan un lugar en Tel Aviv alcanzado por un misil disparado desde Irán Agencia AFP - AFP�

En el atentado de Bruselas resultaron heridos tres empleados y un cliente de la compañía aérea, mientras que los otros ataques no dejaron víctimas. Los responsables fueron tres militantes palestinos adultos acompañados por tres jóvenes de entre 14 y 15 años, un episodio que suele citarse como uno de los primeros casos del uso de menores en acciones militantes.

Más recientemente, en mayo del año pasado, se registró otro ataque vinculado a objetivos israelíes. El 21 de ese mes, un hombre armado abrió fuego cerca del Capital Jewish Museum en Washington durante una recepción para jóvenes diplomáticos, en protesta por la guerra en Gaza. El ataque dejó dos muertos.

