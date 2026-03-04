Un submarino estadounidense hunde un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

COLOMBO.– Al menos 101 personas permanecen desaparecidas y varias murieron tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka, en un incidente ocurrido la madrugada del miércoles luego de que la tripulación reportara una explosión a bordo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió el buque de guerra iraní en el Océano Índico.

La embarcación, que transportaba a unos 180 marineros, se hundió por completo antes de que llegaran los equipos de rescate, según informaron autoridades esrilanquesas.

La Armada de Sri Lanka logró rescatar al menos a 32 tripulantes, quienes fueron trasladados al principal hospital del sur de la isla, mientras continúan las tareas de búsqueda del resto de la dotación. El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, indicó en el Parlamento que la fragata emitió una señal de socorro a las 5.08, a unas 40 millas náuticas —aproximadamente 40 kilómetros— al sur del puerto de Galle. En menos de una hora, una nave de rescate y posteriormente otras dos embarcaciones y un avión fueron desplegados en la zona.

Las cifras de víctimas, sin embargo, siguen siendo confusas y contradictorias. Fuentes iniciales de la Armada y del Ministerio de Defensa mencionaron más de un centenar de desaparecidos y decenas de heridos, mientras que el vocero naval, Buddhika Sampath, confirmó que se recuperaron varios cadáveres, aunque evitó precisar un número. También señaló que el incidente ocurrió fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka y que, por el momento, la prioridad es salvar vidas y confirmar la identidad de los fallecidos. “No podemos dar cifras definitivas”, subrayó.

La causa del siniestro no fue esclarecida. En un primer momento, versiones citadas por la prensa local apuntaron a un posible ataque submarino, pero el vocero de la Armada afirmó luego que no existe una explicación confirmada y que no se detectaron aeronaves ni otras embarcaciones en la zona al momento del hundimiento.

La fragata, equipada con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos, había participado recientemente en maniobras militares en el puerto indio de Visakhapatnam.

El episodio se produce en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, tras los ataques lanzados el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán. En el Parlamento esrilanqués, un legislador opositor preguntó si el buque pudo haber sido alcanzado en el marco de esas operaciones, aunque el Gobierno no ofreció una respuesta inmediata. Sri Lanka, que se ha declarado neutral ante el conflicto, reiteró que su intervención responde a las obligaciones internacionales de asistencia marítima y que continuará colaborando en las tareas de búsqueda e investigación.

